Andrés Borregales anota un punto extra histórico para los Patriots en el Super Bowl LX

Aunado a ser importante para que los New England Patriots se metieran hasta el Super Bowl LX, Andrés Borregales cumplió en su debut oficial en el partido cumbre de la NFL.

Es que el surgido en la Universidad de Miami se convirtió en el primer nacido en Venezuela en participar en un choque por el Trofeo Vince Lombardi, al anotar un punto extra para la entidad de Massachusetts, al margen de la posterior caída de ésta contra los Seattle Seahawks.

Restaban 12 minutos por jugar del cuarto período cuando Borregales completaba su patada, luego que los Patriots anotaran su primer touchdown del desafío, para acortar momentáneamente la ventaja de unos Seahawks que llegaron a colocarse 19-0 en la pizarra.

Momento histórico, Andrés Borregales anotando gol de campo en el #SuperBowl #SuperBowlLX 🇻🇪🏈 Venezuela, presente en el evento deportivo más importante de los Estados Unidos. pic.twitter.com/LFwz8l643z — CEED 😎 👨🏻‍💻 🗺️🪖🎾 ⚽ ⚾ 🏃🏻‍♂️ 🏊🏻‍♂️ (@ceedveher) February 9, 2026

En efecto, 30 segundos antes de la patada adicional del caraqueño, Drake Maye probó la bazuca, tras múltiples intentos a lo largo de los primeros tres cuartos, y encontró al receptor abierto Mack Hollins para evitar la "blanqueada" de Seattle.

Los números de Andrés Borregales en su primera temporada en la NFL

Tanto por su rendimiento estadístico como por la confianza generada en una posición históricamente exigente, el venezolano respondió con consistencia y terminó consolidándose como una de las revelaciones entre los especialistas durante su año de novato.

Borregales participó en los 17 partidos de los Pats en la campaña regular, asumiendo desde el inicio la responsabilidad de los goles de campo y puntos extra de dicho equipo. En números globales, convirtió 27 de 32 intentos de field goal, traduciéndose en un 84.4% de efectividad, cifra sólida para un debutante.

Uno de los aspectos más destacados en la 2025/2026 del sudamericano, sin incluir playoffs y Super Bowl, fue su regularidad en los puntos extra, ya que acertó 53 de 55 intentos para un 96.4% de efectividad, contribuyendo de forma directa a la producción ofensiva de New England. En total, el seleccionado en la sexta ronda del último draft sumó 134 puntos, ubicándose entre los mejores de la NFL en la regular y confirmando su impacto dentro de las unidades especiales del entrenador en jefe Mike Vrabel.

Asimismo, Borregales convirtió una media cercana a 1.6 field goals, dato que refleja su participación constante y la estabilidad que aportó al ataque de Pats en situaciones de anotación. Su rendimiento también le permitió ser incluido en el Mejor Equipo de Novatos, reconocimiento que confirma la trascendencia de su primera pasantía por la National Football League.

