Polémica de Bill Belichick y el Salón de la Fama de la NFL: Opiniones de Tom Brady y Robert Kraft

Aunado a ser el entrenador en jefe con más anillos de campeón en la NFL (seis), Bill Belichick es una leyenda como pocas dentro del deporte del ovoide, el casco y las hombreras.

Efectivamente, quien se retirara de la pizarra táctica de la National Football League tras el curso de 2023 para unirse al programa universitario de los North Carolina Tar Heels, gestó un legado incalculable en la tradicional disciplina norteamericana, motivo por el cual pocos podían imaginar que no entraría directo al Salón de la Fama, apenas fuese elegible.

Sin embargo y de forma incomprensible, BB quedará fuera del templo de los inmortales en la clase del 2026, ausencia que ya ha generado una fuerte reacción en el entorno de los emparrillados estadounidenses.

Belichick necesitaba el respaldo de al menos 40 de los 50 votantes, cifra que no habría alcanzado en los escrutinios realizados a principios de enero. Según ESPN, el coach de 73 años se mostró sorprendido y decepcionado por la decisión, aunque dejó claro que no considera el resultado como un reflejo de su carrera.

¿Por qué razones Bill Belichick no entraría al Salón de la Fama en su primer intento?

Asimismo, una fuente aseguró a los periodistas Don Van Natta Jr. y Seth Wickersham que la polémica exclusión del mítico y antiguo entrenador de Tom Brady en los New England Patriots se atribuye a factores políticos más que deportivos. "La política lo mantuvo fuera", soltó la fuente.

Considerado por muchos el mejor coach principal en la historia de la NFL, The Hoodie construyó una dinastía sin precedentes al frente de los Pats una vez el propietario de la franquicia, Robert Kraft, lo contrató en el año 2000. BB condujo al equipo a los citados seis títulos de Super Bowl y acumuló 333 victorias totales, incluyendo playoffs, la segunda mayor cantidad de siempre, sólo detrás de Don Shula. Asimismo, ganó otros dos Trofeos Lombardi pero en calidad de coordinador defensivo de los New York Giants y fue elegido Entrenador del Año en tres ocasiones.

No obstante, su legado también estuvo acompañado de polémicas. En 2007, el elenco de Massachusetts resultó sancionados por el caso Spygate, que incluyó la pérdida de una selección de primera ronda y una multa personal de 500 mil dólares para Belichick por grabar señales de entrenadores rivales. Años después, el Deflategate volvió a poner a la organización de Kraft bajo escrutinio, con Brady suspendido cuatro partidos y el equipo multado con un millón de dólares.

Robert Kraft criticó la no elección de Bill Belichick para el Salón de la Fama de la NFL | Maddie Meyer/GettyImages

La opinión de Tom Brady sobre la no exaltación de Bill Belichik al Salón de la Fama

Precisamente, Brady fue uno de los principales defensores de su otrora dirigente tras conocerse la noticia. En una entrevista al radial programa "Brock & Salk Show", el ex mariscal de campo afirmó no comprender cómo Belichick no era elegido de inmediato y sostuvo que, si no entra en la primera votación, ningún entrenador debería hacerlo.

"No lo entiendo. Es decir, estuve con él todos los días y si no es miembro del Salón de la Fama en su primera votación, ningún coach debería serlo, lo cual es completamente ridículo porque la gente se lo merece", declaró quien también lograra un anillo de Super Bowl con Tampa Bay Buccaneers.

La opinión de Robert Kraft sobre la no exaltación de Bill Belichik al Salón de la Fama

Igualmente, Robert Kraft expresó su sorpresa, tanto que en un comunicado aseguró que los logros de Belichick hablan por sí solos y lo calificó como el mejor estratega de siempre.

"Independientemente de las diferencias personales entre Bill y yo, creo firmemente que el historial y la obra de Bill hablan por sí solo. Es el mejor de todos los tiempos y sin duda merece ser elegido de forma unánime para el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional en su primera votación".

