Patriots y Seahawks jugarán el Super Bowl 2026: Día, hora y dónde ver en vivo el juego por el título de la NFL

El Super Bowl LX ya tiene lo esencial marcado en el calendario, así que promete ser, una vez más, el gran espectáculo deportivo del año en suelo norteamericano (con el permiso de la Copa del Mundo FIFA). Efectivamente, el partido por el Trofeo Vince Lombardi en 2026 se disputará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los New England Patriots rivalizarán ante los Seattle Seahawks.

Aunado al enorme interés que de por sí genera el duelo entre el campeón de la Conferencia Americana contra su par de la Nacional, la mediática cita combinará fútbol americano de máximo nivel con un Show del Medio Tiempo (Bad Bunny estará en esta oportunidad) seguido por millones de espectadores y una semana previa cargada de eventos y atención comercial global.

Sin dudas, el Área de la Bahía californiana se vestirá de gala para un Super Tazón de NFL que puede dar inicio a una nueva era victoriosa de parte de los Pats (sin Bill Belichik ni Tom Brady) o, por qué no, la consumación de un proyecto con tintes victoriosos, como el de los Hawks.

¿A quiénes vencieron Patriots y Seahawks para llegar al Super Bowl 2026 de la NFL?

Ambos elencos finalizaron igualados con los Denver Broncos, en relación a la mejor marca de la temporada regular 2025 (14-3 cada equipo); sin embargo, New England disputó un encuentro más que Seattle en estos playoffs dado que fue el segundo sembrado de la AFC, por lo que tuvo que actuar en la Ronda de Comodines.

De ese modo, los Patriots dejaron en el camino a Los Angeles Chargers 16-3, previo a superar en la Ronda Divisional a los Houston Texans 28x16 y, el pasado domingo, batir a los primeros preclasificados de la Americana, Denver Broncos, en los Campeonatos de Conferencia, en un cerrado y defensivo 10-7.

En cambio, los Seahawks sí se ahorraron esa primera etapa de postemporada al ser los primeros sembrados de la NFC. Ya en el choque divisional, los del estado de Washington apalearon a los San Francisco 49ers 41-6, privándolos del sueño de disputar en su feudo el Super Bowl, a la vez que superaron en una dura batalla por el campeonato de la Nacional a Los Angeles Rams 31-27.

Por otro lado, el venidero Super Tazón será una reedición del evento XLIX (2014/2015) cuando en el University of Phoenix Stadium los Pats, aún con Brady en el emparillado y Belichick en la pizarra táctica, dieron cuenta de la Legion of Boom 28x24 y se apuntaron, entonces, su cuarto Trofeo Lombardi.

¿Qué día y a qué hora se jugará el Super Bowl 2026?

La NFL mantiene la tradición de las últimas dos décadas: celebrar el Super Bowl el primer o segundo domingo de febrero, según el calendario de turno. A continuación, fecha y hora del juego decisivo entre Patriots y Seahawks en 2026:

Domingo 8 de febrero

New England Patriots (#2 AFC) vs. Seattle Seahawks (#1 NFC) (#1 AFC): 6:30 p.m. USA ET | 5:30 p.m. CDMX

¿Dónde ver el Super Bowl 2026 de la NFL en vivo, TV y streaming?

Después de ser confirmado el horario de la edición LX del Super Bowl, la National Football League informó las opciones para disfrutar de semejante evento en televisión y streaming.

Estados Unidos: NBC tiene los derechos en exclusiva para la cita del Levi's Stadium a nivel nacional por televisión, mientras que en español, para Estados Unidos, los mismos estarán a cargo de Telemundo y Universo. Por su parte, Peacock es la autorizada en streaming, aunque existen servicios compatibles con NBC, tales como FuboTV, DIRECTV STREAM, Sling TV y Hulu + LIve TV. Por si fuera poco, NFL+ estará disponible para dispositivos móviles.

México: el Super Bowl LX se podrá ver en abierto por Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), mientras que ViX Premium será la opción en streaming.

Resto de Latinoamérica: ESPN y Fox Sports trasmitirán el partido final entre Patriots y Seahawks con Disney+ como alternativa online paga, igual que el NFL Game Pass.

España: el Super Tazón 2026 se emitirá en abierto a través de Cuatro (Mediaset) y en plataforma paga gracias a Movistar Plus+, al tiempo que estará disponible en streaming por Mitele (Mediaset) y el NFL Game Pass de Dazn.

Resto del mundo: el mismo servicio multimedia de la prestigiosa liga de fútbol americano, NFL Game Pass International, es la única alternativa para países de otros continentes, a excepción de China.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL