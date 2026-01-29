¿Alguna vez ha habido un partido sin anotaciones en el Super Bowl de la NFL?

Ningún partido en la historia del Super Bowl ha terminado jamás sin anotaciones.

Aunque hay varias ocasiones en las que la ofensiva de un equipo no logró anotar, ningún equipo se quedó completamente en cero en el gran escenario. En 1973, la única anotación de los Washington Commanders llegó mediante el retorno de un balón suelto tras un intento de gol de campo bloqueado.

Washington perdió 14–7 en lo que fue el Super Bowl con menos puntos en la historia de la NFL hasta 2019. En el 2019, los Los Angeles Rams cayeron ante los New England Patriots 13–3, convirtiéndose en el Super Bowl con menor puntuación de todos los tiempos. Además, fue el único Super Bowl que llegó al cuarto cuarto sin un solo touchdown.

La ofensiva de los Minnesota Vikings no logró anotar en 1975. Los Vikings perdieron 16–6 ante Pittsburgh; su único touchdown llegó tras un despeje bloqueado que fue recuperado en la zona de anotación. En 2001, los New York Giants cayeron 34–7 ante los Baltimore Ravens después de anotar un solo touchdown en un retorno de patada inicial.

Los New England Patriots ganaron 13-3 en 2019 a los Rams | Simon M Bruty/GettyImages

Después de los Rams, solo hay otro equipo que no logró anotar un touchdown en un Super Bowl: los Dolphins, que perdieron 24–3 ante los Dallas Cowboys en 1972.

¿Cuál fue el partido de menor anotación en un Super Bowl de la NFL?

Esto ocurrió en 2019, cuando los amantes de la ofensiva quedaron realmente decepcionados del compromiso en el que ganaron los New England Patriots sobre Los Angeles Rams, 13-3. Fue el partido de menos anotación combinada, con apenas 16 puntos.

Los Rams solo lograron en esa ocasión anotar tres puntos, gracias a un gol de campo. Por su parte, los Patriots lograron un touchdown y un gol de campo para sumar 13 unidades en el partido.

¿Cuántos partidos sin puntuación han ocurrido en la historia de la NFL?

En 73 ocasiones, el marcador no se ha movido en la NFL, con un amargo 0-0 en la pizarra. Sin embargo, es algo que no ocurre en la era moderna y se cree que será muy complicado que vuelva a ocurrir, con la evolución que ha tenido este juego.

El más reciente fue el empate a 0 entre los New York Giants y los Detroit Lions el 7 de noviembre de 1943. En 2023, hubo un partido que quedó 3-0 entre los Minnesota Vikings y Las Vegas Raiders en diciembre de 2023.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL