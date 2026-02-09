¿Cuántos Super Bowl han perdido los New England Patriots en su historia en la NFL?

Pese a perder sin atenuantes contra los Seattle Seahawks en el Levi's Stadium, los New England Patriots siguen siendo una de las franquicias más influyentes y exitosas en la historia de la NFL. Es que a lo largo de las últimas dos décadas y media, el equipo de Massachusetts ha construido una dinastía difícil de igualar, marcada por una presencia constante en los grandes escenarios y una cultura competitiva que los convirtió en referencia del fútbol americano moderno, tal y como lo demuestran sus seis anillos de Super Bowl desde 2002.

Sin embargo, la citada caída frente a los Seahawks empujó a los Pats a alcanzar una marca negativa en la elitista competición: ahora es el club que mayor cantidad de reveses vitalicios acumula en el partido cumbre del certamen. En efecto, los de Foxborough demostraron su capacidad para competir por el título, pero perdieron de nuevo en el duelo final.

La presencia constante en el Super Bowl ha sido una de las señas de identidad de New England, así como sus victorias, ya que comparte el primer lugar del ranking histórico con Pittsburgh Steelers; ambos con seis Trofeos Lombardi en las vitrinas. No obstante, los Patriots también acumulan seis descalabros en el mediático desafío.

Claro está, lejos de empañar su legado, este registro confirma la extraordinaria regularidad y voracidad de la franquicia que llevó a la cúspide Bill Belichick en la pizarra y Tom Brady dentro del emparrillado, capaz de mantenerse durante años entre los aspirantes al campeonato y escribir una de las historias más relevantes del deporte estadounidense.

A continuación, se detallarán los seis Super Bowls que ha perdido la entidad que hace vida en el Gillette Stadium:

Super Bowl XX (1986) | Chicago Bears 46-10 New England Patriots

La primera aparición de los Patriotas en un Super Tazón terminó en una dura derrota ante los legendarios Osos de 1985. La unidad conocida como “46 Defense” dominó completamente el partido y dejó sin opciones a Nueva Inglaterra en su estreno en el máximo escenario.

Super Bowl XXXI (1997) | Green Bay Packers 35-21 New England Patriots

Una década después la divisa de Massachusetts regresó a la final de la NFL, pero se encontró con unos Empacadores liderados por Brett Favre que impusieron su ritmo ofensivo, al tiempo que un retorno de kickoff para touchdown terminó de inclinar el duelo.

Super Bowl XLII (2008) | New York Giants 17-14 New England Patriots

Probablemente la caída más dolorosa. Brady y compañía llegaban invictos al University of Phoenix Stadium buscando una temporada perfecta; sin embargo, el pase milagroso de Eli Manning y la recepción de David Tyree cambiaron el destino en los minutos finales.

Los Patriots de Brady no pudieron contra los Giants en el sorpresivo Super Bowl de 2008 | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Super Bowl XLVI (2012) | New York Giants 21-17 New England Patriots

Luego de cuatro años los Giants volvieron a cruzarse en el camino de los Pats, pues un drive final liderado por el propio Manning dejó sin respuesta a los de Belichick, que volvieron a quedarse a un paso del anillo.

Super Bowl LII (2018) | Philadelphia Eagles 41-33 New England Patriots

En uno de los juegos más ofensivos de siempre del Super Bowl, la acción conocida como “Philly Special” simbolizó la noche perfecta de los Eagles y la frustración de la retaguardia de los Patriots.

Super Bowl LX (2026) | Seattle Seahawks 29-13 New England Patriots

El pasado domingo arribó el último revés de New England en un careo por el Trofeo Lombardi. Este se dio como consecuencia de la asfixiante unidad defensiva de los Hawks, conocida como "Dark Side", la cual anuló por completo al mariscal Drake Maye y a los corredores y receptores que ahora entrena Mike Vrabel.

