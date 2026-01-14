¿Cuándo y dónde es el Super Bowl de 2026?

El Super Bowl LX también promete ser uno de los eventos deportivos más espectaculares del calendario natural.

Como de costumbre, esta fiesta del deporte y el espectáculo reunirá a millones de aficionados alrededor del mundo para atestiguar, a través de distintas vías, quién se coronará en la NFL una vez se enfrenten los campeones de las Conferencias Americana y Nacional, respectivamente.

Que nadie dude que el partido decisivo del curso 2025/2026 del elitista pasatiempo de los estadounidenses será una cita ineludible para los seguidores de la disciplina, y personas en general alrededor del planeta. Un show que debe dignificar aún más el emparrillado, junto al ovoide, el casco y las hombreras.

¿Cuándo y a qué hora es el Super Bowl LX?

El venidero Super Tazón se jugará el domingo 8 de febrero de 2026. Por su parte, la hora de inicio oficial del kickoff está programada para las 18:30 del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 15:30 en el pacífico estadounidense

Este horario significa que, para los aficionados internacionales, la transmisión se dará en distintos momentos según la zona horaria.Por ejemplo, en España se podrá ver ya entrada la madrugada con un inicio alrededor de las 00:30 del lunes 9.

¿Dónde se disputará el Super Bowl XL?

La gran final de la National Football League tendrá lugar en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el corazón del Área de la Bahía de San Francisco.

Dicho parque es la casa de los San Francisco 49ers y fue sede del histórico Super Bowl 50, en 2016, cuando los Denver Broncos superaron a las Carolina Panthers.

Aunado al show principal, la semana previa estará llena de actividades y eventos especiales en distintas ciudades del Área de la Bahía, incluyendo exposiciones, experiencias interactivas y la tradicional Super Bowl Experience o Fan Zone.

¿Cuánto cuestan los boletos para el Super Bowl 2026 y dónde adquirirlos?

La adquisición de entradas para el Super Bowl no es tan directa como para otros partidos de la NFL, pues el propio ente que rige los intereses del fútbol americano no vende boletos directamente al público general, así que la mayoría de estos son distribuyen a través de las franquicias participantes, igual que entre patrocinadores, comités locales y programas especiales.

Una vez que los tickets se asignan, los aficionados pueden encontrarlos en mercados de reventa oficiales como el NFL Ticket Exchange by Ticketmaster, con opciones que cambian de precio según la demanda.

Eso sí, el costo promedio de reventa de boletos para el Super Bowl suele oscilar entre 4.000 y 6.000 dólares, aunque varía significativamente dependiendo de la ubicación en el estadio, los equipos y el momento de la compra.

Asimismo, existen paquetes de experiencia y hospitalidad que incluyen beneficios adicionales, tales como acceso a eventos exclusivos, comida y bebidas, y que cuestan varios miles de dólares extra.

El Levi's Stadium ya albergó recientemente un Super Bowl | Brooke Sutton/GettyImages

¿Quién ganó el Super Bowl de 2025?

Pese a quedar eliminados en la finalizada Ronda de Comodín, los Philadelphia Eagles se coronaron en el Super Bowl LIX, en 2025, al derrotar sorpresivamente a los Kansas City Chiefs por 40-22.

Los Eagles, caracterizados por su tenacidad ofensiva y defensiva, tomaron revancha de la escuadra que lidera en el emparrillado Patrick Mahomes, la cual los había vencido en el mismo duelo decisivo, pero en 2023.

¿Dónde será el Super Bowl de 2027?

Mirando hacia el futuro, la NFL ya ha confirmado que el Super Bowl LXI, correspondiente a la temporada 2026/2027, se llevará a cabo el 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium, en Inglewood, California.

El hogar de Los Angeles Rams y los Chargers repetirá honor tras albergar el propio evento en 2022, cuando los mismos Rams consiguieron el anillo al dar cuenta de los Cincinnati Bengals 23x20.

Más noticias sobre el Super Bowl de la NFL