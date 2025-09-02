¿Cuáles son los fanáticos más leales de la NFL?

La lealtad y el deporte siempre van de la mano. Aunque hay algunas aficiones más exigentes que otras, el vínculo que existe entre el aficionado y el club parece siempre inquebrantable.

La NFL cuenta con grandes aficiones en los 32 equipos que conforman el campeonato. Son 30 estadios en los que se vive una emoción particular cada vez que se juegan los desafíos y hay tradiciones que son realmente una religión para los fanáticos.

Basta con ver el ambiente que se vive antes de los partidos en el llamado Tailgate NFL, que es cuando se reúnen los aficionados seis o siete horas antes de los juegos a compartir comida y bebida en los estacionamientos de los estadios.

La historia de la NFL es rica, ya que data desde 1920, cuando el proyecto de un torneo de fútbol americano se materializó y ahora es la liga deportiva más importante y más sólida económicamente hablando de Estados Unidos.

Vale la pena repasar alguna de las aficiones más importantes y, sobre todo, leales de la NFL.

8. Las Vegas Raiders

Los niños han conectado mucho con los Raiders | Stephen R. Sylvanie-Imagn Images

Aunque el equipo se mudó de Oakland a Las Vegas, eso no ha impedido que la afición se mantenga unida a sus jugadores. Son bastante fieles y acostumbran a apoyar a su equipo en las buenas y en las malas. Muestran muchos colores en las gradas cada vez que su equipo juega.

7. Kansas City Chiefs

Los Chiefs cuentan con una afición leal | Denny Medley-Imagn Images

Si se miden los decibeles en un estadio, seguramente ganará el Arrowhead Stadium, donde ser arma una fiesta cada vez que juegan los Chiefs. Son tan fieles como exigentes. Además, es quizás la franquicia en la que sus seguidores disfrutan más las horas previas y posteriores al juego, con grandes reuniones y buen ambiente en el estacionamiento del estadio.

6. Philadelphia Eagles

Los Eagles tienen una afición colorida | Tork Mason / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

La polémica siempre está cuando los aficionados de los Eagles se presentan. Son muy apasionados e intensos y exigen buenos resultados a una de las franquicias más laureadas de la NFL. El estadio siempre está lleno y ese es un gran apoyo para sus jugadores. También son de los más ruidosos de la liga.

5. Cleveland Browns

Los aficionados de los Browns suelen ser apasionados | Stephen Lew-Imagn Images

Son considerados como una de las aficiones más fieles, pues los malos resultados han acompañado a esta franquicia históricamente. El equipo desapareció desde 1996 a 1999 e igualmente los fanáticos se hacían sentir y fueron clave para que regresara el club. Como otros equipos de la ciudad como los Cavaliers o los Guardians, acostumbran a estar en los momentos complicados.

4. Buffalo Bills

Los aficionados de los Bills están en las buenas y malas | Nathan Ray Seebeck-Imagn Images

Sus aficionados se hacen conocer como una mafia, en el buen sentido de la palabra. Están con sus Bills en las buenas y malas y hacen sentir su presencia en cada estadio al que visitan. Las fiestas antes de los partidos son las más largas de la liga y también acostumbran a quedarse un buen tiempo después de los juegos, siempre que su equipo gane. Tienen décadas sin ganar, pero siguen fieles a su club.

3. Pittsburgh Steelers

Los Pittsburgh Steelers muestran siempre la ola en el estadio | Charles LeClaire-Imagn Images

Es una de las marcas más globales de la NFL y las encuestas indican que tienen aficionados en varias partes del planeta. Se caracterizan por ser fieles, pese a los resultados malos del equipo en tiempos recientes. La Terribel Towel es el símbolo del estadio con el que se identifican. Suelen ser los que más ruido hacen en los partidos como locales.

2. Dallas Cowboys

Los aficionados de los Cowboys son muy cercano a los jugadores | Kevin Jairaj-Imagn Images

Este club es conocido como el equipo de América y representa las grandes tradiciones de los estadounidenses. Siempre es la franquicia que encabeza las listas de ventas de artículos deportivos o indumentarias de la NFL. Se caracterizan por ser muy aficionados de sus equipos y un tanto pasados de temperamento. Aunque en su mayoría son de Texas, tienen una gran legión de aficionados en todo el país.

1. Green Bay Packers

Los aficionados a los Packers con conocidos como los Cheeseheads | Sarah Kloepping/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

Naturalmente, los Packers son uno de los equipos más tradicionales en la liga y su afición es muy colorida y suele acompañarlos a donde juegan. Los aficionados son conocidos como los Cheeseheads y llenan el estadio cada vez que su equipo juega, así la temperatura sea gélida. Como la propiedad del club es comunitaria, los fanáticos tienen un cariño especial por esta franquicia y lo demuestran en cada estadio.