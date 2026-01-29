Lista de los artistas del Halftime Show del Super Bowl por año

El Halftime Show del Super Bowl no es solo la pausa del partido final de la NFL; se ha convertido en una especie de pieza central cultural. En muchos sentidos, es una encapsulación perfecta de lo “americano”, ya que atrae a espectadores casuales al deporte más popular del país, aportando anticipación y diversión adicionales.

Sin embargo, no siempre fue así. El Show del Medio Tiempo tuvo un comienzo bastante humilde. En lugar de las máximas estrellas musicales del planeta, solían presentarse bandas de marcha y artistas locales.

Pero las cosas comenzaron a cambiar en la década de 1990. Una vez que Michael Jackson aceptó presentarse, el musical de 1993 se transformó en un verdadero espectáculo a gran escala. Ya fuera el emotivo homenaje posterior al 11-S de U2, la inolvidable actuación de Prince bajo la lluvia o leyendas del rock como The Rolling Stones, Paul McCartney y Tom Petty demostrando por qué lo son, el Show de Medio Tiempo del Super Tazón se ha convertido en televisión imperdible y en el concierto más grande del mundo cada año.

Artistas del Halftime Show del Super Bowl

Ya sea buscando revivir la nostalgia o explorar la historia, esta lista muestra cómo la música y el deporte chocan para crear un evento de entretenimiento sin parangón.

Lista de artistas del Halftime Show del Super Bowl por año

Super Bowl Fecha Artistas Super Bowl I 15 de enero de 1967 University of Arizona Marching Band, Grambling State Marching Band Super Bowl II 14 de enero de 1968 Grambling State Marching Band Super Bowl III 12 de enero de 1969 Florida A&M Band Super Bowl IV 11 de enero de 1970 Carol Channing, Lionel Hampton, Doc Severinsen, Al Hirt, Marguerite Piazza, Southern Marching Band Super Bowl V 17 de enero de 1971 Southeast Missouri State Marching Band, Up with People, Anita Bryant Super Bowl VI 16 de enero de 1972 Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, USAFA Cadet Chorale, U.S. Marine Corps Drill Team Super Bowl VII 14 de enero de 1973 Michigan Marching Band, Andy Williams, Woody Herman Super Bowl VIII

13 de enero de 1974 Texas Longhorns Band, Judy Mallett Super Bowl IX

12 de enero de 1975 Mercer Ellington, Grambling State Marching Band Super Bowl X



18 de enero de 1976 Up with People

Super Bowl XI



9 de enero de 1977 Los Angeles Unified All-City Band, New Mouseketeers



Super Bowl XII



15 de enero de 1978 Tyler Apache, The Apache Band, Belles Drill Team, Pete Fountain, Al Hirt



Super Bowl XIII



21 de enero de 1979 Ken Hamilton



Super Bowl XIV



20 de enero de 1980 Up with People, Grambling State Marching Band



Super Bowl XV



25 de enero de 1981 Southern Marching Band, Helen O'Connell



Super Bowl XVI



24 de enero de 1982 Up with People



Super Bowl XVII



30 de enero de 1983 Los Angeles Super Drill Team



Super Bowl XVIII



22 de enero de 1984 Florida Marching Band, Florida State Marching Band



Super Bowl XIX



20 de enero de 1985 Tops in Blue



Super Bowl XX



26 de enero de 1986 Up with People



Super Bowl XXI



25 de enero de 1987 Mickey Rooney, George Burns, Grambling State Marching Band, USC Marching Band, Disney Characters









Super Bowl XXII



31 de enero de 1988 San Diego State Marching Band, Cal-State Northridge Marching Band, USC Marching Band

Super Bowl XXIII



22 de enero de 1989 Elvis Presto

Super Bowl XXIV



28 de enero de 1990 Doug Kershaw, Pete Fountain, Irma Thomas, Nicholls State Marching Band, Southern Marching Band, USL Marching Band



