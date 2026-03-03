¿Podrán los Patriots obtener al wide receiver A.J. Brown en un cambio con los Eagles?

Han sido días de intensas negociaciones para los New England Patriots, que intentan convencer a los Philadelphia Eagles de hacer un movimiento y obtener al receptor abierto A.J. Brown. Aunque en las primeras de cambio no han estado de acuerdo con el precio, el canje podría estar cerca.

El periodista del Boston Herald, Andrew Callahan, informó que los Patriots consideran su precio muy alto. Los Eagles piensan que pueden obtener una mejor retribución que el paquete que los Seattle Seahawks recibieron por DK Metcalf la temporada baja pasada, según informó el analista de NFL.

Brown y los Eagles parecen estar divorciados y lo más probable es que comience la temporada en otro equipo. Nick Sirianni, entrenador de Philadelphia, dijo hace algunos días que no estaba seguro si el receptor iba a comenzar la campaña con su equipo.

Sin embargo, el gerente general de la organización, Howie Roseman, aseguró que Brown era una parte fundamental de los planes del nuevo coordinador ofensivo, Sean Mannion.

Por su parte, los Patriots intentan salir lo mejor parados posibles de la temporada muerta. Necesitan apoyo para su mariscal de campo, Drake Maye, y qué mejor que hacerlo trayendo a un talentoso receptor como Brown, ya con un peso importante en la liga.

Brown firmó una extensión contractual multimillonaria en 2024 la cual, en términos formales, lo mantiene vinculado a los Philadelphia Eagles hasta el final de la temporada 2029/2030. El equipo que lo quiera debe hacerse cargo de su costoso contrato.

Mike Vrabel, entrenador de los Patriots, conoce bien al jugador de 28 años desde su etapa compartida en Tennessee. Volverlo a entrenar sería todo un reto y le daría el impulso necesario a un equipo que quiere volver al Super Bowl.

El equipo necesita con un receptor que aumente la capacidad ofensiva del equipo y que estabilice un poco el ataque. Sin embargo, necesitan margen salarial suficiente para absorber un contrato que supera los 43 millones de dólares garantizados.

Los Eagles absorberían un contrato de $43.8 millones en dinero muerto si mueven a Brown antes del 1 de junio, aunque la franquicia ahorraría más de $100 millones a lo largo de varios años con un canje.

Los movimientos en la NFL están en su punto máximo, después del pasado Super Bowl. En los próximos días se podría conocer el futuro del prometedor Brown.

