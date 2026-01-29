Sports Illustrated

Lista de los artistas del Halftime Show del Super Bowl por año

El Show del Medio Tiempo en la final de la NFL es el producto comercial más caro de la televisión estadounidense
John Griswold|
Shakira y Jennifer López protagonizaron el Halftime Show del Super Bowl en 2020
Shakira y Jennifer López protagonizaron el Halftime Show del Super Bowl en 2020 | TIMOTHY A. CLARY/GettyImages

El Halftime Show del Super Bowl no es solo la pausa del partido final de la NFL; se ha convertido en una especie de pieza central cultural. En muchos sentidos, es una encapsulación perfecta de lo “americano”, ya que atrae a espectadores casuales al deporte más popular del país, aportando anticipación y diversión adicionales.

Sin embargo, no siempre fue así. El Show del Medio Tiempo tuvo un comienzo bastante humilde. En lugar de las máximas estrellas musicales del planeta, solían presentarse bandas de marcha y artistas locales.

Pero las cosas comenzaron a cambiar en la década de 1990. Una vez que Michael Jackson aceptó presentarse, el musical de 1993 se transformó en un verdadero espectáculo a gran escala. Ya fuera el emotivo homenaje posterior al 11-S de U2, la inolvidable actuación de Prince bajo la lluvia o leyendas del rock como The Rolling Stones, Paul McCartney y Tom Petty demostrando por qué lo son, el Show de Medio Tiempo del Super Tazón se ha convertido en televisión imperdible y en el concierto más grande del mundo cada año.

Artistas del Halftime Show del Super Bowl

  1. Lista de artistas del Halftime Show del Super Bowl por año
  2. Los primeros años: los inicios del Halftime Show
  3. La transición a los grandes nombres y la cultura pop
  4. Actuaciones icónicas a lo largo de los años
  5. Controversias y errores memorables

Ya sea buscando revivir la nostalgia o explorar la historia, esta lista muestra cómo la música y el deporte chocan para crear un evento de entretenimiento sin parangón.

Lista de artistas del Halftime Show del Super Bowl por año

Super Bowl

Fecha

Artistas

Super Bowl I

15 de enero de 1967

University of Arizona Marching Band, Grambling State Marching Band

Super Bowl II

14 de enero de 1968

Grambling State Marching Band

Super Bowl III

12 de enero de 1969

Florida A&M Band

Super Bowl IV

11 de enero de 1970

Carol Channing, Lionel Hampton, Doc Severinsen, Al Hirt, Marguerite Piazza, Southern Marching Band

Super Bowl V

17 de enero de 1971

Southeast Missouri State Marching Band, Up with People, Anita Bryant

Super Bowl VI

16 de enero de 1972

Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, USAFA Cadet Chorale, U.S. Marine Corps Drill Team

Super Bowl VII

14 de enero de 1973

Michigan Marching Band, Andy Williams, Woody Herman

Super Bowl VIII

13 de enero de 1974

Texas Longhorns Band, Judy Mallett

Super Bowl IX

12 de enero de 1975

Mercer Ellington, Grambling State Marching Band

Super Bowl X

18 de enero de 1976

Up with People

Super Bowl XI

9 de enero de 1977

Los Angeles Unified All-City Band, New Mouseketeers

Super Bowl XII

15 de enero de 1978

Tyler Apache, The Apache Band, Belles Drill Team, Pete Fountain, Al Hirt

Super Bowl XIII

21 de enero de 1979

Ken Hamilton

Super Bowl XIV

20 de enero de 1980

Up with People, Grambling State Marching Band

Super Bowl XV

25 de enero de 1981

Southern Marching Band, Helen O'Connell

Super Bowl XVI

24 de enero de 1982

Up with People

Super Bowl XVII

30 de enero de 1983

Los Angeles Super Drill Team

Super Bowl XVIII

22 de enero de 1984

Florida Marching Band, Florida State Marching Band

Super Bowl XIX

20 de enero de 1985

Tops in Blue

Super Bowl XX

26 de enero de 1986

Up with People

Super Bowl XXI

25 de enero de 1987

Mickey Rooney, George Burns, Grambling State Marching Band, USC Marching Band, Disney Characters




Super Bowl XXII

31 de enero de 1988

San Diego State Marching Band, Cal-State Northridge Marching Band, USC Marching Band

Super Bowl XXIII

22 de enero de 1989

Elvis Presto

Super Bowl XXIV

28 de enero de 1990

Doug Kershaw, Pete Fountain, Irma Thomas, Nicholls State Marching Band, Southern Marching Band, USL Marching Band

