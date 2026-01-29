Lista de los artistas del Halftime Show del Super Bowl por año
El Halftime Show del Super Bowl no es solo la pausa del partido final de la NFL; se ha convertido en una especie de pieza central cultural. En muchos sentidos, es una encapsulación perfecta de lo “americano”, ya que atrae a espectadores casuales al deporte más popular del país, aportando anticipación y diversión adicionales.
Sin embargo, no siempre fue así. El Show del Medio Tiempo tuvo un comienzo bastante humilde. En lugar de las máximas estrellas musicales del planeta, solían presentarse bandas de marcha y artistas locales.
Pero las cosas comenzaron a cambiar en la década de 1990. Una vez que Michael Jackson aceptó presentarse, el musical de 1993 se transformó en un verdadero espectáculo a gran escala. Ya fuera el emotivo homenaje posterior al 11-S de U2, la inolvidable actuación de Prince bajo la lluvia o leyendas del rock como The Rolling Stones, Paul McCartney y Tom Petty demostrando por qué lo son, el Show de Medio Tiempo del Super Tazón se ha convertido en televisión imperdible y en el concierto más grande del mundo cada año.
Ya sea buscando revivir la nostalgia o explorar la historia, esta lista muestra cómo la música y el deporte chocan para crear un evento de entretenimiento sin parangón.
Super Bowl
Fecha
Artistas
Super Bowl I
15 de enero de 1967
University of Arizona Marching Band, Grambling State Marching Band
Super Bowl II
14 de enero de 1968
Grambling State Marching Band
Super Bowl III
12 de enero de 1969
Florida A&M Band
Super Bowl IV
11 de enero de 1970
Carol Channing, Lionel Hampton, Doc Severinsen, Al Hirt, Marguerite Piazza, Southern Marching Band
Super Bowl V
17 de enero de 1971
Southeast Missouri State Marching Band, Up with People, Anita Bryant
Super Bowl VI
16 de enero de 1972
Ella Fitzgerald, Carol Channing, Al Hirt, USAFA Cadet Chorale, U.S. Marine Corps Drill Team
Super Bowl VII
14 de enero de 1973
Michigan Marching Band, Andy Williams, Woody Herman
Super Bowl VIII
13 de enero de 1974
Texas Longhorns Band, Judy Mallett
Super Bowl IX
12 de enero de 1975
Mercer Ellington, Grambling State Marching Band
Super Bowl X
18 de enero de 1976
Up with People
Super Bowl XI
9 de enero de 1977
Los Angeles Unified All-City Band, New Mouseketeers
Super Bowl XII
15 de enero de 1978
Tyler Apache, The Apache Band, Belles Drill Team, Pete Fountain, Al Hirt
Super Bowl XIII
21 de enero de 1979
Ken Hamilton
Super Bowl XIV
20 de enero de 1980
Up with People, Grambling State Marching Band
Super Bowl XV
25 de enero de 1981
Southern Marching Band, Helen O'Connell
Super Bowl XVI
24 de enero de 1982
Up with People
Super Bowl XVII
30 de enero de 1983
Los Angeles Super Drill Team
Super Bowl XVIII
22 de enero de 1984
Florida Marching Band, Florida State Marching Band
Super Bowl XIX
20 de enero de 1985
Tops in Blue
Super Bowl XX
26 de enero de 1986
Up with People
Super Bowl XXI
25 de enero de 1987
Mickey Rooney, George Burns, Grambling State Marching Band, USC Marching Band, Disney Characters
Super Bowl XXII
31 de enero de 1988
San Diego State Marching Band, Cal-State Northridge Marching Band, USC Marching Band
Super Bowl XXIII
22 de enero de 1989
Elvis Presto
Super Bowl XXIV
28 de enero de 1990
Doug Kershaw, Pete Fountain, Irma Thomas, Nicholls State Marching Band, Southern Marching Band, USL Marching Band
Super Bowl XXV
27 de enero de 1991
New Kids on the Block
Super Bowl XXVI
26 de enero de 1992
Gloria Estefan, Minnesota Marching Band
Super Bowl XXVII
31 de enero de 1993
