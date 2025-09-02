¿Qué equipos de la NFL ya no existen?

La NFL es una liga longeva, que data desde 1920 y que cuenta con una historia rica. Aunque en sus inicios era superada por otros torneos como la MLB, poco a poco se fue consolidando hasta convertirse en la competencia deportiva más importante de Estados Unidos.

Hay equipos que desaparecieron, pero que fueron fundadores de la liga. La crisis económica en Estados Unidos afectó a esas divisas y muchas no pudieron aguantar y cerraron sus puertas, pero siguen en el libro de historia de la NFL.

Otros conjuntos se fusionaron, se mudaron y muchos cambiaron de nombre. Esto es algo normal en cualquier liga deportiva, ha pasado en la MLB, NBA o en la NHL.

A continuación, repasamos los ocho equipos que desaparecieron en las primeras décadas de la liga.

8. Houston Oilers

50 Years Ago Today

August 9, 1975



FIRST NFL GAME IN THE #SUPERDOME



The New Orleans #Saints fall to the Houston Oilers in a preseason game, 13-7, before a crowd of 72,434.



Shortly after its opening, NFL Films' Brent Musburger and Tom Brookshier detailed some of its features. pic.twitter.com/Urg0q49ucr — Kevin Gallagher (@KevG163) August 10, 2025

Los Houston Oilers fueron un equipo reconocido de la NFL, pero tras diversos problemas económicos, decidieron mudarse a Tennessee en 1997, para convertirse en los Tennessee Titans. Fueron fundados en 1960, hasta su desaparición en 1996. De hecho, ganaron los dos primeros campeonatos, en 1960 y 1961. Eran parte de la División Este de la AFL y competían con los Buffalo Bills, New York Jets y Boston Patriots antes de su desaparición.

7. St. Louis Cardinals

Ahora la franquicia se está en Arizona | Joe Rondone/The Republic / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Era una franquicia original de Chicago, pero se mudaron a Arizona en 1988 y ahora son los Arizona Cardinals. Estuvieron en la liga bajo esa denominación desde 1960 hasta 1987, cuando agarraron sus maletas hacia la Ciudad de los Vientos. Durante 28 años de historia, apenas avanzaron en cuatro oportunidades a los playoffs. El poco éxito deportivo también afectó a la salud económica de la divisa.

6. Baltimore Colts

September 1, 1996



The NFL returns to #Baltimore after a 12-season absence as the #Ravens play their inaugural game.



Baltimore icon Johnny Unitas, other #Colts legends, and a then-record Memorial Stadium crowd watch the Ravens top the Raiders late, 19-14. pic.twitter.com/bC9QxiXFrX — Kevin Gallagher (@KevG163) September 1, 2025

Los Colts se mudaron a Indianapolis en 1984. Fueron fundados en 1953 y tuvieron éxito en Baltimore, al ganar el campeonato en 1958, 1959 y 1968. En el 71 ganaron su primer Super Bowl y luego, en 2007, ganaron su segundo campeonato en la era bajo la denominación de Indianapolis Colts. El propietario Robert Irsay fue el promotor del cambio de ciudad de la franquicia.

5. Cleveland Rams

Ahora el equipo se llama Los Angeles Rams | Ken Blaze-Imagn Images

Fueron una de las franquicias fundadoras de la liga y en 1946 cambiaron de ciudad, para mudarse a California y convertirse en Los Angeles Rams, divisa que aún se mantiene entre los 32 conjuntos que conforman la liga. Precisamente en su última campaña en Cleveland, en 1946, consiguieron ganar el título. Formaron parte de la AFL en sus inicios.

4. Boston Yanks

Los Boston Yanks solo estuvieron 4 años en la liga | Rich Barnes-Imagn Images

Tuvieron una corta etapa en la liga, apenas desde 1944 a 1948. Desaparecieron y se fusionaron con otras divisas. Era difícil sustentar su nombre en el tiempo, por la rivalidad que existe en el béisbol con los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. Los problemas económicos de la época debilitaron a la divisa que terminó desapareciendo.

3. New York Titans

Los Jets cambiaron su nombre en 1963 | Mark Smith-Imagn Images

Cambiaron su nombre a los New York Jets en 1963 y desde entonces la divisa se ha mantenido en la NFL. Cuando se mudaron al estadio Polo Grounds en 1964, decidieron cambiar el nombre del equipo. Era una estrategia de modernizar el nombre y la imagen de la franquicia.

2. Los Angeles Chargers

Justin Herbert es la gran figura actual de los Chargers | Kirby Lee-Imagn Images

Se mudaron a San Diego en 1961, pero luego volvieron a Los Angeles en 2017. El equipo fue fundado en 1960 como parte de la AFL. La única participación que tienen en Super Bowl data de 1994. Actualmente son un equipo competitivo, sobre todo con la participación del mariscal de campo estrella, Justin Herbert.

1. Brooklyn Dodgers

How the #NFL looked 85 years ago today



September 24, 1939



Brooklyn Dodgers at Detroit #Lions,

University of #Detroit Stadium pic.twitter.com/TQvPLnECEu — Kevin Gallagher (@KevG163) September 24, 2024

Desde 1930 hasta 1943, en Nueva York, específicamente en Brooklyn, hubo un equipo denominado Brooklyn Dodgers, como también pasaba en el béisbol. Pasaron a ser en 1944 los Brooklyn Tigers, pero luego, tras algunos desaciertos económicos, desaparecieron. Antes se habían fusionado con los Boston Yanks, pero tampoco resultó el negocio.