¿Qué canales de televisión y streamings transmitirán el Super Bowl de 2026 en español?

El Super Bowl LX tendrá lugar en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Un evento tan tradicional como comercial, ya que la emoción del partido que corona al campeón de la NFL se junta con el popular Show del Medio Tiempo, mismo en el cual las grandes estrellas de la música intervienen de forma rápida pero electrizante.

Pues para la cita del próximo 8 de febrero en el Área de la bahía californiana será el puertorriqueño Bad Bunny, el artista más popular de los años recientes, quien engalane semejante espectáculo deportivo y cultural, lo que elevará a niveles desconocidos el impacto de visibilidad del mencionado cotejo entre el monarca de la Conferencia Americana contra su par de la Nacional.

De ese modo, los aficionados que quieran seguir el Super Bowl 2026 en español contarán con diversas alternativas, gratis y por suscripción paga, en relación a canales de televisión y plataformas streamings, principalmente en Estados Unidos, México, el resto de Latinoamérica y España.

¿Qué canales en español y streaming emitirán el Super Bowl 2026 en Estados Unidos?

Para nadie es un secreto el poderío del mercado de habla hispana en suelo estadounidense, motivo por el cual son varias las compañías que permitirán disfrutar del Super Tazón LX en castellano.

Telemundo: emisión en español de la señal nacional, con narración y comentarios adaptados para el público hispanohablante, así como su streaming.

Peacock: pese a ser la plataforma digital oficial de NBC en inglés, esta empresa ofrecerá el juego decisivo de la NFL con posibilidad de seleccionar audio en español.

NFL+: la aplicación oficial de la liga permitirá ver la transmisión en vivo en dispositivos móviles, también con opciones de audio y cobertura en castellano, según disponibilidad regional.

¿Qué canales y streaming emitirán el Super Bowl 2026 en México?

El país azteca representa la mayor afición del fútbol americano a nivel internacional; en consecuencia, no habrá inconveniente alguno para atestiguar a través de la pantalla el desafío cumbre de la 2025/2026.

Canal 5: al igual que todos los playoffs, dicha señal llevará en abierto las acciones del cotejo por el Trofeo Vince Lombardi a inicios de febrero.

Fox Sports: cobertura en vivo, en castellano, por TV y sus Apps.

NFL Game Pass International/DAZN: la alianza entre la NFL y DAZN incluye playoffs y el Super Bowl, así que que los mexicanos podrán beneficiarse de ello vía streaming.

¿Qué canales y streaming emitirán el Super Bowl 2026 en el resto de Latinoamérica?

Nuevamente, Latinoamérica gozará de todo lo relacionado al Super Tazón gracias a coberturas en vivo y directo, antes, durante y después del evento.

Fox Sports: cobertura en vivo, en castellano, por TV y sus Apps.

ESPN: cobertura en vivo, en castellano, por TV y su App, Disney+.

NFL Game Pass International/DAZN: la alianza entre la NFL y DAZN incluye playoffs y el Super Bowl, así que que en el grueso de países de la zona podrán beneficiarse de ello vía streaming.

¿Qué canales y streaming emitirán el Super Bowl 2026 en España?

El fútbol americano ha crecido de manera sostenida y significativa en la península ibérica, así que habrá varias posibilidades de ver la final de la actual campaña mediante múltiples plataformas.

Cuatro (Mediaset): emisión directa del Super Bowl en abierto, sin suscripción, por televisión, y en el streaming del grupo, llamado Mitele, ideal para dispositivos móviles o Smart TV.

DAZN España: plataforma paga que forma parte del acuerdo multianual con la National Football League y ofrece el partido en vivo con comentarios, obviamente, en español.