Michael Jackson
Super Bowl XXVIII
30 de enero de 1994
Travis Tritt, Clint Black, Tanya Tucker, The Judds
Super Bowl XXIX
29 de enero de 1995
Patti LaBelle, Teddy Pendergrass, Tony Bennett, Arturo Sandoval, Miami Sound Machine, Indiana Jones
Super Bowl XXX
28 de enero de 1996
Diana Ross
Super Bowl XXXI
26 de enero de 1997
The Blues Brothers, ZZ Top, James Brown
Super Bowl XXXII
25 de enero de 1998
Boyz II Men, The Temptations, Smokey Robinson, Queen Latifah, Grambling State Marching Band
Super Bowl XXXIII
31 de enero de 1999
Gloria Estefan, Stevie Wonder, Big Bad Voodoo Daddy, Savion Glover
Super Bowl XXXIV
30 de enero de 2000
Phil Collins, Christina Aguilera, Enrique Iglesias, Toni Braxton
Super Bowl XXXV
28 de enero de 2001
Aerosmith, NSYNC
Super Bowl XXXVI
3 de febrero de 2002
U2
Super Bowl XXXVII
26 de enero de 2003
Shania Twain, No Doubt
Super Bowl XXXVIII
1 de febrero de 2004
Janet Jackson, Justin Timberlake, P. Diddy, Nelly, Kid Rock, Jessica Simpson
Super Bowl XXXIX
6 de febrero de 2005
Paul McCartney
Super Bowl XL
5 de febrero de 2006
The Rolling Stones
Super Bowl XLI
4 de febrero de 2007
Prince
Super Bowl XLII
3 de febrero de 2008
Tom Petty and the Heartbreakers
Super Bowl XLIII
1 de febrero de 2009
Bruce Springsteen and the E Street Band
Super Bowl XLIV
7 de febrero de 2010
The Who
Super Bowl XLV
6 de febrero de 2011
The Black Eyed Peas, Usher, Slash
Super Bowl XLVI
5 de febrero de 2012
Madonna, LMFAO, Nicki Minaj, M.I.A., Cee Lo Green, Andy Lewis
Super Bowl XLVII
3 de febrero de 2013
Beyonce, Destiny's Child
Super Bowl XLVIII
2 de febrero de 2014
Bruno Mars, Red Hot Chili Peppers
Super Bowl XLIX
1 de febrero de 2015
Katy Perry, Lenny Kravitz, Missy Elliott
Super Bowl 50
7 de febrero de 2016
Coldplay, Beyonce, Bruno Mars, Mark Ronson
Super Bowl LI
5 de febrero de 2017
Lady Gaga
Super Bowl LII
4 de febrero de 2018
Justin Timberlake
Super Bowl LIII
3 de febrero de 2019
Maroon 5, Travis Scott, Big Boi
Super Bowl LIV
2 de febrero de 2020
Shakira, Jennifer López, Bad Bunny, J Balvin
Super Bowl LV
7 de febrero de 2021
The Weeknd
Super Bowl LVI
13 de febrero de 2022
Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, 50 Cent
Super Bowl LVII
12 de febrero de 2023
Rihanna
Super Bowl LVIII
11 de febrero de 2024
Usher, Alicia Keys, Jermaine Dupri, H.E.R., will.i.am, Lil' Jon, Ludacris
Super Bowl LIX
9 de febrero de 2025
Kendrick Lamar
Super Bowl LX
8 de febrero de 2026
Bad Bunny
Los primeros años: los inicios del Halftime Show
Las primeras etapas del Show del Medio Tiempo poco o nada se parecían a los elaborados mini-conciertos del que se disfrutan actualmente
Y como la NFL no era una marca global, había poca consideración por cualquier impacto cultural más amplio. Por eso, estos eventos solían consistir en bandas de marcha universitarias y tributos patrióticos para mantener entretenidos a los aficionados en el estadio.
El primer Espectáculo del Medio Tiempo en 1967 contó con las bandas de marcha de Arizona y Grambling State. Para mediados de la década de 1970, la prestigiosa liga de fútbol americano comenzó a experimentar con diferentes formas de entretenimiento, a veces mezclando elementos de danza y teatro.
Quizás el show de mayor impacto durante los primeros años fue el del Super Bowl X en 1976. En celebración del bicentenario de Estados Unidos, la cita contó con varios artistas, entre ellos Up with People, el cual se convertiría en un elemento recurrente del Halftime a mediados de los 80's. Los elementos más pulidos de sus presentaciones contrastaban fuertemente con los espectáculos informales de la década anterior.
