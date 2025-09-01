¿Qué es NFL Flag: el futuro del fútbol americano?

La proyección del NFL Flag, una versión moderna del fútbol americano, parece ser importante, debido a la gran receptividad que ha tenido hasta en 100 países a nivel mundial. Es una modalidad en la que se prohíbe el contacto y por ello ha tenido gran respaldo entre los jóvenes.

Esta versión del fútbol americano tiene tiempos de 15 a 25 minutos y el reloj de para sólo con jugadores lesionados, en el entretiempo y en el tiempo muerto de 60 segundos por tiempo que tiene cada uno de los equipos.

La NFL tiene como objetivo seguir impulsando la práctica de este deporte, ya que es mucho más accesible para los niños, debido a que no se tienen que comprar los implementos para absorber impactos que tradicionalmente se utilizan en la liga.

The moment Team Mexico won the International Flag Championship 🙌 @nflmx



2025

¿El deporte podría cambiar a futuro?

El futbol americano ha tenido ciertas barreras para ser un deporte mundial. De hecho, se juega en pocos países y su principal mercado radica en el norte de América. Sin embargo, esta nueva modalidad está ganando rápidamente seguidores en todo el planeta.

Según datos de la liga, 100 países han tenido contacto con esta rama del fútbol americano y 20 millones de personas lo han practicado. La NFL ha realizado esfuerzos para que se utilice esta disciplina en los próximos Juegos Olímpicos de Los Angeles en 2028, aunque es un proceso todavía que deben completar.

¿Cuáles son las reglas del NFL Flag?

Cada club, como pasa en un juego tradicional de la NFL, debe tratar de avanzar con el balón hasta la zona de anotación. Al cruzar la línea que demarca el touchdown, se cantará gol si el jugador tiene posesión de la pelota.

En esta modalidad, no hay tackles físicos. Para detener al jugador contrario, los defensivos deben quitarle la bandera que cuelga de su cinturón.

Los partidos tienen dos tiempos de 20 minutos cada uno. Puede haber tiempo extra si el partido termina empatado en el tiempo regular.

Cada club tiene de 5 a 7 jugadores en el campo y esto varía dependiendo de la liga. Se pueden sustituir jugadores de manera libre. Para avanzar hasta la zona de anotación, se puede ir corriendo o pasando la pelota. Generalmente se juega con 4 downs para avanzar 10 yardas.

¿Qué objetivo tiene el NFL Flag?

La propuesta es lograr que la actividad del fútbol americano no sólo sea en los Estados Unidos, sino que pueda conquistar grandes mercados como el europeo y asiático. La NFL lleva años llevando partidos oficiales a estas latitudes, pero todavía no hay una práctica de este deporte, al menos sostenible, en los mencionados continentes.

Aunque es apenas un proyecto, que sea considerado como un deporte olímpico en el futuro podría ayudar a masificar este deporte.