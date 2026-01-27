Todo sobre el Super Bowl LX de la NFL: Equipos, estadio, Halftime Show y dónde ver en vivo

El Super Bowl LX no será solamente la gran final de la NFL en su curso 2025/2026. Está llamado a ser otro capítulo de un fenómeno global que trasciende el deporte y se convierte cada año en uno de los mayores acontecimientos mediáticos y comerciales del planeta.

En efecto, millones de espectadores en todo el mundo se preparan para una cita que combina espectáculo, competición al más alto nivel y una maquinaria publicitaria sin precedentes. En esta ocasión, el partido por el Trofeo Vince Lombardi se llevará a cabo el 8 de febrero entre dos franquicias históricas que volverán a cruzar sus caminos en el escenario por excelencia dentro del pasatiempo de los estadounidenses.

Desde el punto de vista del ovoide, el Super Tazón representa la culminación de una temporada marcada por la exigencia física, la estrategia y la regularidad. Ya en lo comercial, el impacto es igual de contundente, pues los anuncios emitidos durante la retransmisión alcanzan cifras récord, mientras que las marcas diseñan campañas exclusivas y las ciudades anfitrionas experimentan un notable impulso económico y turístico.

En definitiva, el encuentro cumbre de la National Football League se presenta como una cita imprescindible, capaz de unir deporte, show y negocio en una sola noche, la cual quedará grabada en los anales de la competición.

¿Quiénes jugarán el Super Bowl LX de la NFL?

Los recién coronados campeones de la Conferencia Americana, New England Patriots, chocarán ante los monarcas de la Nacional, Seattle Seahawks, en una reedición del Súper Bowl XLIX, en 2015. En aquella ocasión, el elenco de Massachusetts se impuso 28-24, con Tom Brady en el emparrillado y Bill Belichick en la pizarra táctica; por consiguiente, los del estado de Washington buscarán revancha, y el segundo anillo en la historia de la organización.

Para esta oportunidad, años después del final de la era Belichick-Brady, los Pats arriban al desafío cumbre de la temporada amparados en una sólida defensa y una notable capacidad de adaptación táctica y mental a la situación, tras finalizar segundos en la AFC y dejar en el camino durante los playoffs a Los Angeles Chargers (16-3), Houston Texans (28-16) y Denver Broncos (10-7), en ese orden.

Por su parte, los Hawks galoparon a lo largo del ejercicio en la NFC, donde consiguieron la primera siembra, permitiéndose el lujo de avanzar directo a la Serie Divisional antes de vencer allí a los San Francisco 49ers (41-6) y posteriormente, en el choque de campeonato, a los Rams (31-27). Hasta el momento, el estilo de juego intenso, físico y muy equilibrado entre ataque y defensa de Seattle, ha sido mucho para sus rivales.

¿Dónde se jugará el Super Bowl 2026?

El Levi's Stadium de Santa Clara, California, se vestirá de gala para albergar el Super Bowl del 8 de febrero. Un escenario de última generación, diseñado para albergar eventos de alcance mundial y ofrecer una experiencia inmersiva tanto a los aficionados presentes como a los espectadores televisivos.

Con capacidad para alrededor de 72.000 personas, la casa de los 49ers cuenta con tecnología avanzada, pantallas gigantes de alta definición y todas las comodidades necesarias para un espectáculo de estas dimensiones. De hecho, ya atestiguó el partido decisivo de la NFL en la 2015/2016, cuando los Broncos superaron a las Carolina Panthers.

Aunado al compromiso en sí, el Levi's Stadium y sus alrededores se convertirán durante toda la semana en el epicentro del fútbol americano, con eventos promocionales, actividades para los aficionados y la presencia constante de medios de comunicación internacionales.

El Levi's Stadium será la casa del Super Bowl LX | Ezra Shaw/GettyImages

¿Qué artista estará en el Show del Medio Tiempo del Super Bowl LX?

Uno de los momentos más esperados de cada Super Bowl es, sin dudas, el Halftime Show. Pues de cara a la edición LX, el anhelado evento contará nada menos que con el puertorriqueño Bad Bunny, quizás el artista de mayor pegada universal de los últimos años, así que dicha presencia garantizará audiencia masiva e impacto mediático.

Aunque será su estreno en rol de máximo protagonista, El Conejo Malo ya actuó en un Super Tazón. Fue en febrero de 2020 como invitado de la colombiana Shakira, quien en aquella oportunidad se erigió en la vedette de la velada.

¿Dónde ver en vivo el Super Bowl LX?

El partidazo final entre Patriots y Seahawks podrá seguirse en directo por distintas vías (televisión, plataformas de streaming y online) y en diversos países.

Desde Estados Unidos, pasando por Latinoamérica y el resto del mundo, no habrá excusas para perder un solo instante del duelo por el Trofeo Lombardi de la NFL.

Estados Unidos: NBC tiene los derechos en exclusiva para la cita del Levi's Stadium a nivel nacional por televisión, mientras que en español, para Estados Unidos, los mismos estarán a cargo de Telemundo y Universo. Por su parte, Peacock es la autorizada en streaming, aunque existen servicios compatibles con NBC, tales como FuboTV, DIRECTV STREAM, Sling TV y Hulu + LIve TV. Por si fuera poco, NFL+ estará disponible para dispositivos móviles.

México: el Super Bowl LX se podrá ver en abierto por Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca), mientras que ViX Premium será la opción en streaming.

Resto de Latinoamérica: ESPN y Fox Sports trasmitirán el partido final entre New England y Seattle con Disney+ como alternativa online paga, igual que el NFL Game Pass.

España: el Super Tazón 2026 se emitirá en abierto a través de Cuatro (Mediaset) y en plataforma paga gracias a Movistar Plus+, al tiempo que estará disponible en streaming por Mitele (Mediaset) y el NFL Game Pass de Dazn.

Resto del mundo: el mismo servicio multimedia de la prestigiosa liga de fútbol americano, NFL Game Pass International, es la única alternativa para países de otros continentes, a excepción de China.

