Los jugadores mejor pagados de la NFL después de la agencia libre

Como ocurre cada año, la NFL está experimentando una jugosa reestructuración financiera, motivo por el cual el mercado se vuelve a romper en casi todos los roles dentro del emparrillado.

Entre los contratos de agentes libres, extensiones y cambios con acuerdos posteriores, jugadores de cinco posiciones diferentes recibieron pactos récord, incluyendo receptores y esquineros.

De hecho, los campeones Seahawks Seahawks le dieron a Jaxon Smith-Njigba una extensión de cuatro años y lo tendrán por seis campañas más, mientras que Los Angeles Rams cedieron cuatro selecciones del draft, incluyendo una de primera ronda de 2026, para adquirir al esquinero estrella Trent McDuffie, a quien le garantizaron 100 millones de dólares.

De ese modo, en el siguiente análisis se clasifican a los mejores activos de cada posición, según su valor anual. En muchos casos, el monto total y el dinero garantizado también ayuda a jugadores a encabezar sus respectivos rankings (como McDuffie), al margen de que el valor anual es el factor determinante.

Mariscal de campo: Dak Prescott

Equipo: Dallas Cowboys

Salario: $60 millones anuales

Prescott firmó un contrato de cuatro temporadas y 240 millones de dólares en 2024, lo que le otorga un salario anual sin precedentes. Ningún otro futbolista ha superado los 55 millones, cifra que incluye a Jordan Love, Joe Burrow, Trevor Lawrence y Josh Allen. Sin embargo, considerando la inflación tanto del tope salarial como de los sueldos de los mariscales de campo, es probable que el quarterback de los Cowboys no mantenga esa marca por más tiempo.

Corredor: Saquon Barkley

Equipo: Philadelphia Eagles

Salario: $20.6 millones anuales

Sólo dos corredores superan el umbral de los 15 millones anuales, con Christian McCaffrey muy cerca de los 20.6 millones de Barkley, quien a su vez recibió la extensión de contrato tras su curso de 2.000 yardas en 2024, llevando a los Eagles a su segundo anillo de Super Bowl. Incluso con el resurgimiento de los running backs, el único que podría desafiar este monto en los venideros años es Bijan Robinson de Atlanta.

Saquon Barkley es una de las grandes estrellas de los Eagles y de la NFL | Bill Streicher-Imagn Images

Receptor abierto: Jaxon Smith-Njigba

Equipo: Seattle Seahawks

Salario: $42.1 millones anuales

Smith-Njigba tuvo una de las mejores zafras recientes para un receptor, cortesía de 119 recepciones para un total de 1.793 yardas (la mejor marca de la liga) y 10 touchdowns, contribuyendo a que los Seahawks llegaran al Super Bowl. Un mes después de levantar el Trofeo Lombardi, el dueño de dos Pro-Bowl se convirtió en el receptor abierto mejor pagado en la historia de la NFL, al firmar una extensión de cuatro años por $168.600.00 que comienza una vez expire su pacto de novato, después del 2027.

Ala cerrada: George Kittle

Equipo: San Francisco 49ers

Salario: $19.1 millones anuales

Con 32 años de edad, el elegido a siete Pro-Bowls viva la recta final de su carrera, pero aún ostenta el contrato mejor pagado en su posición, el cual culminará en 2029. Eso sí, es factible que el pacto de Kittle sea superado por Tucker Kraft, Sam LaPorta o Kyle Pitts Sr. en el siguiente receso cuando los tres se conviertan en agentes libres.

Tackle: Laremy Tunsil

Equipo: Washington Commanders

Salario: $30.1 millones anuales

Tunsil ha sido seleccionado cinco veces para el Pro Bowl. En su primer año con Washington, jugó apenas 14 partidos, pero aún así recibe un salario elevado y tiene acuerdo laboral para las próximas tres contiendas. Este contrato se mantendría vigente, aunque también puede deteriorarse con el tiempo, especialmente si las lesiones se transforman en un problema para el tackle defensivo, quien cumplirá 32 años en agosto.

