¿Cuánto dinero ganan los dueños de los equipos de la NFL por ganar el Super Bowl?

Ganar el Trofeo Lombardi es la cima del éxito en la NFL, pues nada es más grande ni mejor que el Super Bowl. No sólo trae consigo un entorchado enorme, sino también importantes recompensas fuera del emparrillado.

Se habla de legado, de los libros de historia. Se habla de dinero... Y mucho.

Para los jugadores, una bonificación de $178.000 llegará a sus cuentas tras ganar la final de la National Football League. Pero para los dueños de equipos, las recompensas financieras de obtener el título más codiciado del deporte estadounidense son aún más sustanciales, como se detallará a continuación.

Las recompensas financieras de ganar el Super Bowl

Si bien los propietarios no reciben esa bonificación de $178.000, eso no les está dando un gran impulso a algunos de los hombres más ricos de Estados Unidos. En cambio, el beneficio financiero mucho más significativo para los accionistas proviene del aumento en la valoración de su franquicia.

Por ejemplo, según Sports Business Journal, los New England Patriots tenían un coste de 464 millones de dólares en 2000. Pero en 2025, tras seis victorias en el Super Bowl, dicho club posee un valor aproximado de 9 mil millones de dólares, según Forbes.

El éxito también es duradero. Claro, los aficionados pueden (y lo harán) enfadarse año tras año, pero no importa. Al menos no financieramente.

Los Dallas Cowboys no han ganado un Super Tazón desde 1996, pero el conocido como "Equipo de América" ​​se convirtió en la primera entidad de la NFL en superar los 10 mil millones de dólares en 2024.

En resumen, ganar el Trofeo Lombardi genera enormes flujos de ingresos que traen consigo ganancias a largo plazo.

Las franquicias de la NFL que más han aumentado su valor en este siglo

Equipo Victorias en el Super Bowl Valor de la franquicia en el años 2000 Valor de la franquicia en el año 2025 Dallas Cowboys 5 $713 millones $13 billones Los Angeles Rams 2 $418 $10.5 billones New York Giants 4 $387 millones $10.1 billones New England Patriots 6 $464 millones $9 billones San Francisco 49ers 5 $379 millones $8.6 billones Philadelphia Eagles 2 $329 millones $8.3 billones Chicago Bears 1 $319 millones $8.2 billones New York Jets 1 $384 millones $8.1 billones Las Vegas Raiders 3 $315 millones $7.7 billones Washington Commanders 3 $741 millones $7.6 billones

Ventas de mercancía: Artículos de campeones del Super Bowl

El dinero que la NFL obtiene de la mercancía proviene de acuerdos prenegociados con sus socios de licencias (como New Era para gorras y Nike para camisetas). Los artículos comprados en el estadio obviamente generan ingresos adicionales para el equipo, pero por lo demás, la liga ya ha acordado acuerdos de merchandising.

El programa de reparto de ingresos de la NFL permitió que cada organización recibiera aproximadamente 400 millones de dólares en 2023 por medios de comunicación, patrocinios y merchandising.

Se desconocen los detalles oficiales del acuerdo de Nike con la NFL (salvo que expirará en 2028), pero expertos especulan que el pacto de Nike con la NBA le costó a la compañía 1.000 millones de dólares.

Ingresos por entradas y asientos premium

Cuanto más grande es la marca, mayor es la demanda. Por lo tanto, cuando un equipo gana el Super Bowl está prácticamente garantizado que habrá más gente interesada la temporada siguiente. Eso significa que más gente acude al estadio para ver a sus jugadores.

A su vez, esto se traduce en un aumento en los precios de las entradas junto con las ventas. Claro, mucha gente se queja de que los partidos de la NFL deberían ser asequibles para una familia, pero los propietarios están analizando la oferta y la demanda. Si la demanda aumenta, es algo maravilloso para un negocio.

Sin mencionar que la liga en su conjunto es más popular que nunca. Según StubHub, las ventas de entradas de la National Football League al inicio de la temporada 2025/2026 aumentaron un 38% con respecto a la zafra anterior.

Los Dallas Cowboys no ganan un Super Bowl desde la edición XXX en 1996 | RVR Photos-Imagn Images

El rol del reparto de ingresos en la NFL

El reparto de ingresos de la NFL se divide en dos categorías: local y nacional. Los nacionales se reparten entre todos los equipos de la liga y consisten en acuerdos de televisión, merchandising, pactos de licencia, patrocinios, venta de entradas (34% del total bruto), NFL Network, NFL.com y NFL Sunday Ticket.

Los ingresos locales van al club local y se componen de patrocinios con el equipo específico, concesiones, estacionamiento y venta de entradas (66% del total bruto).

La NFL utiliza un proceso de reparto de ingresos para ayudar a crear un equilibrio competitivo en toda la liga. Sin dudas, este es un paso necesario; no obstante, muchos críticos (o quizás escépticos) lo han hecho público a lo largo de los años.

Algunos equipos dejaron que sus estadios se deterioraran, mientras que otros se sumieron en la mediocridad sin ningún esfuerzo aparente por mejorar su roster.

¿Reciben los jugadores una bonificación por ganar el Super Bowl?

El nuevo convenio colectivo entre la NFL y la Asociación de Jugadores explica que los ganadores del Super Bowl LX, entre New England y Seattle Seahawks recibirán una bonificación de $178.000.

Un futbolista en la plantilla ni siquiera necesita jugar el Super Tazón para recibir la bonificación. Sin embargo, si un jugador ha estado en la plantilla menos de tres partidos antes del duelo final, sólo puede recibir el 50% de la bonificación.

A su vez, los futbolistas del equipo perdedor también reciben un pago. Quien pierda entre Pats y Hawks recibirá un cheque de $103.000. Se aplican las mismas estipulaciones.

Más sobre el Super Bowl de la NFL