Los Angeles Rams otorgan extensión histórica a Trent McDuffie

Los Angeles Rams han sacudido el mercado de la NFL al convertir a Trent McDuffie en el cornerback mejor pagado en la historia de la liga.

Según el periodista Adam Schefter, la franquicia californiana acordó con el esquinero una extensión de contrato por cuatro años y 124 millones de dólares, incluyendo 100 garantizados.

El acuerdo establece un promedio anual de $31.000.000, cifra que supera el récord anterior para un cornerback. En efecto, semejante marca pertenecía al defensivo de los Indianapolis Colts, Sauce Gardner, quien había fijado el mercado con un salario de 30.1 millones por curso; en consecuencia, McDuffie no sólo asegura su futuro a largo plazo, también redefine el valor de los esquineros elitistas en la National Football League.

Curiosamente, la extensión en cuestión llega días después de que los Rams concretaran un movimiento agresivo al adquirir al defensivo desde los Kansas City Chiefs. Para cerrar el canje, Los Angeles envió la selección número 29 del próximo draft, aunado a sus picks de quinta y sexta ronda de 2026 y una escogencia de tercera vuelta en 2027, en una operación que refleja la intención de la organización de Hollywood de reforzar su secundaria con uno de los jugadores más completos en su posición.

ESPN sources: Rams and Trent McDuffie reached agreement today on a record four-year, $124 million extension that includes $100 million guaranteed and makes him the highest-paid cornerback in NFL history. McDuffie gets a trade and a new deal days apart as the Rams and CAA Football… pic.twitter.com/53cisV7oG8 — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 9, 2026

McDuffie se consolidó como uno de los mejores defensivos jóvenes de la NFL durante su etapa en Kansas City. Es que desde que fue seleccionado en la primera ronda del draft de 2022, el esquinero ha sido pieza clave en una de las mejores retaguardias de la competición, tanto que durante ese período consiguió dos anillos del Super Bowl, además de recibir la distinción del Primer Equipo All-Pro en 2023.

Pero su impacto en el emparrillado supera los reconocimientos. Pues a lo largo de su carrera profesional McDuffie ha disputado más de medio centenar de encuentros como titular y ha acumulado cifras sólidas en múltiples apartados de la retaguardia, destacando sus 246 tackles totales, junto a 34 pases defendidos, 5.5 capturas de quarterback y tres intercepciones, lo que refleja su versatilidad en la cobertura y en la presión defensiva.

Antes de firmar este histórico pacto de renovación con los Rams, el ascendente cornerback aún jugaba bajo su contrato de novato con los Chiefs, tanto que durante la temporada pasada percibió un salario base de 2.6 millones de dólares, correspondiente al cuarto año de su acuerdo inicial en la prestigiosa liga estadounidense.

