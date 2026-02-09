Así fue el Halftime Show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

El mediático Halftime Show del Super Bowl LX no decepcionó, tanto que la actuación de Bad Bunny en el Levi’s Stadium de Santa Clara quedará marcada durante años por el tributo a la cultura latina y los sonidos de Puerto Rico.

En efecto, Benito Antonio Martínez Ocasio protagonizó un espectáculo de 13 minutos en la casa de los San Francisco 49ers que cumplió con las altas expectativas generadas en torno a su presencia en el evento deportivo más seguido del planeta.

El cantante puertorriqueño apostó por un show con fuerte identidad latinoamericana, en el que predominó el castellano y en el que quiso rendir homenaje a sus orígenes. Desde los primeros compases, el nacido en Vega Baja buscó conectar con el público a través de algunos de sus temas más populares, empezando con su "Tití me preguntó" y apoyado por un despliegue escénico dinámico y un cuerpo de baile que acompañó cada transición musical.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor.



La prestación del Conejo Malo estuvo caracterizada por una narrativa que evocaba sus inicios y su crecimiento personal hasta alcanzar uno de los escenarios de mayor preponderancia global en la industria del entretenimiento. De igual forma, Benito lanzó mensajes de motivación y reivindicación personal, recordando la importancia de creer en sí mismo y en las propias posibilidades; de hecho, reivindicó su pasado entregando un Grammy a un niño que representaba su infancia y reforzando la idea de superación en las personas.

¿Qué temas cantó Bad Bunny en el Super Bowl LX?

Durante la esperada performance, el cantautor de 31 años de edad también entonó "Yo perreo sola", "Safaera", "Voy a llevarte pa' Puerto Rico", "Mónaco", "NUEVAYoL", "El Apagón" y el popular "CAFÉ CON RON", previo a cerrar con "Debí tirar más fotos".

A modo global y al margen de sus artistas invitados, la escenografía de Bad Bunny en el receso del encuentro cumbre de la NFL entre New England Patriots y Seattle Seahawks pasará a la historia como una de las más impactantes del siglo XXI.

La actuación, seguida por cientos de millones de espectadores según estimaciones iniciales, supuso además un nuevo hito cultural dentro del espectáculo del descanso. Es que el Conejo Malo se convirtió en el primer puertorriqueño, y artista de habla hispana, en encabezar en solitario el Halftime Show, consolidando el crecimiento global del género urbano y su impacto en la cultura popular.

¿Qué invitados cantaron con Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl LX?

El espectáculo en cuestión contó con la participación de invitados especiales de la talla de Lady Gaga y Ricky Martin.

La preponderante artista neoyorquina apareció para interpretar "Die with a smile" en una colaboración con influencias latinas, mientras que el legendario puertorriqueño se sumó en la recta final del evento, reforzando el protagonismo de la música caribeña en una actividad usualmente dominada por anglosajones.

