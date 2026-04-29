¿De qué se trata la oferta de agente libre sin restricciones que los Steelers aplicaron a Aaron Rodgers?

Los Pittsburgh Steelers dieron un paso estratégico en medio de la incertidumbre que rodea el futuro de Aaron Rodgers. La tradicional franquicia aplicó una oferta especial para agentes libres sin restricciones antes de la fecha límite posterior al Draft de la NFL, medida poco común que busca proteger los intereses del equipo mientras continúa la espera por una definición del jerárquico mariscal de campo.

La decisión permite a los Steelers conservar ciertos derechos sobre el cuatro veces MVP en caso de que éste decida firmar con otra organización. Además, la maniobra fortalece la posición contractual del elenco de Pennsylvania si el quarterback permanece sin acuerdo una vez iniciada la etapa fuerte de preparación para la nueva temporada.

Con esta oferta, el equipo mantiene la posibilidad de recibir una selección compensatoria en el draft si Rodgers acuerda con otra franquicia. También se establece una limitación importante: si el mariscal no firma con otro equipo antes del 22 de julio o del inicio del campamento de entrenamiento, los Steelers obtendrán derechos exclusivos de negociación.

ESPN agregó que otro punto relevante del mecanismo contractual es que el ex astro de Green Bay Packers podría aceptar un incremento del 10% respecto a su salario anterior, una cifra que rondaría los 15 millones de dólares para la próxima campaña.

Sources: the Steelers placed the rare UFA tender on Aaron Rodgers, meaning that he can accept a 10 percent raise off last year’s salary, which would pay him about $15 million this season.



As another condition of the tender, Rodgers would only be able to sign with the Steelers… pic.twitter.com/G5NABNOTgF — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 28, 2026

Dentro de la divisa, esta acción es interpretada más como una formalidad administrativa que como una señal de preocupación. Según fuentes cercanas, la confianza en que Rodgers terminará llegando a Pittsburgh sigue intacta, aunque la medida responde principalmente a la necesidad de proteger activos y opciones en un escenario poco habitual dentro del mercado de agentes libres.

No es frecuente que un jugador con el historial y la relevancia de Rodgers permanezca disponible tan avanzado el offseason, así que esta situación convierte cualquier movimiento contractual en una decisión estratégica, especialmente cuando se trata de un quarterback con peso histórico dentro de la liga.

La expectativa también se alimenta por antecedentes recientes. El año pasado, el ganador de un Super Bowl con los Packers demoró su decisión hasta comienzos de junio, previo a firmar un contrato por una zafra, justo antes del minicampamento obligatorio; sin embargo, desde la gerencia de Pittsburgh creen que el panorama actual se resolvería con mayor rapidez.

Claro que, mientras esperan una respuesta definitiva de parte de Aaron Rodgers, los Steelers no se quedaron inmóviles. Durante el draft reforzaron la posición de quarterback con la selección de Drew Allar en la tercera ronda, procedente de Penn State, por lo que se suma a un grupo que ya incluye a Will Howard y Mason Rudolph.

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