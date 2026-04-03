Kirk Cousins firma con Las Vegas Raiders: Contrato, salario y números en la NFL

El movimiento de mariscales de campo en la NFL sigue generando impacto. Ahora fueron Las Vegas Raiders quienes aseguraron la experiencia de Kirk Cousins con un contrato que, más allá de su compleja estructura, apunta a darle estabilidad inmediata a la posición de mayor preponderancia del club.

El veterano quarterback, de 37 años, llega a la Ciudad del Pecado tras ser liberado por Atlanta Falcons en lo que resultó una etapa irregular. Allí alternó titularidad con el joven Michael Penix Jr., quien eventualmente tomó el puesto tras ser seleccionado en el draft.

El periodista Adam Schefter informó que el acuerdo de Cousins con Las Vegas es por un año y 20 millones de dólares totalmente garantizados, con una opción del equipo por dos temporadas adicionales y hasta 80 millones más. Igualmente, los Atlanta Falcons asumirán parte del salario, pagando 8.7 millones, lo que reduce el impacto directo en las finanzas de los Raiders.

Comp update: Kirk Cousins will sign a five-year, $172 million deal with the Raiders that in reality is a one-year, fully-guaranteed $20 million deal that also contains a club option for two years at $80M.



The Falcons will pay Cousins $8.7 million this season, the Raiders another… pic.twitter.com/MHYqOOfBs7 — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 2, 2026

Quien empezara su carrera en la NFL con Washington Redskins (hoy Commanders), previo a integrar la nómina de Minnesota Vikings y Atlanta, se perfila como un “puente” para el futuro de la franquicia de Nevada, ya que todo indica que la misma seleccionará al quarterback universitario Fernando Mendoza con el primer turno global del draft en 2026. En consecuencia, la presencia de Cousins permitirá desarrollar al citado novato sin presión inmediata.

A su vez, el nuevo entrenador en jefe de los Raiders, Klint Kubiak, dejó claro a la AP su postura sobre este escenario: “Idealmente, no quieres que (un novato) sea titular desde el primer día. Te encantaría que pudiera aprender de alguien. Eso sería en un mundo ideal, pero no siempre funciona así”.

La llegada de Cousins también refuerza una tendencia en su carrera, la de contratos altamente garantizados. Con este pacto, el seleccionado a cuatro Pro Bowls continúa acumulando ingresos históricos dentro de la liga, consolidándose como uno de los mejor pagados de siempre.

Los números de Kirk Cousins en la temporada pasada de NFL

Cousins tuvo participación limitada pero efectiva con Atlanta en el curso regular 2025, motivado a que disputó 10 partidos, siendo titular en ocho de ellos, luego de la lesión de Penix Jr.. Allí finalizó con 1.721 yardas por pase, 10 touchdowns y 5 intercepciones, además de aportar un touchdown terrestre.

Su desempeño resultó suficiente para mantener competitivos a los Falcons en el cierre de la campaña, mostrando que todavía puede rendir a buen nivel cuando cuenta con continuidad.

Los números de por vida en la NFL de Kirk Cousins

A lo largo de su carrera, Captain Kirk ha sido sinónimo de producción constante, puesto que reúne 44.700 yardas aéreas exactas en 174 compromisos, aunado a mantenerse entre los líderes históricos en ganancias económicas de la NFL.

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