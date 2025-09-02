¿Cuáles son las piezas coleccionables de la NFL más valiosas?

Las piezas coleccionables de la NFL tienen la particularidad de que alcanzan el mayor valor en ventas o subastas en comparación a otros deportes. Hay objetos que se utilizaron en momentos clave de la historia de la liga que tienen un valor millonario para sus dueños.

Por ejemplo, Tom Brady, considerado como el mejor jugador de todos los tiempos, ha tenido mucho que ver en el valor de los objetos. Una tarjeta de Brady en su año de novato, en el 2000, fue subastada en 2021 por 3.1 millones de dólares.

Casi siempre las tarjetas de novatos de jugadores estelares terminan siendo las más caras. Los coleccionistas pasan años aguardando porque uno de sus tesoros alcancen un gran valor, siempre y cuando el jugador consiga una carrera histórica.

Tom Brady’s last TD pass was auctioned off for $518K yesterday. 😅😅 pic.twitter.com/HfV9pgQnts — Bleacher Report (@BleacherReport) March 13, 2022

¿Cuáles son las tarjetas más caras?

Las tarjetas de novatos suelen ser las más costosas. Una de Patrick Mahomes, histórico mariscal de campo. fue subastada en $4.3 millones, que viene siendo la tarjeta más cara en la historia de la NFL. El valor de guardar la tarjeta para esperar que el jugador tenga una gran carrera es lo que le hace tener ese posicionamiento entre los objetos preciados de los jugadores. Hay otras relevantes, como una de Joe Namath de 1965 que se vendió en 260 mil dólares. Estaba intacta pese a los años.

¿Cuánto cuestan los artículos del Super Bowl?

El Super Bowl es la gran fiesta del fútbol americano. Es el evento que todos sueñan jugar y hay artículos deportivos que suelen subastarse en cifras millonarias, sobre todo si el partido en cuestión es muy recordado. Un ovoide de un Super Bowl en el que jugó Tom Brady llegó a alcanzar los 400.000 dólares en valor en una subasta reciente. También los anillos de campeón son parte del juego monetario, ya que alcanzan cifras estimadas en los 250.000 dólares cada uno.

¿Cuáles son las camisetas históricas de mayor valor?

Esta parte es la favorita de muchos aficionados. Hay camisetas que no sólo representan a un jugador, sino que recuerdan una era entera en la NFL. El jersey de Tom Brady utilizado en la remontada del Super Bowl ante los Falcons, fue robado y luego recuperado por el FBI. Según estudios, el valor estimado de la venta de ese artículo era de unos 500.000 dólares. También una camiseta de Joey Montana en 2022 fue subastada por 500.000 dólares.

El precio de los objetos firmados por los jugadores

El fútbol americano tiene como característica que los jugadores usan muchos artículos para absorber los impactos que tienen en el terreno de juego. Desde los cascos, pasando por los protectores de algunas partes del cuerpo e incluso protectores bucales, son buscados por los coleccionistas. Un casco firmado por todos los campeones de un Super Bowl puede superar los 500.000 dólares. También los balones firmados por leyendas de la liga son bien cotizados en el mercado.