Jaxon Smith-Njigba se convierte en el receptor mejor pagado de la historia con los Seahawks

Jaxon Smith-Njigba firmó este lunes una extensión de contrato por 4 años y 168.6 millones de dólares con los Seattle Seahawks que lo convierte en el receptor mejor pagado de la historia de la NFL, informó Adam Schefter de ESPN.

El ganador del Jugador Ofensivo del Año tendrá un salario promedio de 42.15 millones de dólares. El contrato también incluye 120 millones de dólares garantizados.

Smith-Njigba, campeón del reciente del Super Bowl de 2026 con los Seahawks, tuvo una campaña de 2025 que quedará en la memoria de los seguidores de Seattle, ya que fue capaz de sumar 119 recepciones, 1.793 yardas y 10 touchdowns en 17 partidos.

En apenas tres temporadas en la NFL acumula 282 recepciones, 3.551 yardas aéreas y 20 anotaciones, lo que habla de su talento y proyección, que lo hará el wide receiver con el mejor pacto garantizado en la historia de la liga.

Los actuales campeones del Super Bowl quisieron asegurarse a un jugador que en apenas en el inicio de su carrera ya está dejando su huella en la liga. Cabe recordar que Smith-Njigba se convirtió en 2025 en el primer jugador en la historia de la NFL en registrar al menos 75 yardas en cada uno de sus primeros 11 juegos de una temporada.

ESPN Sources: Offensive Player of the Year and Super-Bowl champion Jaxon Smith-Njigba reached agreement with the Seattle Seahawks on a four-year, $168.6 million contract extension that now makes him the highest-paid WR in NFL history.



The deal averages $42.15 million per year,… pic.twitter.com/WFBtZqE4L2 — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 23, 2026

Además, lideró la liga en yardas en pases profundos (más de 20 yardas aéreas) con 542 yardas en 2025 y dejó su récord personal de yardas en un solo partido en 180 yardas (con 2 TDs), logrado en la Semana 9 de 2024 contra los Los Angeles Rams.

Antes de firmar su acuerdo récord, JSN dejó clara su postura con una mezcla de confianza y humildad en una entrevista con WFAA:

"Creo que merezco ser el mejor pagado en mi posición por lo que le doy al juego y a la comunidad. Lo doy todo y eso vale mucho. Jugaría este juego gratis porque lo amo, pero no tengo que hacerlo; estoy aprendiendo a ser un buen hombre de negocios y al final del día necesitamos ese cheque".

Por su parte, Mike Macdonald, entrenador en jefe de los Seahawks, también dejó claro la importancia del jugador en sus aspiraciones de repetir el campeonato en 2026.

"¿Puedo poner a tres hombres sobre él? Es la única forma. Hay muchas razones por las que Jax es un jugador especial, su capacidad para maniobrar y crear jugadas es única en esta liga", aseguró el head coach.

¿Cuáles son los logros y premios de Jaxon Smith-Njigba en la NFL?

Campeón del Super Bowl LX.

NFL Offensive Player of the Year (2025): Se convirtió en el segundo Seahawk en la historia en ganar este premio (después de Shaun Alexander).

Líder en yardas por recepción de la NFL (2025): Sus 1.793 yardas lideraron a todos los receptores de la liga.

First-Team All-Pro (2025): Elegido de manera unánime como el mejor en su posición.

2× Pro Bowl: Seleccionado consecutivamente en las temporadas 2024 y 2025.

Récord en la franquicia de Seahawks: Rompió el récord de más yardas recibidas en una sola temporada para los Seahawks (superando las 1.303 de DK Metcalf).

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