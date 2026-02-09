¿Cómo le fue a los jugadores latinos de Seahawks y Patriots en el Super Bowl LX?

Los Seattle Seahawks superaron 29-13 a los New England Patriots en un Super Bowl LX que dejó múltiples historias dentro del emparrillado, entre ellas la destacada presencia de jugadores latinoamericanos en ambos equipos.

Al margen del espectáculo y el resultado final, el duelo disputado en el Levi’s Stadium de Santa Clara volvió a evidenciar el crecimiento del talento de raíces caribeñas en la NFL y su influencia en el mayor escenario del fútbol americano.

Del lado de los Patriots, ningún miembro general de dicho roster destacó como Christian González, esquinero de ascendencia colombiana y quien coleccionó intervenciones importantes en defensa durante el mediático partido. El invitado al Pro Bowl de esta 2025/2026 protagonizó acciones clave al evitar posibles anotaciones de los Seahawks en momentos delicados del encuentro, manteniendo parcialmente a su club con opciones durante buena parte del juego.

La prestación del nacido en Texas confirmó el papel que ha tenido durante toda la temporada como uno de los pilares de la secundaria de New England. También en la retaguardia de la escuadra de Massachusetts dijo presente Jaylinn Hawkins, safety con raíces panameñas que cumplió con su habitual trabajo de equilibrio y cobertura en una unidad que necesitaba frenar el ataque de Seattle.

Asimismo, el pateador Andrés Borregales hizo historia al convertirse en el único nacido en Venezuela en disputar un Super Bowl, al tiempo de anotar el punto extra en su única oportunidad, cuando los Pats descontaron y se colocaron 19x7. La participación del novato caraqueño reafirmó el crecimiento de especialistas sudamericanos en la National Football League y el papel cada vez más relevante que ocupan en partidos de máxima exigencia.

Por los ahora campeones Seahawks, el safety Julian Love, de ascendencia mexicana y cubana, volvió a demostrar liderazgo defensivo, aportando solidez en la secundaria y experiencia en situaciones de mayor presión. Su lectura resultó clave dentro de una defensa que logró controlar el ritmo ofensivo de los Patriots durante gran parte del choque.

En la parcela de ataque, el tight end, Elijah Arroyo, de raíces mexicanas, formó parte de la rotación de los Hawks, viviendo su primera experiencia en un Super Tazón. Aunque su rol fue más discreto, su presencia en la mediática batalla colaboró al crecimiento del talento joven latino en el pasatiempo de los estadounidenses.

En un Super Bowl marcado por la intensidad defensiva y el dominio de Seattle, el aporte caribeño volvió a estar presente en ambos lados del emparrillado, consolidando una tendencia que continúa creciendo temporada tras temporada.

