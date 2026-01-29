¿Cómo funcionan las Squares del Super Bowl de la NFL?

El Super Bowl es uno de los eventos con más apuestas cada año, ya que los aficionados pueden apostar dinero a todo, desde el marcador final hasta el lanzamiento de la moneda o el color del Gatorade en las hieleras de los equipos.

El mayor problema de muchas apuestas del Super Bowl es que necesitas tener un buen conocimiento de las complejidades del juego.

¿Qué son las Squares del Super Bowl?

Las Squares del Super Bowl son un juego extremadamente popular que se juega durante el Super Bowl, y que hace el partido más entretenido para los aficionados que de otro modo no tendrían un equipo al cual apoyar.

Consiste en una cuadrícula de 100 casillas, donde cada casilla representa el último dígito del marcador de cada equipo. Al final de cada cuarto y al final del partido, hay un ganador según la casilla que le haya tocado.

¿Cómo funcionan las Squares del Super Bowl?

Ya hemos establecido que hay 100 espacios disponibles en esta cuadrícula de 10x10. Las filas y columnas se asignan con valores del 0 al 9. Cada uno de estos números representa el último dígito del marcador de un equipo.

La mayoría de las veces, los jugadores compran sus casillas antes de que se asignen los números a las filas y columnas. Esto hace que todo sea completamente aleatorio. El costo de cada casilla lo determina el grupo o la persona que organiza el juego.

Una vez que todas las casillas han sido compradas, se asignan los números. Esto significa que cada jugador ahora tiene dos dígitos asignados a su casilla. Cada uno de estos dígitos corresponde a un equipo específico y estará claramente identificado.

Los pagos generalmente se realizan al final de cada cuarto. Por ejemplo, si al final del primer cuarto el marcador es Equipo A 10 y Equipo B 3, la casilla ganadora será la que tenga Equipo A 0 y Equipo B 3.

Como dice el viejo refrán, a veces es mejor tener suerte que ser bueno.

¿Cómo organizar las Squares del Super Bowl?

Hay muchos sitios con plantillas disponibles para imprimir, o también puedes usar una pizarra. Al final del día, lo que necesitas es una cuadrícula de 10x10 lo suficientemente grande para que las personas escriban sus iniciales.

También sería útil tener el desglose de los premios a la vista, para que la gente pueda ver fácilmente por qué está jugando.

Determinar cuántas casillas puede comprar cada persona es otro aspecto que debe quedar claro. Porque si el tablero no se llena antes del inicio del partido, el juego se arruina.

¿Cuáles son los premios de las Squares del Super Bowl?

Los premios dependen totalmente del creador del tablero o del grupo que esté jugando. Algunos juegos pueden costar 1 dólar por casilla, mientras que otros pueden costar 100 dólares. Todo depende de con qué se sientan cómodos los jugadores.

Dicho esto, como el juego se basa únicamente en la suerte, normalmente lo mejor es un precio bajo por casilla. Las probabilidades de que más personas participen aumentan considerablemente cuando la entrada cuesta solo unos pocos dólares.

Una de las formas más comunes de dividir el bote es otorgar el 25% al ganador de cada cuarto. Otra opción es aumentar ligeramente el premio del medio tiempo y del marcador final. En ese caso, podrías dar el 20% al ganador del primer cuarto, 30% al ganador al medio tiempo, 20% al ganador del tercer cuarto y 30% al ganador del marcador final.

Algunos juegos son de “el ganador se lo lleva todo”, donde solo importa el marcador final.

Estrategia en las Squares del Super Bowl: ¿hay alguna forma de aumentar tus probabilidades?

Desafortunadamente, no hay una forma real de aumentar tus probabilidades en un juego de las Squares del Super Bowl. Técnicamente, si compras el número máximo de casillas permitidas, tus probabilidades aumentan.

Pero como los números se asignan de manera aleatoria, lo único que pueden hacer los jugadores es esperar obtener dígitos que sean más comunes en un partido de fútbol americano. Números como 0, 1, 3, 4 y 7 tienen más probabilidades de salir que los demás.

Los números 2, 5 y 9 son los peores, simplemente por la aritmética del sistema de puntuación de la NFL. Dado que la mayoría de los puntos en los partidos de la NFL provienen de goles de campo (tres puntos) y touchdowns con punto extra (seis o siete puntos), es fácil ver por qué 2, 5 y 9 no son ideales.

Sin embargo, no hay una regla fija ni una lógica definitiva en todo esto.

Consideraciones legales sobre las Squares del Super Bowl

Dependiendo del estado y del tamaño del bote, las Squares del Super Bowl pueden ser legales o no. Las probabilidades de que la policía tire abajo la puerta de tu oficina son prácticamente nulas, pero aun así podría ser técnicamente ilegal.

Por ejemplo, todas las formas de apuestas son ilegales en Utah, lo que incluiría a las Squares del Super Bowl. En Washington, existen varias restricciones (incluyendo el tamaño del tablero y el precio de las casillas). Arizona permite el juego siempre que se respeten las leyes estatales estándar sobre apuestas.

Para estar seguro, lo mejor es confirmar las leyes locales sobre el juego antes de poner en marcha un las Squares del Super Bowl.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL