Los entrenadores en jefe con más años de servicio en la historia de la NFL

La NFL es una competición en la cual la presión por ganar es constante y los entrenadores suelen ser juzgados año tras año por sus resultados, al margen del impacto institucional y comercial que causan. Por ende, permanecer décadas al frente de una misma franquicia resulta una hazaña extraordinaria.

Es que a lo largo de más de un siglo de historia, apenas un puñado de estrategas principales ha logrado construir legados tan sólidos que les permitieron mantenerse durante muchas temporadas al frente de una organización.

De hecho, Sports Illustrated preparó un ranking de los entrenadores en jefe con más tiempo de servicio para un club en la National Football League; figuras que definieron épocas, estilos de juego y culturas ganadoras, elevando sus estatus a leyendas de un sólo lugar.

7. Mike Tomlin (Pittsburgh Steelers) - 19 temporadas

Mike Tomlin se desvinculó de los Steelers a inicios del 2026 | Perry Knotts/GettyImages

Tomlin cerró recientemente una etapa histórica al renunciar a la Nación Acerera tras 19 temporadas en el cargo.



Llegó en 2007 con apenas 35 años de edad y nunca tuvo una contienda perdedora (totalizó foja de 193-114), aunado a ganar el Super Bowl XLIII frente a Arizona Cardinals y disputar otro (XLV), el cual perdió ante los Green Bay Packers, pero siempre manteniendo a Pittsburgh como una escuadra competitiva durante casi dos décadas.

6. Chuck Noll (Pittsburgh Steelers) – 23 temporadas

Charles Henry Noll transformó a los Steelers de una franquicia perdedora a una potencia elitista en el emparrillado. Pues en sus 23 años al frente del equipo logró cuatro anillos de Super Bowl (IX, X, XIII y XIV), liderados por la famosa “Cortina de Acero”.



Sin dudas, Chuck fue un maestro del desarrollo de talento y un arquitecto de escuadras integrales, con ofensiva, defensa y liderazgo. Al margen de su registro vitalicio (193-140), su recuerdo en una parte del estado de Pensilvania es imborrable.

5. Steve Owen (New York Giants) – 24 temporadas

Steve Owen fue un referente en los Giants | Bettmann/GettyImages

El miembro del Salón de la Fama de la National Football League llevó las riendas de los colosos neoyorquinos durante 24 cursos, comenzando como jugador-entrenador en dos desafíos de la 1930/1931 y retirándose en la 1953/1954.



Bajo su mando, los de la Gran Manzana obtuvieron dos campeonatos de la NFL, estableciendo una cultura de éxito duradera. Con 153 victorias (100 reveces), sigue siendo el piloto más ganador de forma vitalicia en la organización.

4. Bill Belichick (New England Patriots) – 24 temporadas

Bill Belichick es la mayor figura, con Tom Brady, en la historia de los New England Patriots | Adam Glanzman/GettyImages

The Hoodie guio a los Pats a redefinir el concepto de dinastía en la NFL. Desde su arribo a Foxborough en el 2000, tras un lustro en Cleveland, Belichick lideró uno de los ciclos de mayor dominio en el deporte profesional, al punto que New England, con Tom Brady en plan de quarterback, salió airoso en seis Super Tazones de nueve disputados en total.



También es el dirigente con más victorias en playoffs en la historia (31) y resultó elegido tres veces Entrenador del Año. Claramente, su enfoque meticuloso, capacidad a la hora de reinventar esquemas y dominio de la situación lo convirtieron en el estándar de excelencia en la era moderna.

3. Don Shula (Miami Dolphins) – 26 temporadas

Luego de siete zafras en Baltimore, el máximo ganador de encuentros de ronda regular en la National Football League (328) se erigió en el rostro de la divisa del sur de Florida a lo largo de 26 contiendas, de 1970 a 1995. En ese periplo construyó una de las organizaciones más respetadas del torneo, incluyendo la gesta de guiar a la misma s a la única temporada perfecta en los anales (14-0 en la 72/73), culminada con el título del Super Bowl VII.



El Abuelo Montaña sumó un segundo anillo (Super Bowl VIII) y terminó su etapa con los Dolphins de la mano de un 257-133 de récord total y haciéndose una figura irrepetible.

2. Tom Landry (Dallas Cowboys) – 29 temporadas

El arquitecto del America's Team es sinónimo de ovoide, innovación táctica y espectáculo. Asimismo, fue el primer entrenador en jefe de los Cowboys, en 1960, y construyó una de las franquicias más icónicas en el ámbito internacional.



Bajo su liderazgo por 29 justas, Dallas consiguió dos Super Bowl (VI y XII) y se plantó en el choque cumbre en cinco ocasiones, aunado a hilvanar 20 ejercicios al hijo con foja positiva, hito sin precedentes. Por si fuera poco, Landry creó la famosa defensa 4-3 y el concepto de “flex defense”, muy emulado posteriormente por otros cuerpos técnicos.

1. Curly Lambeau (Green Bay Packers) – 29 temporadas

La estatua de Curly Lambeau brilla a las afueras de su estadio, la casa de los Packers | Raymond Boyd/GettyImages

Earl Louis Lambeau no sólo es el estratega principal con más tiempo al servicio de una escuadra, también fue uno de los fundadores de la NFL. En 1919 puso la primera piedra de los Empacadores y dos años después ya se convirtió en jugador-entrenador, al margen de que en 1929 se quedó oficialmente trabajando en la pizarra táctica.



Con Curly al frente, The Pack cosechó seis campeonatos generales (1929, 1930, 1931, 1936, 1939 y 1944), previo a la denominación de Super Bowl, mientras que es reconocido como un pionero del juego, dado que impulsó el ataque aéreo y modernizó la ofensiva en una era dominada por la carrera terrestre. Su legado es tan grande que el estadio de los Packers lleva su nombre, Lambeau Field, al tiempo de ser incluido en el Equipo de Todos los Tiempos del siglo XX.

