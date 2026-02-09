Kenneth Walker III es nombrado MVP del Super Bowl LX

Pese al impacto generado por el mariscal Sam Darnold a lo largo del curso y su temple para manejar las distintas situaciones este domingo en el Levi's Stadium, fue Kenneth Walker III quien ganó el MVP del Super Bowl LX.

El corredor de 25 años resultó una pieza fundamental para Seattle Seahawks durante toda la temporada y su regularidad resultó decisiva en una exigente final de la NFL ante los New England Patriots. Aunque no consiguió anotar, sus 135 yardas en 27 acarreos permitieron a los Hawks dominar el ritmo del partido y obtener el Trofeo Lombardi.

"Es mi sueño hecho realidad, sólo pasa una vez en la vida", confesó Walker III en la entrevista oficial del Super Bowl en pleno emparrillado del Levi's Stadium. La actuación del jugador de cuarto año le valió un reconocimiento histórico, tanto que ningún corredor obtenía el Más Valioso del duelo decisivo desde Terrell Davis con Denver Broncos en 1998, a la vez que es el octavo running back en conseguir semejante galardón, emulando también a Larry Csonka, Franco Harris, John Riggins, Marcus Allen, Ottis Anderson y Emmit Smith.

KENNETH WALKER III IS SUPER BOWL LX MVP. #SBLX pic.twitter.com/YJyekPJK5g — NFL (@NFL) February 9, 2026

Con un estilo basado en el contacto físico, la capacidad para avanzar yardas y su habilidad para atacar los exteriores de la defensa rival, K9 confirmó su condición de elemento diferencial. Un talento determinante que ya puede presumir de ser campeón y, quizás, en su última oportunidad con Seattle, dado que probará la agencia libre en unas semanas.

Por otro lado, los Seahawks no necesitaron mucho de un Sam Darnold que apenas sumó 202 yardas y una anotación, puesto que la unidad defensiva les hizo lucir imbatibles, aún cuando aguardaban por los ataques de los Patriots. Igualmente, el pateador Jason Myers rompió la marca de la NFL con cinco goles de campo en un mismo Super Bowl. "Todo lo hicimos en equipo", acotó Walker III sobre la clave de la coronación.

De ese modo y gracias al contundente 29-13 final, Seattle tuvo que esperar 11 años para tomar revancha de una franquicia de New England que se llevó de manera épica 28-24 el Super Tazón XLIX en Glendale, Arizona, en una de las mayores remontadas de siempre en esta clase de encuentros.

Por último, es el segundo Trofeo Lombardi en las vitrinas de los Hawks, ya que en la edición XLVIII, en 2014, apalearon 43-8 a los Broncos en el MetLife Stadium de New Jersey.