Super Bowl XXV



27 de enero de 1991 New Kids on the Block



Super Bowl XXVI



26 de enero de 1992 Gloria Estefan, Minnesota Marching Band



Super Bowl XXVII



31 de enero de 1993 Michael Jackson Super Bowl XXVIII



30 de enero de 1994 Travis Tritt, Clint Black, Tanya Tucker, The Judds



Super Bowl XXIX



29 de enero de 1995 Patti LaBelle, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine, Indiana Jones



Super Bowl XXX



28 de enero de 1996 Diana Ross Super Bowl XXXI



26 de enero de 1997 The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown



Super Bowl XXXII



25 de enero de 1998 Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Queen Latifah, Grambling State Marching Band



Super Bowl XXXIII



31 de enero de 1999 Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover



Super Bowl XXXIV



30 de enero de 2000 Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton



Super Bowl XXXV



28 de enero de 2001 Aerosmith, NSYNC



Super Bowl XXXVI



3 de febrero de 2002 U2 Super Bowl XXXVII



26 de enero de 2003 Shania Twain, No Doubt



Super Bowl XXXVIII



1 de febrero de 2004 Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Jessica Simpson



Super Bowl XXXIX



6 de febrero de 2005 Paul McCartney



Super Bowl XL



5 de febrero de 2006 The Rolling Stones



Super Bowl XLI



4 de febrero de 2007 Prince Super Bowl XLII



3 de febrero de 2008 Tom Petty and the Heartbreakers



Super Bowl XLIII



1 de febrero de 2009 Bruce Springsteen and the E Street Band



Super Bowl XLIV



7 de febrero de 2010 The Who



Super Bowl XLV



6 de febrero de 2011 The Black Eyed Peas, Usher, Slash



Super Bowl XLVI



5 de febrero de 2012 Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green, Andy Lewis



Super Bowl XLVII



3 de febrero de 2013 Beyonce, Destiny's Child



Super Bowl XLVIII



2 de febrero de 2014 Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers



Super Bowl XLIX



1 de febrero de 2015 Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott



Super Bowl 50



7 de febrero de 2016 Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson



Super Bowl LI



5 de febrero de 2017 Lady Gaga



Super Bowl LII



4 de febrero de 2018 Justin Timberlake



Super Bowl LIII



3 de febrero de 2019 Maroon 5, Travis Scott, Big Boi



Super Bowl LIV



2 de febrero de 2020 Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin



Super Bowl LV



7 de febrero de 2021 The Weeknd



Super Bowl LVI



13 de febrero de 2022 Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent



Super Bowl LVII



12 de febrero de 2023 Rihanna



Super Bowl LVIII



11 de febrero de 2024 Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil' Jon, Ludacris



Super Bowl LIX



9 de febrero de 2025 Kendrick Lamar



Super Bowl LX



8 de febrero de 2026 Bad Bunny





Los primeros años: los inicios del Halftime Show

Las primeras etapas del Show del Medio Tiempo poco o nada se parecían a los elaborados mini-conciertos del que se disfrutan actualmente

Y como la NFL no era una marca global, había poca consideración por cualquier impacto cultural más amplio. Por eso, estos eventos solían consistir en bandas de marcha universitarias y tributos patrióticos para mantener entretenidos a los aficionados en el estadio.

El primer Espectáculo del Medio Tiempo en 1967 contó con las bandas de marcha de Arizona y Grambling State. Para mediados de la década de 1970, la prestigiosa liga de fútbol americano comenzó a experimentar con diferentes formas de entretenimiento, a veces mezclando elementos de danza y teatro.

Quizás el show de mayor impacto durante los primeros años fue el del Super Bowl X en 1976. En celebración del bicentenario de Estados Unidos, la cita contó con varios artistas, entre ellos Up with People, el cual se convertiría en un elemento recurrente del Halftime a mediados de los 80's. Los elementos más pulidos de sus presentaciones contrastaban fuertemente con los espectáculos informales de la década anterior.

En general, estos eventos carecían de estrellas de renombre y de sofisticación tecnológica; no obstante, sentaron las bases de lo que estaba por venir, ofreciendo a los aficionados un vistazo del potencial del show.