En general, estos eventos carecían de estrellas de renombre y de sofisticación tecnológica; no obstante, sentaron las bases de lo que estaba por venir, ofreciendo a los aficionados un vistazo del potencial del show.
La transición a los grandes nombres y la cultura pop
El primer Espectáculo del Medio Tiempo que básicamente se alineó con lo que consideramos “moderno” llegó en 1993 gracias a Michael Jackson.
La participación del Rey del Pop fue fuertemente promocionada y su performance incluía todas las campanas y silbatos a los que los fans estaban acostumbrados en los conciertos en vivo. Efectos especiales, pirotecnia, bailarines de apoyo y un escenario elaborado. MJ lo tenía todo.
Ya en 1992 durante el Super Bowl XXVI, los espectadores se saltaron el espectáculo en cuestión y cambiaron de canal a FOX para ver un episodio contra-programado del popular programa de comedia In Living Color.
¿El problema? Una buena parte nunca regresó a CBS para ver la segunda mitad (y no ayudó que Washington estuviera ganando 17–0). En ese momento, la NFL se dio cuenta de que no era un hecho que los espectadores se quedaran durante una pausa de media hora en el juego, por lo que tendrían que ofrecerle al público algo especial, así que apostaron en grande.
Jackson no solo era famoso en 1992. Probablemente era la persona más reconocida del mundo entero. Tan famoso que no estaba particularmente interesado en presentarse en el Super Bowl XXVII. De hecho, Radio City Music Hall Productions (un grupo contratado por la NFL para producir el Espectáculo del Medio Tiempo) fracasó en las negociaciones con MJ en tres ocasiones antes de finalmente llegar a un acuerdo.
Una vez que el Rey del Pop firmó, solicitó su propio productor (que obtuvo) y que la NFL retrasara el inicio del partido cumbre aproximadamente tres horas para que su actuación fuera de noche (lo cual no ocurrió). Al igual que todos los demás artistas, Jackson no recibió pago; sin embargo, se ha informado que obtuvo alrededor de 40 millones de dólares únicamente en exposición mediática.
Actuaciones icónicas a lo largo de los años
Super Bowl XLI: Prince, 2007, bajo la lluvia, en Miami. Esto es considerado casi unánimemente como el mejor Espectáculo del Medio Tiempo en la historia del Super Tazón. Prince cautivó a la audiencia de una forma que sólo él podía y cerró su presentación con “Purple Rain”. Simplemente increíble.
Super Bowl XXXVI: meses después de los ataques del 11-S, U2 ofreció un Halftime Show emotivo e inolvidable que capturó el sentimiento de una nación en proceso de sanación. Comenzar con “Beautiful Day” marcó el tono perfecto y el escenario en forma de corazón resultó ideal para el momento.
Super Bowl XXVII: Michael Jackson convirtió el espectáculo en lo que es hoy con su magistral actuación en 1993. Fue esencialmente un mini-concierto y aunque comenzó de manera lenta (permaneció inmóvil, absorbiendo el momento durante casi dos minutos), terminó siendo de alta energía desde el instante en que empezó a cantar.
Controversias y errores memorables
Super Bowl XXXVIII: la "falla de vestuario” entró al léxico nacional cuando Justin Timberlake arrancó parte del vestuario de Janet Jackson, exponiendo brevemente su pecho desnudo en televisión en vivo en 2004. Existen rumores de que el acto fue intencional, pero todos los involucrados lo han negado. Provocó un enorme escándalo y llevó a que la FCC impusiera regulaciones de transmisiones.
Super Bowl XLVI: en 2012 M.I.A. actuó junto a Madonna y le mostró el dedo medio a la cámara en medio de la canción “Give Me All Your Luvin’”, lo que derivó en una batalla legal entre la NFL y M.I.A., con la liga buscando daños y perjuicios.
Super Bowl 50: la interpretación de “Formation” por parte de Beyoncé incluyó bailarines con atuendos inspirados en el Partido Pantera Negra, desatando intensos debates políticos sobre el papel del activismo en el entretenimiento.
Super Bowl LIV: las prestaciones de Jennifer López y Shakira en 2020 fueron criticadas por muchos debido ser consideradas demasiado provocativas para un evento familiar como el Super Bowl. No obstante, estas quejas parecieron desaparecer con relativa rapidez.
