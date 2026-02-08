¿Cuántos jugadores latinos habrá en el Super Bowl LX entre Patriots y Seahawks?

El Super Bowl LX entre New England Patriots y Seattle Seahawks no sólo definirá al nuevo campeón de la NFL, también marcará un momento especial para la representación latina dentro del fútbol americano profesional.

Es que la presencia de jugadores con raíces latinoamericanas en el anhelado partido del Levi's Stadium refleja el crecimiento y la expansión de este deporte hacia nuevas comunidades y mercados.

En total son cinco los futbolistas con herencia caribeña que formarán parte del encuentro de este domingo en Santa Clara: tres por los Patriots y dos en los Seahawks. Del lado de la franquicia de Massachusetts destacan nombres que han tenido un impacto directo en la temporada, tal es el caso del pateador Andy Borregales, quien hará historia al convertirse en el primer nacido en Venezuela en disputar un Super Bowl, logro significativo tanto para su carrera como para la visibilidad del talento extranjero en la NFL.

El rendimiento del novato caraqueño ha sido clave para el elenco de Nueva Inglaterra, especialmente en partidos cerrados durante la postemporada. Junto a Borregales aparece el esquinero Christian González, uno de los pilares de la unidad defensiva de los Pats y el primer jugador con ascendencia colombiana (nació en Texas) en llegar al Super Tazón. Su crecimiento en la retaguardia ha resultado determinante para el éxito colectivo, consolidándose como una de las figuras jóvenes más importantes de la competición.

Elijah Arroyo estará con los Seahawks en el Super Bowl LX ante los Patriots | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Pero la representación latinoamericana también tiene peso en el vestidor de la entidad del estado de Washington. Efectivamente, mientras el safety Julian Love, de raíces mexicanas y cubanas, aporta liderazgo y experiencia en la secundaria de los Seahawks, el ala cerrada Elijah Arroyo, con herencia mexicana, vive su primera pasantía en el gran escenario de la National Football League, simbolizando el futuro de la organización.

Asimismo, el centro puertorriqueño Federico Maranges forma parte de la estructura de Seattle, ampliando la diversidad cultural presente en el juego por el Trofeo Lombardi en suelo californiano. La participación de los citados atletas confirma una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años: cada vez más activos de habla hispana consiguen espacio en la NFL y logran competir al más alto nivel.

Al margen del protagonismo individual e impacto tanto para el monarca de la AFC como en el campeón de la NFC, la legión latina en el Super Bowl LX ejemplifica el avance en términos de identidad y representación dentro del deporte por excelencia de los estadounidenses.

Los 5 latinoamericanos del Super Bowl LX

Jugador Posición Equipo País de ascendencia Elijah Arroyo Ala cerrada Seahawks México Andy Borregales Pateador Patriots Venezuela Christian González Esquinero Patriots Colombia Julian Love Safety Seahawks México/Cuba Federico Maranges Centro Seahawks Puerto Rico