Guardia: Tyler Smith

Equipo: Dallas Cowboys

Salario: $24 millones anuales

Dallas no siempre se caracterizan por hacer negocios inteligentes, pero merece ser aplaudido por su gestión en el contrato de Smith, un guardia joven que recibió una extensión de cuatro años y $96.000.000 por dos cursos previo a que expirara su pacto de novato, firmándolo hasta 2030. Con tres selecciones al Pro Bowl, el nacido en Fort Worth parece una ganga, incluso a un precio que marca la pauta en el mercado.

Centro: Tyler Linderbaum

Equipo: Las Vegas Raiders

Salario: $27 millones anuales

Pocos contratos son realmente sorprendentes, pero el que los Raiders le otorgaron al ahora ex de Baltimore Ravens sin duda lo es. Las Vegas le ofreció a Linderbaum un acuerdo totalmente garantizado de $81 millones por tres campañas, superando con creces el más alto para un centro, que era de cuatro años y $72.000.000 para Creed Humphrey, de Kansas City Chiefs.

Ala defensiva: Micah Parsons

Equipo: Green Bay Packers

Salario: $46.5 millones anuales

Parsons irrumpió con fuerza en la National Football League como selección de primera ronda de los Cowboys en 2021, acumulando 52.5 capturas y convirtiéndose en tres veces All-Pro y Novato Defensivo del Año. Pero tras ser enviado a los Packers, formalizó una extensión a largo plazo, convirtiéndose en el mejor pagado de la liga, sin contar a los quarterbacks.

Tackle defensivo: Chris Jones

Equipo: Kansas City Chiefs

Salario: $31.75 millones anuales

Jones es uno de los pocos defensivos que ha conseguido dos acuerdos millonarios después de la expiración del de novato. Futuro miembro del Salón de la Fama y tres veces campeón del Super Bowl, el todavía tackle de los Chiefs disfruta de cinco años y 158 millones de dólares, desde 2024, así que está vinculado a Kansas City hasta 2028. Si bien es poco probable que vea el último año de ese trato, podría ser suficiente para que permanezca con dicha franquicia hasta su retiro.

Linebacker: Fred Warner

Equipo: San Francisco 49ers

Salario: $21 millones anuales

Warner es un futuro exaltado del Salón de la Fama de la NFL en su primer año de elegibilidad, y su remuneración lo demuestra. Es el linebacker mejor pagado de la competición, con un salario de 21 millones anuales, en una extensión de tres temporadas que comienza en 2027. Para cuando la finalice, tendrá 33 años.

Cornerback: Trent McDuffie

Equipo: Los Angeles Rams

Salario: $31 millones anuales

McDuffie ha tenido una trayectoria extraordinaria hasta el momento. Luego de ser seleccionado en la primera ronda del draft de 2022 por los Chiefs, formó parte de dos equipos campeones del Super Tazón. Posteriormente, cuando las negociaciones para una renovación de contrato fracasaron semanas atrás, fue canjeado a los Rams, favoritos para ganar el Trofeo Lombardi en febrero de 2027 y quienes le ofrecieron 124 millones de dólares por cuatro contiendas, incluyendo 100 garantizados.

Safety: Kyle Hamilton

Equipo: Baltimore Ravens

Salario: $25.1 millones anuales

Escogido en el lugar 14 del draft de 2022, Hamilton se ha convertido rápidamente en uno de los mejores jugadores de la NFL. Tres veces All-Pro, la ex estrella de Notre Dame firmó un pacto de $100.400.000 por cuatro campañas, que entrará en vigor en 2027. Si bien la posición de safety cuenta con mucho talento, es difícil imaginar que alguien supere el sueldo de Hamilton en el futuro cercano.

Pateador: Ka’imi Fairbairn

Equipo: Houston Texans

Salario: $6.5 millones anuales

Fairbairn completó un tratado récord con los Texans este invierno, de tres años y $13 millones para permanecer en la organización, recordando que anotó 44 de 48 goles de campo y también hizo efectivo 28 puntos extra.

Punter (pateador de despeje): Jordan Stout

Equipo: New York Giants

Salario: $4.1 millones anuales

Debido a su notable ejercicio regular 2025, Stout revolucionó el mercado reciente, dado que pasó de los Ravens a los Giants para unirse al entrenador John Harbaugh. Con un salario de $4.100.000, el pateador de 27 años viene de una zafra en la que fue seleccionado para el primer equipo All-Pro, con un promedio de 50.1 yardas por despeje y 24 patadas que aterrizaron dentro de la línea de 20 yardas.

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