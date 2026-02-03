Super Bowl en vivo online: Dónde ver Seattle Seahawks vs. New England Patriots en TV y streaming

El Super Bowl LX se disputará este 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde los New England Patriots rivalizarán ante los Seattle Seahawks.

Además del enorme interés que de por sí genera el duelo entre el campeón de la Conferencia Americana contra su par de la Nacional, la mediática cita de la NFL combinará deporte de máximo nivel con un Show del Medio Tiempo (Bad Bunny) seguido por millones de espectadores alrededor del planeta.

Ambos elencos finalizaron igualados con los Denver Broncos, en relación a la mejor marca de la temporada regular 2025 (14-3 cada equipo); sin embargo, New England disputó un encuentro más que Seattle en los playoffs, dado que fue el segundo sembrado de la AFC, por lo que tuvo que actuar en la Ronda de Comodines.

Los Pats dejaron en el camino a Los Angeles Chargers 16-3, previo a superar en la Ronda Divisional a Houston Texans 28x16 y batir a los primeros preclasificados de la Americana, los propios Broncos, 10-7 en los Campeonatos de Conferencia.

Por su parte, los Hawks sí se ahorraron esa primera etapa de postemporada al ser los primeros sembrados de la NFC. Ya en el choque divisional, los del estado de Washington apalearon a los San Francisco 49ers 41-6, privándolos del sueño de disputar en su feudo el Super Bowl, a la vez que superaron en una dura batalla por el banderín de la Nacional a los Rams 31-27.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Super Bowl LX entre SEahawks y Patriots?

Ciudad: Santa Clara, California, Estados Unidos.

Fecha: domingo 8 de febrero.

Horario: 6:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:30 p.m. (México DF), 12:30 a.m. del 9 de febrero (España).

Estadio: Levi's Stadium.

¿Cómo se podrá ver el Super Bowl entre Seahawks y Patriots en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming online Estados Unidos NBC Peacock, FuboTV, DIRECTV STREAM, Sling TV y Hulu, Live TV y NFL+ México Canal 5 (Televisa) y Azteca 7 (TV Azteca) ViX Premium y NFL+ España Cuatro (Mediaset) y Movistar Plus+ Mitele (Mediaset) y DAZN

Los resultados de los playoffs de 2026 de Seahawks y Patriots

Seahawks (ronda) Patriots (ronda) No disputó la Ronda de Comodín por tener la primera siembra de su conferencia W | Chargers 3 - 16 Patriots (Ronda de Comodín) W | 49ers 5 - 41 Seahawks (Ronda Divisional) W | Texans 16 - 28 Patriots (Ronda Divisiona) W | Rams 27 - 31 Seahawks (Campeonato de Conferencia) W | Broncos 7 - 10 Patriots (Campeonato de Conferencia)

Últimas noticias de Seattle Seahawks

El quarterback titular de Seattle, Sam Darnold, viene lidiando con un problema en su oblicuo, aunque estará listo para el Super Bowl en Santa Clara.

Pese a que los pupilos del entrenador en jefe Mike Macdonald solamente se enfocan en el partido por el Trofeo Lombardi ante los Patriots, ESPN reveló que la franquicia de Seattle será puesta en venta una vez finalice la mediática final de la NFL. Se espera que dicha organización reciba ofertas de entre 7 y 8 billones de dólares para cerrar la negociación.

Últimas noticias de New England Patriots

El joven pero a la vez estelar mariscal de campo de los Pats, Drake Maye, aseguró a la agencia AP que su hombro derecho se encuentra en buen estado, luego de lastimárselo en el Campeonato de Conferencia versus los Broncos.

Por otro lado, la propia entidad de Massachusetts confirmó en sus plataformas oficiales que, pese a fungir de local administrativamente, utilizará el uniforme blanco, mismo con el que ha conquistado cuatro de sus seis Super Bowls.

Pronóstico SI ES

Es cierto que el dominio de Seattle a lo largo del curso, incluyendo playoffs, le da como favorito para este Super Tazón; sin embargo, no sería la primera ocasión que un equipo que no cuenta con los pronósticos de su lado, en el caso de New England, termina llevándose los máximos honores.

De cualquier manera, la unidad defensiva de los Seahawks ha impuesto sus condiciones todo el año, así que tiene buenas opciones de hacer lo propio ante un ataque no muy experimentado, como el liderado por Maye en los Pats.

Resultado: victoria de los Seahawks.