La transición a los grandes nombres y la cultura pop

El primer Espectáculo del Medio Tiempo que básicamente se alineó con lo que consideramos “moderno” llegó en 1993 gracias a Michael Jackson.

La participación del Rey del Pop fue fuertemente promocionada y su performance incluía todas las campanas y silbatos a los que los fans estaban acostumbrados en los conciertos en vivo. Efectos especiales, pirotecnia, bailarines de apoyo y un escenario elaborado. MJ lo tenía todo.

Ya en 1992 durante el Super Bowl XXVI, los espectadores se saltaron el espectáculo en cuestión y cambiaron de canal a FOX para ver un episodio contra-programado del popular programa de comedia In Living Color.

¿El problema? Una buena parte nunca regresó a CBS para ver la segunda mitad (y no ayudó que Washington estuviera ganando 17–0). En ese momento, la NFL se dio cuenta de que no era un hecho que los espectadores se quedaran durante una pausa de media hora en el juego, por lo que tendrían que ofrecerle al público algo especial, así que apostaron en grande.

Jackson no solo era famoso en 1992. Probablemente era la persona más reconocida del mundo entero. Tan famoso que no estaba particularmente interesado en presentarse en el Super Bowl XXVII. De hecho, Radio City Music Hall Productions (un grupo contratado por la NFL para producir el Espectáculo del Medio Tiempo) fracasó en las negociaciones con MJ en tres ocasiones antes de finalmente llegar a un acuerdo.

Una vez que el Rey del Pop firmó, solicitó su propio productor (que obtuvo) y que la NFL retrasara el inicio del partido cumbre aproximadamente tres horas para que su actuación fuera de noche (lo cual no ocurrió). Al igual que todos los demás artistas, Jackson no recibió pago; sin embargo, se ha informado que obtuvo alrededor de 40 millones de dólares únicamente en exposición mediática.

Lo de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII fue legendario | Steve Granitz/GettyImages

Actuaciones icónicas a lo largo de los años

Super Bowl XLI: Prince, 2007, bajo la lluvia, en Miami. Esto es considerado casi unánimemente como el mejor Espectáculo del Medio Tiempo en la historia del Super Tazón. Prince cautivó a la audiencia de una forma que sólo él podía y cerró su presentación con “Purple Rain”. Simplemente increíble.

Super Bowl XXXVI: meses después de los ataques del 11-S, U2 ofreció un Halftime Show emotivo e inolvidable que capturó el sentimiento de una nación en proceso de sanación. Comenzar con “Beautiful Day” marcó el tono perfecto y el escenario en forma de corazón resultó ideal para el momento.

Super Bowl XXVII: Michael Jackson convirtió el espectáculo en lo que es hoy con su magistral actuación en 1993. Fue esencialmente un mini-concierto y aunque comenzó de manera lenta (permaneció inmóvil, absorbiendo el momento durante casi dos minutos), terminó siendo de alta energía desde el instante en que empezó a cantar.

Controversias y errores memorables

Super Bowl XXXVIII: la "falla de vestuario” entró al léxico nacional cuando Justin Timberlake arrancó parte del vestuario de Janet Jackson, exponiendo brevemente su pecho desnudo en televisión en vivo en 2004. Existen rumores de que el acto fue intencional, pero todos los involucrados lo han negado. Provocó un enorme escándalo y llevó a que la FCC impusiera regulaciones de transmisiones.

Super Bowl XLVI: en 2012 M.I.A. actuó junto a Madonna y le mostró el dedo medio a la cámara en medio de la canción “Give Me All Your Luvin’”, lo que derivó en una batalla legal entre la NFL y M.I.A., con la liga buscando daños y perjuicios.

Super Bowl 50: la interpretación de “Formation” por parte de Beyoncé incluyó bailarines con atuendos inspirados en el Partido Pantera Negra, desatando intensos debates políticos sobre el papel del activismo en el entretenimiento.

Super Bowl LIV: las prestaciones de Jennifer López y Shakira en 2020 fueron criticadas por muchos debido ser consideradas demasiado provocativas para un evento familiar como el Super Bowl. No obstante, estas quejas parecieron desaparecer con relativa rapidez.

