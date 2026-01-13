Los cruces de la Ronda Divisional de la NFL de 2025: Equipos, horarios y dónde ver en vivo, TV y streaming

Una vez finalizada la Ronda de Comodines de la NFL, la mesa quedó servida para la siguiente fase; una Ronda Divisional a la que llegan ocho franquicias, cuatro por conferencia, y que seguirán luchando por el sueño de llegar al Super Bowl LX, el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California.

En otras palabras y, al igual que a lo largo de la postemporada, la venidera etapa no admitirá errores, así que las escuadras que ganen avanzan a la Ronda de Campeonato, mientras que las perdedoras deben marcharse a casa.

Claro está, la penúltima fase del curso 2025/2026 estará protagonizada por las seis entidades que salieron airosas de los duelos de comodines, sumado a las dos que no disputaron dicha etapa, a raíz de haber cosechado los mejores récords en las Conferencias Americana y Nacional, respectivamente: Denver Broncos y Seattle Seahawks.

Los Denver Broncos se estrenarán en estos playoffs ante los Bills | C. Morgan Engel/GettyImages

¿Qué equipos juegan la Ronda Divisional de la NFL?

Al igual que todas las fases de playoffs, la Ronda Divisional se disputará a partido único, entre el sábado 17 de enero y el domingo 18, con encuentros mezclados entre la AFC y la NFC.

De hecho y tras superar sus batallas anteriores, Buffalo Bills, New England Patriots y Houston Texans se unirán a los Broncos en esta etapa por la Americana, en tanto que los San Francisco 49ers, Chicago Bears y Los Angeles Rams son los integrantes de la rueda en la Nacional, más los Seahawks.

Por consiguiente, Denver abrirá el telón durante la tarde del sábado al recibir a Buffalo, en un choque interesante entre dos ofensivas explosivas y defensivas con altos estándares, aunque la clave estará en cómo los Bills puedan contener el juego terrestre de Broncos y forzarlos a depender de sus pases aéreos.

También el sábado, el favorito de la NFC, Seattle, fungirá de local ante un motivado conjunto de San Francisco que de dar la sorpresa, se situará a un paso de disputar el Super Tazón en su feudo, el

Levi’s Stadium. Eso sí, los 49ers deberán mostrar raza para eliminar a toda una fortaleza terrestre y defensiva, hablando de los Seahawks.

Ya el domingo, New England luce favorito contra un equipo de Houston que también ha exhibido una sólida retaguardia, pero que le será difícil salir airoso del emparrillado del siempre hostil Gillette Stadium de Foxborough.

Cerrarán los emparejamientos de la Ronda Divisional un Chicago-Los Angeles en el cual los Bears apostarán por el factor campo, nuevamente, para contener a la inspirada línea de ataque de los Rams.

¿En qué horario jugarán?

El hecho de que "sólo" se disputen cuatro compromisos ha influido para que la NFL utilice horarios distintos para cada uno de ellos, repartidos en dos fechas.

Los Seattle Seahawks recibirán en casa a los San Francisco 49ers | Lachlan Cunningham/GettyImages

Sábado 17 de enero

Buffalo Bills (#6 AFC) en Denver Broncos (#1 AFC):16:30 p.m. USA ET | 15:30 p.m. CDMX



San Francisco 49ers (#6 NFC) en Seattle Seahawks (#1 NFC): 20:00 p.m. USA ET | 19:00 p.m. CDMX)

Domingo 18 de enero

Houston Texans (#5 AFC) en New England Patriots (#2 AFC):15:00 p.m. USA ET | 14:00 p.m. CDMX

Los Angeles Rams (#5 NFC) en Chicago Bears (#2 NFC):18:30 p.m. USA ET | 17:30 p.m. CDMX

¿Dónde ver la Ronda Divisional de la NFL en vivo, TV y streaming?

Una vez confirmados los horarios, la National Football League informó las opciones para ver dichos desafíos en televisión y streaming.

De ese modo, CBS emitirá el Bills-Broncos, con Paramount+ y NFL+ para disfrutarlo en streaming, mientras que el 49ers-Seahawks irá por Fox, incluyendo Fox Sports App y NFL+ vía online.

Entretanto, el duelo dominical entre Texans y Pats estará a cargo de ESPN/ABC, igual que ESPN+ y Sling TV en plataformas digitales. Por último, Fox y NFL Network llevarán las acciones en directo del Rams contra Bears, con cada uno de sus servicios en línea para cualquier dispositivo.

