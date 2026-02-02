El desglose del costo de una suite en el Super Bowl de 2026

El precio de las entradas para el Super Bowl tiende a aumentar cada año, ya que se sigue consolidando como el evento deportivo con mayor atracción para los fanáticos en Estados Unidos.

Encontrar un boleto para el magno evento es toda una odisea para los fanáticos, pues están comprando una entrada para un espectáculo que va más allá de la disputa deportiva, pues entra en juego el show musical del medio tiempo.

70.000 personas tendrán la oportunidad de asistir al estadio de los San Francisco 49ers, el Levi's Stadium de Santa Clara, donde se disputará el Super Bowl el domingo 7 de febrero. Los aficionados de los Seattle Seahawks y los New England Patriots ya tienen todo listo para disfrutar de una mágica jornada de fútbol americano.

El Levi's Stadium tiene una capacidad para 68.500 personas | Kirby Lee-Imagn Images

El costo de una suite en el Super Bowl

En el Super Bowl hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Hay opciones de entradas muy alejadas de la acción, que pueden tener un costo menor. Sin embargo, las suites son la opción de lujo para aquellos aficionados con una gran capacidad adquisitiva.

¿Cuánto cuesta reservar una suite de lujo en el Levi's Stadium de Santa Clara?

El estadio cuenta con 174 suites de lujo, ubicadas en la torre 9 del estadio, que es conocida como la "Suite Tower". Para el Super Bowl LX, los precios han alcanzado niveles históricos, gracias a la alta demanda que tiene un choque entre los Seahawks y los Patriots.

Cabe destacar que cada suite tiene una capacidad para entre 14 y 16 personas y el precio es global para todos los invitados. Las más económicas tienen un precio de 600.000 dólares, mientras que las de lujo, cuestan entre $850,000 y $1,000,000.

Pero hay una aún más exclusiva y es la Suite Premium. Tienen una ubicación privilegiada, con una visión del juego increíble y se cotizaron entre $1.250.0000 y $1.500.000.

¿Quién compra estas suites?

En su mayoría, las celebridades son las que obtienen estas suites. Muchas veces hacen planes grupales y otras son ellos mismos los que invitan a sus familiares, a pesar del alto costo de los puestos para ver el Super Bowl.

En el pasado Super Bowl, Taylor, el jugador de los Kansas City Chiefs, adquirió una suite de lujo en la que estuvieron sus familiares y también la artista Taylor Swift. En el podcast New Heights, el jugador aseguró haber gastado más de $3.000.000 en todo lo que invirtió en ese día.

¿Qué incluye este precio?

Generalmente, las más costosas incluyen hasta 20 entradas para la suite. Tienen barra libre en bebidas de alta gama y comida gourmet para todos los invitados, con platos de lujo.

El acceso exclusivo al estadio y el estacionamiento privilegiado son parte del servicio. El espacio está climatizado para disfrutar de todas las comodidades y tienes personal para atenderte en todo momento.

