El contrato que firmó el wide receiver Romeo Doubs con los New England Patriots

Los New England Patriots firmaron este martes al receptor abierto Romeo Doubs por 4 años y 70 millones de dólares, informó el periodista Ian Rapoport, de NFL Network.

Los Pats, que cayeron en el más reciente Super Bowl de la NFL ante los Seattle Seahawks, estaban necesitados de un receptor abierto tras la salida de Stefon Diggs. Doubs se une a un cuerpo de receptores que incluye a Kayshon Boutte, DeMario Douglas y Mack Hollins.

Doubs llega a las filas de Nueva Inglaterra tras pasar cuatro temporadas en los Green Bay Packers, de 2022 a 2025. Promedió 13.2 yardas por recepción, la mejor marca de su carrera, y 724 yardas recibidas en 2025. Además, es recordado por atrapar ocho pases para 124 yardas y un touchdown en la derrota de los Packers en el juego de comodines ante los Chicago Bears.

Patriots signing WR Romeo Doubs to a 4-year deal worth roughly $70M. (via @Rapsheet) pic.twitter.com/V4F2Rq9JTU — NFL (@NFL) March 10, 2026

La adición del wide receiver es vital para lo que será el rendimiento del quarterback Drake Mayer, quien tendrá una nueva arma por aire en la temporada 2026/27.

Por su parte, Karen Guregian, de MassLive, informó que la contratación de Doubs no necesariamente impedirá que Nueva Inglaterra busque un cambio por el receptor abierto de los Philadelphia Eagles, A.J. Brown. En las oficinas de los finalistas de la liga en la campaña pasada reforzar el ataque por aire es una prioridad en el mercado de la NFL.

¿Por qué los Patriots dejaron en libertad a Stefon Diggs?

Este lunes los Patriots le informaron al wide receiver estrella Stefon Diggs que lo dejarán en libertad este 11 de marzo, cuando comience el nuevo año de la liga.

Tom Pelissero, de NFL Network, informó el movimiento, agregando que Diggs tenía previsto recibir 6 millones de dólares totalmente garantizados el 13 de marzo, por lo que su corte de la nómina de los Patriots es una decisión basada mayormente desde el plano económico. El corte le ahorra a los Patriots aproximadamente $16.8 millones en el tope salarial de 2026.

Cabe recordar que el jugador de 32 años se unió a los Patriots la temporada baja pasada tras firmar un contrato de tres años por 63.5 millones de dólares como agente libre. El receptor se convirtió en la principal arma ofensiva de los Pats la campaña pasada, liderando al equipo en recepciones (85) y yardas recibidas (1.013) y anotó cuatro touchdowns.

"No solo por su futuro, sino por lo que fue capaz de hacer por nosotros al venir y brindar liderazgo... fue una presencia muy buena cada semana", dijo el entrenador en jefe Mike Vrabel durante el NFL Scouting Combine.

