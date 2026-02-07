Patriots anuncian si el quarterback Drake Maye se recuperó de su lesión y jugará en Super Bowl LX

A pocas horas del Super Bowl LX, los New England Patriots han despejado una de las principales incógnitas previas al gran evento. Es la hipotética presencia de Blake Maye en el partido final ante los Seattle Seahawks.

En efecto, la escuadra de Massachusetts confirmó en un boletín de prensa que su estelar mariscal de campo estará en el emparrillado del Levi's Stadium de Santa Clara, California, para el choque contra los campeones de la NFC.

Maye, de 23 años, había generado cierta preocupación durante las últimas dos semana debido a la lesión en su hombro derecho en el duelo cumbre de la Conferencia AFC frente a los Denver Broncos. Sin embargo, el quarterback participó de buena forma en las tres sesiones de entrenamiento previas al encuentro por el Trofeo Lombardi, lo que permitió al cuerpo técnico ratificar que lo utilizará sin restricciones al momento de batallar versus los Seahawks.

Drake Maye está llamado a guiar a los Patriots a conseguir el Super Bowl LX | Brian Fluharty-Imagn Images

¿Qué jugadores de New England son duda para el Super Bowl LX?

Los Patriots completaron sus últimas prácticas en las instalaciones del Stanford Stadium, en Palo Alto, donde inicialmente tres activos figuraban como cuestionables; entre los que estaba el propio Maye, aunque su situación mejoró rápidamente. Otro de los nombres que generaba dudas era el del novato Emmanwori, quien sufrió un esguince de tobillo durante la sesión del miércoles.

Actualmente, los únicos jugadores de los Pats que permanecen en el informe de lesionados son el linebacker Robert Spillane, el pass rusher Harold Landry y el tackle defensivo Joshua Farmer. Spillane continúa recuperándose de un problema en el tobillo, mientras que Landry lidia con molestias en la rodilla y Farmer con una lesión en el tendón de la corva, al margen de que ninguno está descartado para la final de la NFL este domingo.

¿Qué jugadores de Seattles son duda para el Super Bowl LX?

En el lado de Seattle, el mariscal Sam Darnold tampoco presenta designación por lesión. El seleccionado a los recientes dos Pro Bowls arrastró dolencias en el oblicuo durante la postemporada, pero completó sin inconvenientes los entrenamientos de jueves y viernes, confirmando que llegará en condiciones óptimas al mediático partido.

Quien sí es duda para el juego final es el fullback de los Hawks, Robbie Outz, dado que confronta una lesión de cuello.

En consecuencia y tomando en cuenta que las principales figuras ofensivas lucirán listas para competir, todo apunta a que Patriots y Seahawks arribarán al Super Bowl LX con sus quarterbacks titulares en plenitud física, preparando el escenario para un duelo de alto nivel en busca del anhelado anillo.

