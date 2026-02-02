¿Alguna vez ha habido un Super Bowl sin ningún touchdown?

Luce complicado que un partido de Super Bowl se produzca sin un touchdown por parte de ninguno de los dos clubes.

Sin embargo, sí ha habido dos encuentros por el Trofeo Lombardi en el que un equipo no logró anotar un touchdown. Los Miami Dolphins de la 1971/1972, que perdieron 24-3 ante los Dallas Cowboys en el Super Bowl VI en el Tulane Stadium de New Orleans, se erigieron en la primera divisa con esa negativa marca.

Las tres unidades del elenco del sur de Florida llegaron gracias a un gol de campo en el segundo cuarto, previo a que fueran blanqueados por completo por "La Defensa del Juicio Final" de los texanos en la segunda mitad. Incluso, los Cowboys anotaron dos touchdowns más después del medio tiempo para asegurar el primer campeonato de Super Bowl de la franquicia.

Una temporada después, los Dolphins también participaron en el duelo por el título con la puntuación más baja en la historia de la final de la NFL en ese entonces. Efectivamente, la edición VII entre Miami y Washington Redskins trajo consigo un 14-7 para los de Florida, al margen de que ambas entidades lograron completar algún touchdown.

Asimismo, Los Angeles Rams de la 2018/2019 cayeron en el choque por el anillo del fútbol americano profesional a manos de los New England Patriots 13-3 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Al entrar al último período del anhelado desafío, Pats y Rams estaban empatados 3-3 con un gol de campo cada uno. No obstante, New England anotó un touchdown en el cuarto cuarto para mantener viva la racha de al menos un equipo concretando una acción de seis unidades.

En consecuencia, los californianos pasaron a encabezar la lista negra, con Miami, como las únicas franquicias sin touchdown en la historia del Super Bowl.

¿Qué Super Bowl no tuvo touchdowns?

Pese a que Miami y Los Angeles no pudieron cristalizar ninguna jugada directa de seis puntos en sus citados compromisos por el título, nunca ha habido un Super Tazón en el que ninguna de las dos organizaciones que lo protagonizan no puedan celebrar un touchdown.

De esa forma, resta esperar a que New England y Seattle Seahawks, protagonistas del evento de 2026 a celebrarse este 8 de febrero en Santa Clara, California, no quieran integrar un registro sin precedentes.

Los Super Bowl con menos puntos combinados en la historia

Mientras el Patriots-Rams de 2019 (LIII) es el Super Tazón con la menos cantidad de puntos en combinado, cortesía de 16, el Dolphins-Redskins de 1973 (VII) totalizó 21 unidades entre los dos.

Por su parte, la edición IX vio a los Pittsburgh Steelers y a su célebre defensiva “Steel Curtain” derrotar a los Minnesota Vikings por 16–6. Los de Pensilvania limitaron a la escuadra de Minneapolis a apenas nueve primeros downs y 119 yardas totales de ataque.

Entretanto, las 23 unidades totales en el Super Bowl III permanecen como la cuarta menor cantidad de todos los tiempos. Fue una batalla defensiva, aunque el quarterback Joe Namath se llevó la mayor parte del crédito por ser una de las mayores sorpresas de la justa.

Equipos sin touchdows en la historia del Super Bowl

Equipo Super Bowl Año Puntos Rival (puntos) Miami Dolphins VI 1972 3 Dallas Cowboys (24) Los Angeles Rams LIII 2019 3 New England Patriots (13)

