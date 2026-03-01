NFL Combine: Récords, pruebas principales, éxitos y fracasos

Cada temporada baja en la máxima competición de fútbol americano despierta ilusión por descubrir a las próximas figuras que marcarán una era. Ese proceso de evaluación tiene un punto central: el NFL Scouting Combine, cita clave en el calendario previo al draft.

Dicho evento se suele realizar entre finales de febrero y comienzos de marzo en Indianapolis y funciona como una vitrina integral para los principales prospectos universitarios. Es que durante varios días, los noveles jugadores participan en pruebas físicas, exámenes médicos exhaustivos y entrevistas formales con las franquicias profesionales.

En efecto, más que un simple entrenamiento, el Combine trata de una evaluación estructurada que puede modificar por completo el tablero del draft de novatos en la elitista competición del emparridado.

A este “casting” asisten gerentes generales, entrenadores y cazatalentos de las 32 organizaciones de la National Football League, quienes ya han estudiado en profundidad a cada futbolista, al margen de que esta actividad ofrece un escenario estandarizado para comparar rendimiento bajo las mismas condiciones, un detalle determinante a la hora de invertir millones de dólares en una selección.

¿Para qué sirve y por qué es importante el NFL Combine?

El NFL Combine permite a los equipos medir de forma objetiva el potencial atlético de los prospectos y contrastarlo con el análisis en video y el rendimiento universitario, ya que evaluar a todos en un mismo entorno elimina variables externas y facilita la comparación directa.

De hecho, un desempeño sobresaliente puede disparar el valor de un jugador y hacerlo escalar posiciones en el draft, mientras que una actuación discreta puede generar dudas. Además de lo físico, las entrevistas privadas cumplen un rol crucial: las franquicias analizan la personalidad, liderazgo y compatibilidad cultural del atleta con la entidad.

En definitiva, el evento en cuestión es una herramienta estratégica para minimizar riesgos en un proceso en el cual cada error impactar de forma costosa en lo financiero y deportivo.

¿Cuáles son las pruebas principales del NFL Combine?

Los participantes atraviesan un conjunto de ejercicios diseñados para evaluar velocidad, fuerza, explosividad y agilidad.

Eso sí, cada franquicia estructura su propio plan de análisis con especialistas médicos y técnicos para proyectar el desarrollo del atleta a nivel profesional.

De ese modo, las pruebas más conocidas del Combine de la National Football League son las siguientes:

40-Yard Dash: calcula aceleración y velocidad punta.

Bench Press: enfocado en repeticiones de fuerza.

Vertical Jump: el tradicional salto vertical, que testea el poder de la parte baja del cuerpo, en especial las piernas.

Broad Jump: otra modalidad típica, ya que es conocida como el salto de longitud u horizontal, el cual mide fuerza, potencia y explosividad de miembros inferiores del jugador.

3 - Cone Drill: se enfoca en evaluar la habilidad del atleta para cambiar la dirección a máxima velocidad.

El NFL Combine es todo un reto de agilidad y destreza física para los competidores | Kirby Lee-Imagn Images

¿Cuáles son los récords históricos del NFL Combine?

Prueba Récord Jugador (Año) 40-Yard Dash 4.21 segundos Xavier Worthy (2024) Bench Press 49 repeticiones Stephen Paea (2011) Vertical Jump 46 pulgadas (117 cm) Gerald Sensabaugh (2005) Broad Jump 12' 3" (3.73 metros Byron Jones (2015) 3-Cone Drill 6.42 segundos Jeff Maehl (2011)

Las historias de éxitos y fracasos del NFL Combine

Esta tradicional cita del deporte del ovoide, el casco y las hombreras también ha dejado relatos memorables, en especial dos que son muy recordados:

En 2008, Chris Johnson revolucionó la prueba de 40 yardas con 4.24 segundos, impulsando su selección en primera ronda y luego firmando una temporada histórica, en 2009, de más de 2.000 yardas terrestres con los Tennessee Titans.

Más recientemente, Anthony Richardson sorprendió en 2023 con registros atléticos extraordinarios para su tamaño, lo que influyó decisivamente en su selección con los Indianapolis Colts, dentro del top 5.

En contraste, hubo una historia de fiasco profundo, en especial por ser protagnizada por el para muchos GOAT del emparrillado:

Tom Brady protagonizó uno de los casos más icónicos. Su rendimiento físico fue discreto y cayó hasta la sexta ronda del draft del 2000, a pesar de que, gracias a los New England Patriots, terminó construyendo una de las carreras de mayor éxito del deporte estadounidense.

