Todos los trailers de las películas del Super Bowl 2026

El Levi’s Stadium de Santa Clara albergará un Super Bowl 2026 que no sólo será el evento deportivo más importante del año en Estados Unidos, con el permiso del Mundial de la FIFA; también el mayor escaparate publicitario y cinematográfico del planeta.

En cada edición del partido cumbre de la NFL los grandes estudios de Hollywood aprovechan la audiencia global, que supera los 100 millones de espectadores, a fin de presentar avances exclusivos de sus producciones de mayor presupuesto.

Y para el Super Bowl LX, a disputarse este 8 de febrero, la expectativa es especialmente alta, dado que el año nuevo está cargado de superproducciones y franquicias consolidadas, lo que convierte al juego decisivo del fútbol americano en el escenario ideal para revelar teasers, primeros tráilers o adelantos extendidos.

Por consiguiente, se repasarán las películas que generan mayor expectativa y cuyos avances serán estrenados mientras el campeón de la Conferencia Americana lucha ante su par de la Nacional por el Trofeo Vince Lombardi.

9. Minions 3 (Universal)

La nueva película de los Minions se presentará probablemente en alguna pausa comercial del Super Bowl 2026 | VCG/GettyImages

Universal ingresa en esta lista con una apuesta segura, pues los Minions son sinónimo de humor viral y éxito comercial, así que su productora nunca desaprovecha el enorme escaparate del Super Tazón.



Un spot corto, lleno de gags visuales y caos amarillo garantizará risas y una fuerte presencia en redes sociales.

8. Star Wars: The Mandalorian and Grogu (Lucasfilm)

El regreso de Star Wars a los cines es uno de los grandes acontecimientos del 2026. En efecto, la nueva película, The Mandalorian and Grogu, podría aprovechar el duelo por el anillo de la National Football League para mostrar sus primeras imágenes oficiales en formato cinematográfico.



La combinación de acción, nostalgia y personajes icónicos convierte a este avance en uno muy esperado a lo largo de la velada.

7. Supergirl (DC Studios)

Con James Gunn al frente del nuevo DCU, Supergirl representa una pieza clave del reinicio del universo DC, por lo que la final de la NFL debe impulsar a exhibir formalmente a la nueva cinta, mostrando su diseño, tono y lugar dentro de la narrativa general.



Un teaser elegante y épico ayudaría a consolidar la confianza del público en esta nueva etapa de DC Studios.

6. Michael (Lionsgate)

La película biográfica de Michael Jackson es uno de los estrenos más esperados del año. Es que Lionsgate planea una campaña de alto perfil, y el Super Bowl sería el lugar soñado para lanzar un spot cinematográfico de gran presupuesto.



De ese modo, se espera un adelanto centrado en la música, la puesta en escena y la transformación del actor protagonista, buscando crear emoción tanto en fans del Rey del Pop como en el público general.

5. Scream 7 (Paramount)

El terror también tiene su espacio en el encuentro por el Trofeo Lombardi, dado que Paramount buscaría capitalizar el regreso de Neve Campbell con un adelanto de Scream 7 cargado de referencias al pasado y tensión psicológica.



Un spot breve, con tonada inquietante y la icónica máscara de Ghostface, resultaría altamente efectivo en una cita en la cual cada segundo cuenta y el impacto visual se antoja elemental.

4. Toy Story 5 (Disney / Pixar)

Disney y Pixar suelen reservar el Super Tazón para sus apuestas más grandes en animación, y la quinta versión de Toy Story encaja perfectamente en esa estrategia. Aunque la franquicia parecía cerrada, el regreso de Woody y Buzz genera curiosidad y debate.



Claramente, un teaser emotivo y centrado en la nostalgia y el legado de la saga, figuraría entre los acontecimiento de mayor impacto de la noche, el cual sería valorado por el público adulto que creció con este comics.

3. The Super Mario Galaxy Movie (Universal / Illumination)

Luego del éxito masivo de The Super Mario Bros Movie, Universal e Illumination apuestan fuerte por su secuela. Por ende, The Super Mario Galaxy Movie es una candidata idónea para un comercial de 30 segundos, con humor visual, acción colorida y referencias directas al videojuego.



El último partido de la mediática liga de fútbol americano es un terreno sin parangón al momento de la animación familiar, y Mario es una marca global que conecta tanto con niños como con adultos de sentimientos fáciles de tocar.

2. Spider-Man: Brand New Day (Sony / Marvel)

Sony Pictures tampoco querrá quedarse fuera del máximo escaparate del año. Los rumores apuntan a que Spider-Man: Brand New Day, la cuarta entrega protagonizada por Tom Holland, será presentada en público durante la citada transmisión del deporte del ovoide, el casco y las hombreras.



Tras el impacto de No Way Home, la expectativa por el futuro del personaje es enorme, así que un avance breve, con nuevo tono y pistas sobre la evolución de Peter Parker, sería suficiente para incendiar las redes sociales y atraer al público joven, un objetivo clave en vías de pagar publicidad en este evento.

1. Avengers: Doomsday (Marvel Studios)



El gran plato fuerte de la jornada probablemente sea éste, debido a que Marvel Studios apunta a convertir el Super Bowl 2026 en el punto de partida oficial de su nueva gran saga.



Avengers: Doomsday es una de las películas más esperadas de la década y todo indica que la final de la NFL atestiguará en primera fila el primer vistazo oficial a Robert Downey Jr. en el rol de Doctor Doom. Un trailer breve, cargado de épica y misterio, bastaría para dominar la conversación global por varios días.