Super Bowl XXV

27 de enero de 1991

New Kids on the Block

Super Bowl XXVI

26 de enero de 1992

Gloria Estefan, Minnesota Marching Band

Super Bowl XXVII

31 de enero de 1993

Michael Jackson

Super Bowl XXVIII

30 de enero de 1994

Travis Tritt, Clint Black, Tanya Tucker, The Judds

Super Bowl XXIX

29 de enero de 1995

Patti LaBelle, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine, Indiana Jones

Super Bowl XXX

28 de enero de 1996

Diana Ross

Super Bowl XXXI

26 de enero de 1997

The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown

Super Bowl XXXII

25 de enero de 1998

Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Queen Latifah, Grambling State Marching Band

Super Bowl XXXIII

31 de enero de 1999

Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover

Super Bowl XXXIV

30 de enero de 2000

Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton

Super Bowl XXXV

28 de enero de 2001

Aerosmith, NSYNC

Super Bowl XXXVI

3 de febrero de 2002

U2

Super Bowl XXXVII

26 de enero de 2003

Shania Twain, No Doubt

Super Bowl XXXVIII

1 de febrero de 2004

Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Jessica Simpson

Super Bowl XXXIX

6 de febrero de 2005

Paul McCartney

Super Bowl XL

5 de febrero de 2006

The Rolling Stones

Super Bowl XLI

4 de febrero de 2007

Prince

Super Bowl XLII

3 de febrero de 2008

Tom Petty and the Heartbreakers

Super Bowl XLIII

1 de febrero de 2009

Bruce Springsteen and the E Street Band

Super Bowl XLIV

7 de febrero de 2010

The Who

Super Bowl XLV

6 de febrero de 2011

The Black Eyed Peas, Usher, Slash

Super Bowl XLVI

5 de febrero de 2012

Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green, Andy Lewis

Super Bowl XLVII

3 de febrero de 2013

Beyonce, Destiny's Child

Super Bowl XLVIII

2 de febrero de 2014

Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers

Super Bowl XLIX

1 de febrero de 2015

Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott

Super Bowl 50

7 de febrero de 2016

Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson

Super Bowl LI

5 de febrero de 2017

Lady Gaga

Super Bowl LII

4 de febrero de 2018

Justin Timberlake

Super Bowl LIII

3 de febrero de 2019

Maroon 5, Travis Scott, Big Boi

Super Bowl LIV

2 de febrero de 2020

Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin

Super Bowl LV

7 de febrero de 2021

The Weeknd

Super Bowl LVI

13 de febrero de 2022

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent

Super Bowl LVII

12 de febrero de 2023

Rihanna

Super Bowl LVIII

11 de febrero de 2024

Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil' Jon, Ludacris

Super Bowl LIX

9 de febrero de 2025

Kendrick Lamar

Super Bowl LX

8 de febrero de 2026

Bad Bunny

Los primeros años: los inicios del Halftime Show

Las primeras etapas del Show del Medio Tiempo poco o nada se parecían a los elaborados mini-conciertos del que se disfrutan actualmente

Y como la NFL no era una marca global, había poca consideración por cualquier impacto cultural más amplio. Por eso, estos eventos solían consistir en bandas de marcha universitarias y tributos patrióticos para mantener entretenidos a los aficionados en el estadio.

El primer Espectáculo del Medio Tiempo en 1967 contó con las bandas de marcha de Arizona y Grambling State. Para mediados de la década de 1970, la prestigiosa liga de fútbol americano comenzó a experimentar con diferentes formas de entretenimiento, a veces mezclando elementos de danza y teatro.

Quizás el show de mayor impacto durante los primeros años fue el del Super Bowl X en 1976. En celebración del bicentenario de Estados Unidos, la cita contó con varios artistas, entre ellos Up with People, el cual se convertiría en un elemento recurrente del Halftime a mediados de los 80's. Los elementos más pulidos de sus presentaciones contrastaban fuertemente con los espectáculos informales de la década anterior.

En general, estos eventos carecían de estrellas de renombre y de sofisticación tecnológica; no obstante, sentaron las bases de lo que estaba por venir, ofreciendo a los aficionados un vistazo del potencial del show.

La transición a los grandes nombres y la cultura pop

El primer Espectáculo del Medio Tiempo que básicamente se alineó con lo que consideramos “moderno” llegó en 1993 gracias a Michael Jackson.

La participación del Rey del Pop fue fuertemente promocionada y su performance incluía todas las campanas y silbatos a los que los fans estaban acostumbrados en los conciertos en vivo. Efectos especiales, pirotecnia, bailarines de apoyo y un escenario elaborado. MJ lo tenía todo.

