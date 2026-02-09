Halftime Show de Bad Bunny es el más visto en la historia del super Bowl de la NFL

El Halftime Show del Super Bowl LX quedó marcado en la historia no sólo por el espectáculo musical que encabezó Bad Bunny, también por sus cifras récord de audiencia.

No en vano, la presentación que tuvo al boricua en rol protagónico se convirtió en la más visto de todos los tiempos en el descanso de una final de la NFL, superando registros anteriores y confirmando el impacto global del intérprete de éxitos como "NUEVAYoL" dentro y fuera del ámbito deportivo.

La combinación de música urbana, escenografía caribeña y apariciones especiales en el show del Conejo Malo logró captar la atención de millones de espectadores alrededor del planeta, consolidando uno de los momentos más comentados del juego en el cual los Seattle Seahawks dieron cuenta de New England Patriots para llevarse el Trofeo Lombardi.

El espectáculo destacó por una propuesta visual inspirada en una “Casita” que recreaba la esencia cultural del Caribe y el universo artístico del cantante. Durante la presentación, Bad Bunny repasó algunos de los mayores éxitos de su carrera, mezclando reguetón, trap y sonidos latinos que mantuvieron al público conectado en el Levi's Stadium y frente a las pantallas de hogares y locales de todo tipo.

Bad Bunny bate el récord de audiencias con su actuación en la Super Bowl: más de 135 millones de personas vieron el espectáculo https://t.co/SgrZ1UEQLa — 20minutos.es (@20m) February 9, 2026

La producción apostó por una narrativa que celebraba la música latina y su expansión global, algo que también se reflejó en la elección de los artistas invitados, de la talla de Ricky Martin, y al margen de la presencia de Lady Gaga. Las colaboraciones en vivo fueron uno de los puntos más celebrados por los aficionados, ya que permitieron recrear algunos de los mayores temas del repertorio reciente del género. Semejantes participaciones reforzaron el carácter colectivo del evento y evidenciaron la influencia actual de los caribeños en la industria del entretenimiento.

¿Cuáles son los Halftime Show más vistos en la historia del Super Bowl?

En términos de audiencia, el Espectáculo del Medio Tiempo del Super Bowl LX logró superar cifras históricas registradas en presentaciones anteriores, posicionándose por encima de performance que durante años dominaron el ranking de popularidad.

A los 135.4 millones de espectadores de Bad Bunny en la cita de 2026 le siguen de forma vitalicia los 133.5 que vieron al rapero Kendrick Lamar el año pasado. Mientras tanto, el Rey del Pop, Michael Jackson, coleccionó impresionantes 133.4 millones de visualizaciones, sin redes sociales, en su mítica aparición de 1993, seguido en el listado por Rihanna, quien en 2023 fue atestiguada en las pantallas por alrededor de 121 millones de personas, al tiempo que a Katy Perry la vieron 118.5 espectadores en 2015.

Artista Visualizaciones Año Edición del Super Bowl Bad Bunny 135.4 millones 2026 LX Kendrick Lamar 133.5 millones 2025 LIX Michael Jackson 133.4 millones 1993 XXVII Rihanna 121 millones 2023 LVII Katy Perry 118.5 millones 2015 XLIX

