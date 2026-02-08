¿Cuáles fueron los números del venezolano Andrés Borregales con los Patriots en la temporada 2025/2026?

La primera temporada de Andrés Borregales en la NFL dejó sensaciones muy positivas dentro de unos New England Patriots quienes lucharán este domingo por el Trofeo Lombardi en el Super Bowl LX.

Tanto por su rendimiento estadístico como por la confianza que logró generar en una posición históricamente exigente, el pateador venezolano respondió con consistencia y terminó consolidándose como una de las revelaciones entre los especialistas durante su año de novato.

Borregales participó en los 17 partidos de los Pats en la campaña regular, asumiendo desde el inicio la responsabilidad de los goles de campo y puntos extra de dicho equipo. En números globales, convirtió 27 de 32 intentos de field goal, lo que se traduce en un 84.4% de efectividad, cifra sólida para un debutante. Asimismo, registró un intento máximo de 59 yardas, demostrando alcance y confianza en situaciones de larga distancia.

Uno de los aspectos más destacados en la 2025/2026 del nacido en Caracas fue su regularidad en los puntos extra, ya que acertó 53 de 55 intentos para un 96.4% de efectividad, contribuyendo de forma directa a la producción ofensiva de New England. En total, el seleccionado en la sexta ronda del último draft sumó 134 puntos, ubicándose entre los mejores anotadores de la NFL en la regular y confirmando su impacto inmediato dentro de las unidades especiales del entrenador en jefe Mike Vrabel.

Borregales ha convertido goles de campo importantes para los Patriots en esta 2025/2026 | David Butler II-Imagn Images

Más allá de los porcentajes, la zafra de Andy también estuvo marcada por actuaciones decisivas. Durante la Semana 5 conectó un gol de campo ganador en los segundos finales contra Buffalo Bills, en una muestra de su personalidad, así como de la confianza que el cuerpo técnico depositó en el rookie desde el inicio.

Borregales convirtió una media cercana a 1.6 field goals, cifra que refleja su participación constante y la estabilidad que aportó a la ofensiva de Pats en situaciones de anotación. Su rendimiento le permitió, además, ser incluido en el Mejor Equipo de Novatos, reconocimiento que confirma la trascendencia de su primera campaña en la National Football League.

¿Ha sido importante Andrés Borregales para los Patriots en la postemporada?

El impacto del activo de 23 años para los de Massachusetts se extendió a la postemporada, al punto que en el Campeonato de la AFC ante Denver Broncos anotó el único gol de campo del compromiso, desencadenando en una victoria cerrada de 10-7 y el consecuente pase al Super Bowl.

En definitiva, la temporada del sudamericano tuvo un valor simbólico importante, dado que su adaptación rápida al ritmo profesional y capacidad para manejar la presión lo convirtieron en una pieza confiable dentro de una franquicia que ahora enfrentará a los favoritos Seattle Seahawks en el Levi's Stadium, sabiendo que posee estabilidad en la posición de pateador.

