¿Estará ICE en el Levi's Stadium durante el Super Bowl LX de 2026?

El Super Bowl de 2026 reunirá a dos de las franquicias referenciales de este siglo en la NFL: New England Patriots, campeones de la Conferencia Americana, y Seattle Seahawks, monarcas de la Nacional. El anhelado partido se disputará el 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, bajo un clima tenso debido a la seguridad federal, luego de las hostilidades suscitadas en los meses recientes con respecto a temas de inmigración ilegal.

De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que el ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) tendrá presencia en el Área de la Bahía de San Francisco durante el fin de semana del esperado encuentro de fútbol americano profesional.

Sin embargo, fuentes aseguraron a TMZ Sports que no existen planes para que la temida agencia federal realice arrestos migratorios dentro del Levi's Stadium en el Super Bowl. Las mismas fuentes agregaron que tampoco se contempla la aplicación de políticas migratorias en eventos patrocinados por la National Football League en los días previos al partido por el Trofeo Lombardi, generando tranquilidad en los aficionados que planean asistir a las distintas actividades relacionadas a éste.

Claro está, la ausencia de operativos migratorios no significa que dicha cita carezca de vigilancia federal. Como ha ocurrido en ediciones anteriores y desde los atentados del 11 de septiembre, diversas agencias de seguridad, incluido el FBI, estarán desplegadas dentro y en los alrededores del feudo de los San Francisco 49ers con el objetivo principal de garantizar la salud de jugadores, aficionados y personal.

El propio TMZ detalló que el Super Bowl cuenta con la clasificación SEAR 1 (Special Event Assessment Rating), el nivel más alto en la escala de evaluación de eventos especiales en Estados Unidos, así que requiere amplia coordinación y apoyo interinstitucional debido a su relevancia y magnitud.

¿Qué plan tiene ICE para el Super Bowl de 2026?

Por otro lado y pese al pánico generado recientemente en Minnesota, tras el tiroteo mortal ocurrido días atrás, el DHS confirmó en un comunicado que los planes de seguridad para el Super Tazón LX no han sido modificados, aunque evitó proporcionar detalles específicos sobre el despliegue operativo.

"No revelaremos operaciones futuras ni hablaremos sobre el personal. La seguridad del Super Bowl implicará una respuesta de todo el gobierno, llevada a cabo de acuerdo con la Constitución de los Estados Unidos. Quienes están aquí legalmente y no infringen otras leyes, no tienen nada que temer", fueron palabras del Departamento de Seguridad Nacional .

En definitiva, parece que la presencia de agentes federales durante el choque entre Patriots y Seahawks responderá exclusivamente a razones de seguridad y prevención, de la forma que suele ocurrir en este tipo de eventos, y no a la realización de detenciones por temas migratorios.

Por lo pronto, sí se ha confirmado, y desde hace meses, que ICE vigilará el Halftime Show del Super Bowl 2026, con Bad Bunny como gran protagonista.

