Las polémicas más grandes en la historia del Super Bowl de la NFL

Al margen de ser la final de la NFL, el Super Bowl es un fenómeno cultural y mediático. De hecho, cada año millones de espectadores en todo el mundo sintonizan el citado partido, convirtiéndose en el evento deportivo de mayor visibilidad del planeta.

Pero la relevancia del Super Tazón no sólo está en el emparrillado, también en su medio tiempo, al punto de erigirse en el espectáculo musical más caro y mediático en el globo terráqueo.

Claro está, a lo largo de sus 60 ediciones, el encuentro por el Trofeo Vince Lombardi tampoco ha escapado de la controversia, ya que se han producido momentos que todavía generan debate entre fanáticos, jugadores y expertos.

En efecto, algunos escándalos externos han puesto en duda la justicia deportiva, y hasta la transparencia de la NFL, igual que la logística de la organización. Por ende, se repasarán cinco de las polémicas más grandes que han acompañado al mediático juego cumbre.

1. Super Bowl III (1969): Joe Namath y la “garantía”

Joe Namath y su "garantía" cumplieron su palabra en el Super Bowl III | Tony Tomsic-Imagn Images

Además de convertirse en un hito por lo ocurrido en el campo, el Super Bowl III siempre será recordado a raíz de las palabras del quarterback de los New York Jets, Joe Namath. Días antes del choque contra los Baltimore Colts (hoy Indianapolis), favoritos por 18 puntos en las apuestas, Namath garantizó públicamente que su escuadra ganaría, lo que muchos consideraron un acto de arrogancia, especialmente porque los Colts eran vistos como el mejor equipo de la época. Pues contra todo pronóstico, los Jets se impusieron 16-7 y Namath cumplió su promesa, significando una de las victorias más impactantes de siempre en el evento.

2. Super Bowl XL (2006): Steelers vs. Seahawks

El Super Bowl XL, disputado en 2006 entre Pittsburgh y Seattle, ha quedado en la retina por ser uno de los encuentros de peor actuación arbitral que se recuerde. Diversas decisiones cuestionables favorecieron a los Steelers, incluyendo un touchdown de Ben Roethlisberger en el cual el ovoide apenas cruzó la línea de gol y que bastantes personas consideraron "inválido". Asimismo, castigos clave anulados o señalados en contra de los Seahawks generaron la sensación de que el resultado no fue justo.

3. Spygate (2007)/Deflategate (2015): Patriots

Lo Pats de Tom Brady también se vieron rodeados de polémica en la década del 2000 | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Al hablar de polémicas en la era moderna, es imposible ignorar los escándalos que rodearon a los New England Patriots. Pese a no ocurrir durante un Super Tazón, afectaron directamente la percepción de sus títulos ligueros. El Spygate, descubierto en 2007, reveló que los Pats habían grabado ilegalmente señales defensivas de rivales, sembrando dudas sobre la legitimidad de sus victorias. Posteriormente, en 2015, el Deflategate estalló al descubrirse que en la final de la AFC contra los Colts los balones habían sido desinflados por debajo del reglamento, supuestamente para favorecer a Tom Brady. Es cierto que la organización de Massachusetts consiguió el Trofeo Vince Lombardi en dicha campaña; sin embargo, semejante polémica manchó su imagen, tanto que algunos detractores todavía cuestionan el legado de la gran dinastía del siglo XXI en la National Football League.

4. Super Bowl XLVII (2013): el apagón en Nueva Orleans

El apagón del Super Bowl XLVII en New Orleans sigue dando de qué hablar | John David Mercer-Imagn Images

Baltimore Ravens y San Francisco 49ers protagonizaron en 2013 un Super Bowl marcado gracias a un hecho insólito: un apagón de más de 30 minutos en el Mercedes-Benz Superdome de New Orleans. La interrupción llegó cuando los Ravens parecían controlar las acciones, previo a que, tras el reinicio, los 49ers reaccionaron con fuerza, lo que alimentó teorías de conspiración sobre si el corte de luz favoreció al espectáculo o a una franquicia en particular.

5. Super Bowl XXXVII (2003): Raiders vs. Buccaneers

En 2003 Tampa Bay enfrentó a Oakland (actualmente en Las Vegas) en el partido cumple del curso. Lo polémico del caso fue que el entonces entrenador en jefe de los Buccaneers, Jon Gruden, había dirigido a los propios Raiders hasta la temporada anterior, motivo por el que conocía a la perfección el libro de jugadas y las señales de su ex divisa. El resultado: victoria 48-21 de los Bucs en una de las mayores palizas de todos los tiempos en la final de la NFL, y que trajo consigo una lluvia de críticas a la competición al considerar que esta última no tomó medidas a fin de evitar que sucediera esto (el conocimiento de Gruden sobre su antiguo club).