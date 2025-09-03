¿Qué jugadores han ganado más veces el MVP en la NFL?

En la NFL existen múltiples distinciones que reconocen el desempeño de jugadores y entrenadores a lo largo de cada temporada. Sin embargo, ninguna de ellas conserva la trascendencia mediática, el prestigio histórico y el impacto comercial del MVP.

En efecto, el Jugador Más Valioso es un premio que trasciende estadísticas y títulos individuales, ya que identifica al rostro de la competición en un año específico y, en muchos casos, marca el antes y después en la carrera de un atleta.

En este terreno, Peyton Manning ocupa un lugar que parece casi imposible de alcanzar. El legendario mariscal de campo, ícono de los Indianapolis Colts y posteriormente campeón con los Denver Broncos, ostenta un total de cinco MVP, ubicándose en la cima de máximos ganadores.

Las campañas de precisión quirúrgica, lectura de la situación y capacidad para elevar el nivel de sus compañeros convirtieron al miembro del Salón de la Fama de la NFL en un referente absoluto de la posición y un competidor inigualable a la hora de acumular reconocimientos individuales.

El segundo puesto del ranking pertenece a Aaron Rodgers, otro pasador que revolucionó el juego desde los Green Bay Packers. Con cuatro Más Valioso a sus espaldas, el hoy activo de los Pittsburgh Steelers se consolidó entre los mejores quarterbacks de su generación, combinando eficacia y espectacularidad en pleno emparrillado. Sus cursos con altos porcentajes de pases completados y mínima cantidad de intercepciones alimentaron la grandeza de la franquicia de Wisconsin y reforzaron la idea de que el galardón en cuestión parece ligado al éxito aéreo de esta disciplina en los tiempos modernos.

Y qué decir de Tom Brady, probablemente el jugador de mayor peso mediático en la historia y dueño de la cifra récord de siete anillos del Super Bowl, seis conquistados para New England Patriots y uno con Tampa Bay Buccaneers. Paradójicamente, TB12 "apenas" logró tres premios de este calibre en ronda clasificatoria, igualado con otras tres leyendas en el tercer lugar; un dato que refleja que muchas de sus campañas exitosas fueron de la mano al dominio colectivo y no únicamente por su brillo a nivel de dígitos personales.

Por otra parte, junto a Brady y a los antiguos mariscales Johnny Unitas, mito de Baltimore Colts (hoy Indianapolis), y Brett Favre, leyenda de Green Bay, destaca un Jim Brown quien también consiguió tres MVP, pero se convirtió en un caso excepcional.

Es que el otrora fullback de los Cleveland Browns y dominador de la liga en las décadas 50 y 60 es el único dentro de los 10 primeros de esta clasificación en no ocupar el rol de quarterback, en una muestra de que su legado, exhibiendo poderío físico terrestre, jamás será olvidado muy a pesar de la filosofía aérea aplicada a lo largo del siglo XXI.

Cierran el escalafón, con dos Más Valiosos cada uno, los ex San Francisco 49ers Joe Montana y Steve Young, igual que el otrora mariscal de St. Louis Rams (hoy Los Angeles), Kurt Warner, y un Patrick Mahomes, de Kansas City Chiefs, que actualmente es la gran figura del fútbol americano, así que a sus 29 años posee altas probabilidades de seguir sumando trofeos.

A continuación, el top 10 de ganadores al MVP en la NFL: