NFL y racismo: Así enfrenta la liga los desafíos sociales en los tiempos modernos

Como en muchos deportes, el racismo ha sido parte del fútbol americano, siendo una disciplina que es practicada por muchos afroamericanos y que ha causado un impacto no sólo en el ámbito deportivo del país, sino también en el aspecto cultural.

Los desafíos a los que se ha enfrentado la liga no son únicamente los derivados de los terrenos de juego, sino también en la concientización, respeto y buenos modales que deben tener los aficionados cada vez que compran un ticket y asisten a los estadios.

Colin Kaepernick took a stand in 2016 by taking a knee. How is that viewed now as opposed to six years ago?



An exhibit at the #49ers Museum was unveiled ahead of the Inspire Change weekend around the NFL.



To read:https://t.co/d9BCDcDowM — Matt Maiocco (@MaioccoNBCS) December 26, 2022

Según algunos estudios, más del 60% de los jugadores son afroamericanos y a lo largo de los años han habido quejas por desigualdad y malos tratos, tanto de aficionados como de algunos cuerpos técnicos y jugadores de otras razas.

Durante gran parte del siglo XX, la NFL tuvo un número limitado de jugadores afroamericanos, debido a prácticas de exclusión racial. Sin embargo, después de la segunda Guerra Mundial, todo esto cambió y no hubo un límite en las divisas de la liga.

De hecho, la liga promueve tanto la igualdad, que hay una regla que establece que los equipos deben entrevistar a candidatos de las minorías para los cargos de entrenador de manera obligatoria. Esto se estableció en 2003 y se ha mantenido desde entonces.

De 1920 a 1946, los jugadores afroamericanos fueron excluidos de la liga, aunque después todo cambió y hubo una integración que llevó a ser lo que hoy es la liga, un torneo mundial, sin racismo y con el respeto para la integridad de cada ser humano que la integra.

¿Cuándo comenzó el racismo en la NFL?

Todo se remonta a los orígenes de la liga, por allá en 1920, cuando el tema cultural y racial estaba en un momento crítico de la historia estadounidense. De hecho desde 1933 a 1946 hubo una cláusula de color, en la que ningún equipo podía contratar afroamericanos.

Después de la segunda Guerra Mundial hubo inclusión, aunque hay que reconocer a Los Angeles Rams, quienes firmaron a Kenny Washington y Woody Strode, rompiendo la barrera racial en la NFL y dando el ejemplo a las otras divisas de la liga.

Los Cleveland Browns se unieron a los Rams y consiguieron los servicios de Marion Motley y Bill Willis, otros de los pioneros jugadores de color en la prestigiosa liga. Luego de eso todo mejoró en cuanto a condiciones y contratos para los afroamericanos.

El caso de Colin Kaepernick

Fue uno de los episodios más sensibles en cuanto a este tema en la historia. Ocurrió en el 2016, cuando el mariscal de campo Colin Kaepernick se arrodilló durante el himno nacional, con motivo de protesta contra el exceso de fuerza policial y racismo en Estados Unidos.

Esta situación generó protestas, aunque también admiradores. Kaepernick dejó un mensaje claro que fue respetado por todos y admirado en toda la nación. Fue un movimiento que unió a este deporte con la justicia.

¿Cuáles son las iniciativas de la liga contra el racismo?

Desde 2019, la liga tiene un programa que se llama Inspiración por el cambio, que se lanzó tras la muerte de George Floyd, un afroamericano que murió después del exceso de fuerza en una operación policial.

También la liga hace donaciones millonarias, con el apoyo a diferentes instituciones que promueven la justicia social. Se habla de que en este programa se han invertido más de 250 millones de dólares.

La NFL además envía mensajes en contra del racismo en muchos estadios y han sido una liga que ha respetado los derechos y visiones de cada uno de sus espectadores.