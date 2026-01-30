¿A qué hora empieza el Super Bowl en Estados Unidos y en el resto del mundo?

El Super Bowl LX ya comienza a generar una enorme expectativa tanto en lo deportivo como fuera del emparrillado. El próximo 8 de febrero, el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, será el escenario del partido más importante de la temporada de la NFL, con un duelo de alto voltaje entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Ambas franquicias llegan al compromiso por el Trofeo Vince Lombardi tras conquistar sus respectivas conferencias. Es que los Pats se proclamaron campeones de la AFC, reafirmando su estatus como la entidad de mayor éxito del siglo XXI, mientras que los Hawks dominaron la NFC, apoyados en una combinación de intensidad defensiva y explosividad ofensiva.

Este enfrentamiento no solo definirá al monarca de la NFL, también revivirá una rivalidad reciente con antecedentes memorables, ya que significará la revancha del Super Bowl XLIX, disputado en 2015 en el University of Phoenix Stadium. Un juego que quedó grabado en la historia por su desenlace dramático, dado que New England se impuso en los instantes finales, con remontada incluida.

Al margen de lo que ocurra en en el end zone, el Super Tazón LX volverá a ser un fenómeno de impacto masivo a nivel comercial y cultural. En Estados Unidos, el evento paraliza prácticamente al país durante todo el día, con millones de personas reunidas frente al televisor y un consumo publicitario que alcanza cifras récord, en tanto que las marcas invierten sumas millonarias para aparecer durante las pausas comerciales, conscientes de la audiencia global que concentra el partido.

Semejante alcance trasciende fronteras, al punto que dicho encuentro cumbre se sigue en decenas de naciones y se ha convertido en un espectáculo internacional, en gran parte gracias a su Show del Medio Tiempo, uno de los momentos más esperados del año en la industria del entretenimiento. Pues la actuación musical, que suele reunir a artistas de primer nivel, amplía el atractivo de la velada y causa un impacto que supera con diferencia el resultado deportivo.

En lo estrictamente logístico, el Super Bowl de 2026 comenzará a las 6:30 p.m. hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 5:30 p.m. hora central y 3:30 pm hora del pacífico, que será la hora local en California, sede del esperado desafío entre Patriots y Seahawks. En definitiva, sólo queda que los muchos espectadores que verán el juego alrededor del planeta disfruten con el espectáculo.

País (zona horaria) Hora Estados Unidos (Hawaii) 1:30 p.m. Estados Unidos (Alaska) 2:30 p.m. Estados Unidos (pacífico / local del partido) 3:30 p.m. Estados Unidos (montaña) 4:30 p.m. Estados Unidos (central) 5:30 p.m. Estados Unidos (este) 6:30 p.m. Puerto Rico 6:30 p.m. República Dominicana 6:30 p.m. México (DF) 5:30 p.m. Panamá 5:30 p.m. Colombia 5:30 p.m. Perú 5:30 p.m. Ecuador 5:30 p.m. Venezuela 6:30 p.m. Brasil (Brasilia) 8:30 p.m. Argentina (Buenos Aires) 8:30 p.m. Uruguay 8:30 p.m. Chile 8:30 p.m. Reino Unido (Londres) 11:30 p.m. España (penínsular) 12:30 a.m. (9 de febrero) Portugal 12:30 a.m. (9 de febrero) Italia 12:30 a.m. (9 de febrero) Alemania 12:30 a.m. (9 de febrero) Países Bajos 12:30 a.m. (9 de febrero) Bélgica 12:30 a.m. (9 de febrero) Suiza 12:30 a.m. (9 de febrero) Austria 12:30 a.m. (9 de febrero) República Checa 12:30 a.m. (9 de febrero) Noruega 12:30 a.m. (9 de febrero) Suecia 12:30 a.m. (9 de febrero) Dinamarca 12:30 a.m. (9 de febrero) Finlandia 1:30 a.m. (9 de febrero) Nigeria 12:30 a.m. (9 de febrero) Sudáfrica 1:30 a.m. (9 de febrero) Arabia Saudita 2:30 a.m. (9 de febrero) Singapur 7:30 a.m. (9 de febrero) Malasia 7:30 a.m. (9 de febrero) Filipinas 7:30 a.m. (9 de febrero) China (Pekín) 7:30 a.m. (9 de febrero) Japón (Tokio) 8:30 a.m. (9 de febrero) Corea del Sur 8:30 a.m. (9 de febrero) Australia (Sidney) 10:30 a.m. (9 de febrero) Nueva Zelanda (Auckland) 12:30 p.m. (9 de febrero)

