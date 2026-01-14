Guía del Levi's Stadium: Sede del Super Bowl de 2026 en California

Ubicado en el Bay Area, el Levi’s Stadium de Santa Clara se ha convertido en una de las sedes deportivas más emblemáticas de California. No en vano será el escenario, nuevamente, del Super Bowl LX, el 8 de febrero de 2026, consolidando su reputación como una de las instalaciones que mayor impacto causan en Estados Unidos.

Con un pasado sólido y un futuro prometedor, que incluso apunta a albergar el mayor evento del planeta, el próximo verano, el parque en cuestión mantiene su rol dentro de los nuevos templos del pasatiempo de los norteamericanos gracias a una infraestructura de primer nivel y las máximas comodidades posibles para aficionados y espectadores locales, nacionales y turistas

Origen del Levi's Stadium

El mencionado recinto nace de la necesidad de reemplazar al antiguo Candlestick Park, donde los San Francisco 49ers y los Giants de MLB jugaron durante décadas. Tras años de búsqueda de una ubicación adecuada, la ciudad de Santa Clara resultó elegida como nuevo hogar para el equipo de la NFL debido a su cercanía con Silicon Valley y los aciertos en la planificación urbana y de transporte.

De ese modo, la construcción del estadio comenzó en abril de 2012, después de la aprobación de los fondos y de un acuerdo para utilizar el terreno, al tiempo que fue oficialmente inaugurado el 17 de julio de 2014, marcando una nueva era para el deporte profesional en la Bahía de San Francisco y erigiéndose en ejemplo de diseño innovador, combinando tecnología de punta con soluciones sustentables y confort para los aficionados.

Capacidad del Levi's Stadium

El Levi’s Stadium cuenta con una capacidad base de 68.500 espectadores, aunque este número puede ampliarse hasta alrededor de 72.800 o incluso 75.000 en eventos especiales como el Super Bowl.

Asimismo, dicho escenario destaca por sus amplias dimensiones internas y un diseño de última generación que ofrece una excelente visibilidad en prácticamente cualquier asiento.

¿Qué tan cómodo será el Levi's Stadium para el Super Bowl de 2026?

La sede del Super Bowl LX se vestirá de gala para el mediático evento con amplias credenciales, debido a que será la segunda vez que lo reciba, tras ofrecer un espectáculo memorable tanto dentro como fuera del campo en 2016.

Una de las características más notables del recinto es su infraestructura tecnológica, ya que posee grandes video marcadores LED de alta definición, igual que conectividad Wi-Fi avanzada y una app móvil que permite a los asistentes interactuar con servicios internos en tiempo real.

Su diseño moderno, accesibilidad, modernismo y sistema de transporte, incluyendo conexiones de tren ligero y autobuses lo convierten en un feudo idóneo para citas de gran magnitud. De igual modo, las gradas lucen diseñadas para ofrecer comodidad en jornadas largas, mientras que cuenta con zonas de comida, tiendas oficiales y servicios premium para los fans, mismos que elevan la experiencia general.

Adicionalmente, la experiencia del Super Bowl en Santa Clara va más allá del propio juego: festivales; conciertos; actividades comunitarias y espectáculos previos forman parte del ambiente que rodea la semana del Super Tazón, impulsando el turismo local y foráneo.

¿Qué otros eventos deportivos ha albergado el Levi's Stadium?

A partir de su inauguración, en 2014, el Levi’s Stadium se ha consolidado como un escenario multifuncional de alto perfil en Norteamérica y a nivel internacional, ya que al margen de ser la casa de los 49ers ha albergado una buena cantidad de certámenes de peso comercial, los cuales se destacarán a continuación:

WrestleMania 31: el mediático evento de lucha libre tuvo récord de asistencia en 2015, en este estadio.

Super Bowl 50: atestiguó cómo los Denver Broncos vencían a las Carolina Panthers en el Super Tazón de la 2015/2016 de la NFL.

Partidos de fútbol internacional: sede de la Copa América 2016 (Centenario) y 2024, así como de la Copa de Oro de la Concacaf en 2017 y 2025.

College Football: ha recibido partidos de temporada regular y el College Football Playoff.

Copa Mundial FIFA 2026: será el primer parque en albergar un Super Bowl y un Mundial de fútbol-soccer en el mismo año, ya que recibirá varios encuentros del magno evento que organiza FIFA el próximo verano.

