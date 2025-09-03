¿Cuáles son los contratos de televisión más caros de la NFL?

En el universo del deporte profesional, pocas fuentes de ingreso resultan tan determinantes como los derechos de transmisión televisiva. En efecto, los contratos que vinculan a competiciones como la NFL con poderosas cadenas y plataformas digitales representan un flujo económico gigantesco, y la llave para conectar con millones de aficionados alrededor del mundo.

Pues en el caso de la liga de fútbol americano más seguida del planeta, los acuerdos con las TV se han convertido en el auténtico motor financiero, siendo la base del crecimiento sostenido durante las últimas décadas.

No en vano, los pactos por derechos de transmisión en la National Football League representan al menos la mitad de las ganancias netas de dicha empresa, la cual debe competir ferozmente con otros deportes que también generan altos ingresos monetarios. Eso sí, el comisionado Roger Goodell ha trabajado en perfeccionar un modelo de negocio en el cual cada partido tiene una repercusión masiva, tal y de la forma en que viene ocurriendo.

Asimismo, el atractivo del mediático torneo del ovoide, el casco y las hombres radica en varios factores que ayudan a aumentar el valor de los derechos de emisión de un juego; desde la logística y duración, hasta la idiosincrasia de la sociedad y la alternativa que se le propone al fanático.

En efecto, la duración de una temporada concentra el calendario en pocos meses y convierte cada duelo en un acontecimiento imprescindible que suma receptividad en el seguidor promedio, al tiempo que el poder cultural del fútbol americano en Estados Unidos traduce los choques en audiencias gigantescas. Igualmente, la capacidad de la NFL para diversificar horarios y pantallas, asegura que cada encuentro goce de su propia ventana mediática.

Durante años, la mencionada liga ha tejido alianzas estratégicas con las cadenas más influyentes del país, hablando de ESPN y ABC, ambas pertenecientes a Disney y quienes han pasado partidos en diferentes franjas y formatos, asegurando presencia en televisión abierta y cable. Entretanto Fox, con sus potentes retransmisiones dominicales, ha sido otro de los pilares en la distribución masiva del producto.

Por su parte, CBS y NBC aportan tradición y una amplia base de espectadores, consolidando un reparto que cubre todos los días clave de la semana. Este ecosistema permite que el ente deportivo que todavía lleva Goodell domine en ratings de manera casi exclusiva, año tras año, con varios de los programas más vistos de la televisión estadounidense.

A esa lista de aliados clásicos de la NFL se suman ahora gigantes del entorno digital, dado que YouTube TV ha entrado en escena ofreciendo el paquete Sunday Ticket, que permite a los fans acceder a todos los cotejos fuera de mercado de forma directa y personalizada. Por si fuera poco, la incursión de Amazon Prime Video con la transmisión de los encuentros de los jueves por la noche marcó un hito, debido a que un servicio de streaming se estrenaba asumiendo la exclusividad de un paquete en plena ronda regular.

Sin dudas, el impacto de estos acuerdos es doble, y ambas partes consiguen sus objetivos económicos y de marca. Por un lado, el fútbol americano profesional asegura ingresos multimillonarios que luego se reparte entre las franquicias, garantizando estabilidad económica y competitividad en toda la liga; mientras que en la otra acera, las cadenas televisivas y plataformas logran contenidos premium que generan sus mayores índices de audiencia y suscripciones, justificando así las enormes cifras invertidas.

Los acuerdos televisivos más costosos de la historia

ESPN / ABC (Disney): paga alrededor de $2.7 mil millones anuales en los derechos del Monday Night Football, incluyendo emisiones disponibles en ESPN+ y eventos adicionales como el Super Bowl, junto a un encuentro internacional exclusivo.

FOX: invierte alrededor de $2.2 mil millones por campaña en concepto del paquete de juegos dominicales de la NFC (Conferencia Nacional), además de derechos digitales vinculados a su plataforma Tubi.

CBS (Paramount Global): contribuye con aproximadamente $2.1 mil millones por temporada a raíz de los desafíos de la AFC (Conferencia Americana).

NBC (Comcast): su paquete del Sunday Night Football, toda una tradición social en Norteamérica, está valorado en aproximadamente $2.0 mil millones al año.

YouTube TV (Google): adquirió recientemente los derechos del NFL Sunday Ticket por unos $2.0 mil millones anuales.