Ya en 1992 durante el Super Bowl XXVI, los espectadores se saltaron el espectáculo en cuestión y cambiaron de canal a FOX para ver un episodio contra-programado del popular programa de comedia In Living Color.

¿El problema? Una buena parte nunca regresó a CBS para ver la segunda mitad (y no ayudó que Washington estuviera ganando 17–0). En ese momento, la NFL se dio cuenta de que no era un hecho que los espectadores se quedaran durante una pausa de media hora en el juego, por lo que tendrían que ofrecerle al público algo especial, así que apostaron en grande.

Jackson no solo era famoso en 1992. Probablemente era la persona más reconocida del mundo entero. Tan famoso que no estaba particularmente interesado en presentarse en el Super Bowl XXVII. De hecho, Radio City Music Hall Productions (un grupo contratado por la NFL para producir el Espectáculo del Medio Tiempo) fracasó en las negociaciones con MJ en tres ocasiones antes de finalmente llegar a un acuerdo.

Una vez que el Rey del Pop firmó, solicitó su propio productor (que obtuvo) y que la NFL retrasara el inicio del partido cumbre aproximadamente tres horas para que su actuación fuera de noche (lo cual no ocurrió). Al igual que todos los demás artistas, Jackson no recibió pago; sin embargo, se ha informado que obtuvo alrededor de 40 millones de dólares únicamente en exposición mediática.

Michael Jackson estuvo en el Super Bowl de 1993
Lo de Michael Jackson en el Super Bowl XXVII fue legendario | Steve Granitz/GettyImages

Actuaciones icónicas a lo largo de los años

Super Bowl XLI: Prince, 2007, bajo la lluvia, en Miami. Esto es considerado casi unánimemente como el mejor Espectáculo del Medio Tiempo en la historia del Super Tazón. Prince cautivó a la audiencia de una forma que sólo él podía y cerró su presentación con “Purple Rain”. Simplemente increíble.

Super Bowl XXXVI: meses después de los ataques del 11-S, U2 ofreció un Halftime Show emotivo e inolvidable que capturó el sentimiento de una nación en proceso de sanación. Comenzar con “Beautiful Day” marcó el tono perfecto y el escenario en forma de corazón resultó ideal para el momento.

Super Bowl XXVII: Michael Jackson convirtió el espectáculo en lo que es hoy con su magistral actuación en 1993. Fue esencialmente un mini-concierto y aunque comenzó de manera lenta (permaneció inmóvil, absorbiendo el momento durante casi dos minutos), terminó siendo de alta energía desde el instante en que empezó a cantar.

Controversias y errores memorables

Super Bowl XXXVIII: la "falla de vestuario” entró al léxico nacional cuando Justin Timberlake arrancó parte del vestuario de Janet Jackson, exponiendo brevemente su pecho desnudo en televisión en vivo en 2004. Existen rumores de que el acto fue intencional, pero todos los involucrados lo han negado. Provocó un enorme escándalo y llevó a que la FCC impusiera regulaciones de transmisiones.

Super Bowl XLVI: en 2012 M.I.A. actuó junto a Madonna y le mostró el dedo medio a la cámara en medio de la canción “Give Me All Your Luvin’”, lo que derivó en una batalla legal entre la NFL y M.I.A., con la liga buscando daños y perjuicios.

Super Bowl 50: la interpretación de “Formation” por parte de Beyoncé incluyó bailarines con atuendos inspirados en el Partido Pantera Negra, desatando intensos debates políticos sobre el papel del activismo en el entretenimiento.

Super Bowl LIV: las prestaciones de Jennifer López y Shakira en 2020 fueron criticadas por muchos debido ser consideradas demasiado provocativas para un evento familiar como el Super Bowl. No obstante, estas quejas parecieron desaparecer con relativa rapidez.

Más sobre el Super Bowl de la NFL

Published | Modified
John Griswold
JOHN GRISWOLD

Periodista, editor y redactor deportivo con 20 años de experiencia trabajando en la profesión a través de diferentes plataformas para varios medios, aunado a cubrir distintos eventos a nivel internacional en países como Venezuela, Estados Unidos, Canadá, México, Puerto Rico y España. Apasionado del fútbol, baloncesto, béisbol y tenis, sin dejar a un lado la F1, el boxeo y la UFC. En definitiva, tener la oportunidad de combinar la comunicación, bien sea informando u opinando, con el deporte, es un auténtico privilegio.

Share on XFollow JohnRGriswold