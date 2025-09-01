¿Cuál es el impacto económico de la NFL en Estados Unidos?

La NFL es la principal liga deportiva en Estados Unidos y eso crea un impacto no solamente cultural para el país, sino también en el plano económico. Los puestos de trabajo que genera, el dinero que se invierte en publicidad en la liga, entre otros factores, la convierten en una de las empresas más rentables del continente.

Un comercial en el Super Bowl de 30 segundos se cotizó en 2025 en 8 millones de dólares. Con esta cifra las empresas pueden multiplicar sus ganancias, gracias a que es el evento deportivo con mayor audiencia, sólo superado por la final de la Copa del Mundo de la FIFA.

The Philadelphia Eagles are NFC Champions!



We are Super Bowl bound! pic.twitter.com/VIlpn8GWh9 — NBC Sports Philadelphia (@NBCSPhilly) January 22, 2018

Según cifras oficiales, la NFL genera unos 22.000 millones de dólares por temporada, una cifra que no puede conseguir ninguna otra liga. Los derechos de televisión y streaming son los más caros del deporte y gran parte de sus ganancias vienen de ellos.

Pero el abanico del negocio es muy amplio. También la liga genera grandes cantidades de dinero en turismo, venta de entradas y abonos, venta de indumentarias oficiales, entre otros.

¿Cuáles son los ingresos de la liga y sus equipos?

En el último año fiscal, generaron casi 23 mil millones de dólares, que fue lo que declararon. También desde hace un buen tiempo se han estado ligando al mundo de las apuestas deportivas, lo que genera una gran cantidad de dinero por los derechos sobre la NFL.

Para el 2024, cada uno de los 32 conjuntos recibió $432.6 millones por televisión, lo que da una cifra de 13.8 mil millones, una cifra aplastante si se compara con otras instituciones deportivas.

Los Packers, por ejemplo, acostumbran a publicar sus ganancias. Recibieron $432.6 millones en ingresos nacionales, $286.4 millones en boletería, con $719.1 millones en dinero total conseguido en una sola temporada.

¿Cuál es el impacto en las ciudades de los equipos?

Tener un equipo de la NFL en la ciudad es el sueño de cualquier gobernador. Lo que representa esto en ganancias no sólo se ve en el plano deportivo, hay otros factores que van de la mano.

Por ejemplo, la hotelería sube, ya que en la NFL los aficionados de los otros equipos acostumbran viajar, los impuestos sobre el equipo también benefician a la ciudad y hay un movimiento interesante que genera felicidad en sus habitantes.

¿Cuántos empleos genera?

La NFL es un motor deportivo para Estados Unidos y, sobre todo, económico. Según cifras oficiales, se estima que hay aproximadamente 30.000 a 35.000 empleos directos a la NFL, en los que entran los jugadores, técnicos, personal de mantenimiento, entre otros.

Hay cálculos que entre los empleos indirectos hay entre 120.000 a 140.000 puestos de trabajo, lo que genera un impacto importante en la economía del país.

¿Cuánto genera en publicidad?

El 25 % de los ingresos totales de la NFL llegan a través de la publicidad, lo que hace posible sustentar los grandes contratos de los jugadores y los gastos que genera una liga de tal envergadura.

Entre la publicidad que sale en la televisión, los patrocinios y licencias, la NFL genera cerca de 5.000 millones de dólares anuales gracias al marketing y el branding.

¿Cómo ayuda al turismo?

El Super Bowl, que es conocido como uno de los eventos deportivos más seguidos del mundo, obtiene unos 70.000 a 100.000 visitantes cada año a la ciudad donde se desarrolla.

Esto se traduce en ganancias millonarias para el sector turismo, la hotelería aumenta, los restaurantes y bares generan más ganancias y esto pasa en cada una de las ciudades donde se juega la liga, sólo que en menos escala que el Super Bowl.

¿Cuánto generan las apuestas deportivas?

De acuerdo con algunas cifras, las apuestas deportivas legales le generan a la liga unos 15.000 millones por año, que son divididos entre los equipos. De hecho, es la liga deportiva más apostada en Estados Unidos, con un 70% del mercado.