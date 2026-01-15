Los mejores paquetes de viaje para el Super Bowl 2026 en California

El Super Bowl 2026 será uno de los eventos deportivos más espectaculares del año a nivel internacional, dado que se trata de la final de la mediática NFL, la cual se celebrará el próximo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

De ese modo, quienes residan fuera de California e incluso en un país distinto a los Estados Unidos necesitarán de una logística de viaje práctica, a fin de atestiguar desde el propio parque de los 49ers las acciones del encuentro cumbre del fútbol americano y vivir una experiencia única e inolvidable.

Por consiguiente, se presentarán cinco itinerarios prácticos para viajar al Super Tazón, destacando paquetes personalizados y VIP, pasando por opciones con eventos previos y fiestas oficiales, aunado a boleto aéreo, hospedaje, alquiler de vehículos y, por supuesto, las entradas del partido.

1. Roadtrips Sports Travel (Experiencia VIP)

Esta empresa es ideal para quienes buscan comodidad y atención exclusiva sin preocuparse por los detalles logísticos, debido a que engloba vuelos redondos desde la ciudad de origen a San José o San Francisco, más traslados privados a hoteles de primera clase en Santa Clara, cerca del Levi’s Stadium, y la posibilidad de añadir experiencias como acceso a zonas VIP, fiestas exclusivas y el NFL Fan Experience en días previos.



Los precios oscilan alrededor de 10.925 dólares por persona, basados en ocupación doble y pueden personalizarse con noches extra o "upgrades" de habitación. Para obtener este plan se debe visitar el sitio web de Roadtrips, al margen de solicitar una cotización inicial.

2. Viajes LeGrand (Paquete completo de viaje)

LeGrand ofrece paquetes completos para el Super Bowl de 2026 | Kevin Carter/GettyImages

Quien desee una vivencia hecha a medida, Viajes LeGrand ofrece un excelente equilibrio entre servicio profesional y personalizado, pues Incluye boletos al Super Bowl LX, alojamiento en sitios seleccionados por calidad y ubicación privilegiada, junto a un soporte integral a partir del momento de reservar hasta el regreso a casa.



Los pasajes aéreos se coordinan según el punto de salida, con opciones de conexión a algunas ciudades californianas cercanas al recinto, y un equipo de expertos que asistirá con traslados, logística y detalles sobre eventos adicionales del fin de semana. Para adquirirlo hay que contactar directamente con Viajes LeGrand, solicitar disponibilidad y elegir preferencias.

3. Bullseye Event Group (Viaje + Tailgate o fiesta oficial del evento)

Para los fanáticos que quieren explorar más que la final de la National Football League, el paquete de Bullseye Event Group facilita boletos al encuentro, hotel de 4 noches en Santa Clara o San Francisco y acceso al Players Tailgate Party, una de las fiestas oficiales por excelencia de mediática cita deportiva.



Eso sí, el avión se gestiona de forma independiente, aunque el servicio de Atención al Cliente puede facilitar recomendaciones de rutas y aerolíneas, mientras que el itinerario del game day incluye transporte de ida y vuelta al estadio de los 49ers. Toda la información y precios se piden a través del portal de la compañía.

4. ABSOLUT Sport (Hospedaje y boletos Premium)

Por su parte, ABSOLUT da la posibilidad de sentir una experiencia de nivel superior, puesto que facilita boletos aéreos mediante agencias asociadas, y recintos de 4 o 5 estrellas en el área de San Francisco o Santa Clara, junto a los tickets del duelo entre el campeón de la AFC versus su par de la NFC, con acceso a hospitalidad VIP, buffet gourmet, barra libre y entretenimiento en vivo.



Este tipo de alternativa se obtiene contactando directamente con la empresa o sus representantes de venta, mismos que atenderán a sus clientes de manera distinguida.

5. Sports Traveler (Paquete combinado)

Esta agencia luce respaldada por un amplio bagaje en NFL y shows deportivos, dando la opción de volar desde México o cualquier parte de Estados Unidos sin preocupaciones de ningún tipo; tampoco de habitaciones ni entradas al Super Bowl, agregando atención en español y garantizando satisfacción.



Asimismo se puede contratar vía teléfono, página web o chat, el pack con el transporte a los eventos programados durante el fin de semana del partido y asistencia completa a lo largo de la experiencia.

