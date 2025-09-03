Los 10 peores busts en la historia del Draft de la NFL

Como en cualquier otro deporte, muchas veces las grandes estrellas terminan apagándose temprano y no alcanzan las expectativas que se generaron en un principio. En la NFL, hay un término que define a este tipo de situaciones.

El "draft bust" es como se conoce a aquellos jugadores seleccionados en la primera ronda, muchas veces en el Top 10, que nunca lograron establecerse en la liga y terminaron siendo un talento perdido. Los equipos invierten mucho dinero en jugadores que luego no alcanzan su mayor nivel.

Muchas veces el choque del fútbol americano colegial les pesa a la hora de enfrentarse a jugadores profesionales, que tienen una visión distinta del juego. También entra en juego la presión por destacar rápido en la liga.

A continuación, repasamos los 10 peores "draft bust" en la historia de la NFL:

10. Johnny Manziel

Manziel venía con buenos números de su etapa universitaria | Eric Bolte-Imagn Images

Fue la selección global 22 por los Cleveland Browns en 2014. Llegaba a la liga con un talento impresionante, con una inteligencia para habilitar compañeros que destacaba en su etapa universitaria. Sin embargo, los problemas de madurez arruinaron temprano su carrera. Se habla de que las fiestas fueron realmente un problema para él.

9. Vernon Gholston

Vernon Gholston tenía un gran físico | Tom Szczerbowski-Imagn Images

Vernon Gholston llegó a la liga con grandes pergaminos y fue seleccionado en el sexto puesto global del 2008, por los New York Jets. Su físico sobresalía y era muy rápido en los entrenamientos. No obstante, no pudo mostrar su mejor versión en los tres años que duró en la liga. De hecho, en esas tres campañas, no pudo registrar ninguna captura, lo que hizo que quedara sin contrato.

8. Lawrence Phillips

Lawrence Phillips fue seleccionado en 1996 por los Rams | James D. Smith-Imagn Images

En 1996, se hablaba mucho del talento de Lawrence Phillips, pero todo quedó en palabras y no en acciones. Fue seleccionado en el puesto 6 global por los St. Louis Rams, pero su talento no fue suficiente para mantenerse en la liga. Problemas legales e incluso de conducta acabaron temprano con su carrera, desperdiciando una buena selección de draft para los Rams.

7. Brian Bosworth

Brian Bosworth fue seleccionado en el draft de 1987 | Kevin Jairaj-Imagn Images

Fue escogido en 1987 por los Seattle Seahawks. Desde la universidad se hablaba mucho de su talento y su velocidad. Pero el problema para Bosworth, más allá de la adaptación, fueron las lesiones que marginaron su carrera y lo apartaron temprano de los terrenos de juego. Nunca llegó a consolidarse, ya que el físico no le acompañó.

6. Akili Smith

Akili Smith fue escogido por los Cincinnati Bengals | Matthew Emmons-Imagn Images

El mariscal de campo Akili Smith fue seleccionado en el puesto 3 global de 1999, por los Cincinnati Bengals. Lo más interesante es que rápidamente ocupó el puesto de titular y habían muchas expectativas al respecto de su juego. No obstante, solo ganó tres partidos como titular y luego fue relegado al banco. Nunca pudo adaptarse al juego de la NFL.

5. Charles Rogers

Charles Rogers fue seleccionado por los Detroit Lions | Kirthmon F. Dozier / USA TODAY NETWORK

Es uno de los casos más interesantes, ya que fue seleccionado en el segundo puesto global del draft de la NFL en 2003, por los Detroit Lions, quienes tenían muchas expectativas por su juego explosivo. El talento lo traía de su etapa en Michigan State, donde brilló. Problemas de lesiones y drogas acabaron temprano con su carrera.

4. Tim Couch

Tim Couch tuvo una destacada carrera universitaria | RVR Photos-Imagn Images

Era el mariscal de campo para el futuro de los Cleveland Browns, quienes lo seleccionaron en el puesto 1 global de 1999. Fue la primera selección del equipo tras su regreso a la liga. No encontró un hueco en el roster y las lesiones terminaron acabando con una carrera que parecía promisoria. Solo queda el recuerdo de su selección.

3. Tony Mandarich

Tony Mandarich nunca se pudo adaptar a la liga | RVR Photos-Imagn Images

Los Green Bay Packers en 1999 tenían muchas expectativas con Mandarich, quien llegó a ganarse el apodo del "mejor liniero de la historia del draft". Nunca se adaptó a la liga, los problemas personales lo consumieron y llegó a usar esteroides. Fue una promesa que nunca pudo alcanzar su potencial en la liga.

2. Ryan Leaf

Leaf jugó apenas 4 años en la liga | Orlando Ramirez-Imagn Images

Un mariscal de campo elegante, pero con malas actitudes. Fue seleccionado en el puesto 2 del draft de 1998 por los San Diego Chargers. Lo compararon en su momento con Peyton Manning, pero nunca pudo llegarle ni a los tobillos a la leyenda de la NFL. Pasó apenas cuatro años en la liga, con más penas que glorias.

1. JaMarcus Russell

JaMarcus Russell apenas jugó tres temporadas en la liga | Kirby Lee-Imagn Images

Es el caso más emblemático, por las grandes expectativas que se tenían con su juego. El mariscal de campo fue seleccionado en 2007 por los Oakland Raiders. Tuvo problemas con el peso, no le gustaba entrenar y generó molestias en sus compañeros. Apenas jugó tres temporadas en la liga y es la gran decepción de los seleccionados en el pick uno del draft.