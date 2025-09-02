¿Cómo se escogen los capitanes de los equipos de la NFL?

En la NFL el rol de capitán va mucho más allá de portar una “C” en el uniforme. Se trata de un reconocimiento al liderazgo, la disciplina y la capacidad de un jugador a la hora de representar a una franquicia dentro y fuera del emparrillado.

Es por eso que la prestigiosa liga ha establecido el mencionado honor como una parte esencial de la estructura de un equipo, y aunque cada uno de estos tiene su propio método, existen factores comunes que explican cómo se elige a semejantes referentes.

En definitiva, la escogencia de los capitanes en la National Football League es un proceso que combina tradición, respeto y estrategia, ya que significa depositar la confianza en uno o varios activos encargados de llevar la batuta de la organización.

¿Cómo es el proceso de elección de capitanes?

Partiendo porque las franquicias poseen la opción de designar hasta seis capitanes en cada ejercicio de NFL, existen tres modelos de selección: votación de jugadores; escogencia única del entrenador y modelo mixto.

El sufragio de los futbolistas es el método más democrático y legítimo, ya que son los propios compañeros de equipo quienes designan a los que consideran sus guías naturales del vestuario.

Eso sí, algunos estrategas principales prefieren elegir directamente a sus caudillos. En dicho escenario, la visión del cuerpo técnico es fundamental a la hora de decidir qué jugador o jugadores encarnan de mejor forma los valores de la institución.

Por último, el modelo mixto combina ambos métodos, dado que compañeros proponen nombres y el entrenador en jefe toma la decisión final, garantizando así un equilibrio en la designación.

¿Qué criterios se valoran en un capitán?

En la NFL o cualquier liga deportiva, un capitán es tanto un referente en el campo como un embajador de la cultura de su organización.

En consecuencia, un líder oficial debe aportar veteranía y experiencia, igual que capacidad innata para empujar a sus compañeros, comunicación constante con las distintas fracciones del club y fungir de ejemplo permanente de ética y valores.

Detalles curiosos sobre los capitanes de la NFL

La National Football League introdujo desde 2007 un distintivo visual para los capitanes, el cual no es otro que una letra “C” bordada en el jersey.

Dicho detalle luce acompañado de cuatro estrellas doradas, que simbolizan los años de servicio que se deben alcanzar en el prestigioso rol de líder. Por consiguiente, cada temporada en la que un jugador repite la distinción se “ilumina” una estrella, hasta completar el conjunto de cuatro.

Otro aspecto interesante es que las franquicias suelen nombrar caudillos específicos por unidad; es decir, al menos uno de la escuadra ofensiva, uno de la defensiva y uno dentro de los equipos especiales.

El quarterback es casi siempre la elección natural para la capitanía del ataque, al ser la pieza clave en el control del juego y la comunicación de acciones a efectuar. No en vano, mariscales elitistas en la actualidad repiten privilegio en el curso regular 2025: Patrick Mahomes en Kansas City Chiefs; Lamar Jackson con Baltimore Ravens; Josh Allen para Buffalo Bills y Joe Burrow con Cincinnati Bengals, entre otros.

Por su parte, posiciones del calibre del linebacker o el safety son las más habituales para elegir capitanes en la retaguardia, ya que estos deben organizar a sus compañeros y leer las estrategias rivales.

Entretanto, el pateador gusta bastante en pro de ser designado para liderar, con la "C" en su uniforme, a las unidades especiales.