¿Por qué se canceló el cambio de Maxx Crosby a los Baltimore Ravens?

El cambio que protagonizaron Las Vegas Raiders y los Baltimore Ravens por el ala defensiva Maxx Crosby se canceló la noche del martes debido a que el jugador no pasó las pruebas físicas, reveló Dianna Russini, de The Athletic.

Crosby sufrió una lesión de menisco durante la temporada 2025, lo que llevó a los Raiders a darlo de baja prematuramente en esa campaña. No está claro si su problema de rodilla desencadenó las preocupaciones de los Ravens, que al final se retractaron y no quisieron arriesgar sus activos en el draft por un jugador que quizás acarree problemas físicos en la zafra próxima a iniciar.

Cabe recordar que Baltimore acordó el viernes enviar dos selecciones de primera ronda del Draft de la NFL a Las Vegas por el estelar defensor, quien parecía entusiasmado por unirse a los Ravens.

"Voy a darlo todo para traer un campeonato a Baltimore", dijo Crosby después de que los equipos acordaran inicialmente el intercambio, claramente feliz con su salida de Las Vegas.

Breaking: The Raiders say the Ravens have backed out of the trade agreement for Maxx Crosby, according to a team statement.



Las Vegas had initially agreed to trade the five-time Pro-Bowl DE to Baltimore in exchange for 2026 and 2027 first-round picks, per @AdamSchefter.

La salida de Crosby se venía especulando desde hace varios meses, ya que su situación con la franquicia de Nevada se volvió más incierta hacia el final de la campaña pasada, cuando ésta decidió ponerlo en la lista de reservas lesionados a falta de dos partidos para la conclusión debido a una molestia en la rodilla. De hecho, el EDGE no quedó conforme con esa determinación e incluso abandonó las instalaciones del club.

La lesión se produjo originalmente el 19 de octubre en un enfrentamiento contra los Kansas City Chiefs. No obstante y a pesar de las molestias físicas, el oriundo de Michigan logró completar una temporada productiva con 73 tacleadas totales; 28 de ellas detrás de la línea de golpeo, y 10 capturas al quarterback, números que le valieron una nueva convocatoria al Pro Bowl.

No obstante, Crosby ahora tendrá que volver a los Raiders y demostrar que está sano antes de pedir salir de la organización, si el ambiente sigue siendo tenso entre las partes.

¿Cuáles son los números de Maxx Crosby en su carrera en la NFL?

En sus siete temporadas en la liga (todas con los Raiders), estos son sus totales acumulados en temporada regular:

Juegos jugados: 110 (104 como titular)

Capturas (Sacks): 69.5

Tackleadas totales: 439

Tackleadas para pérdida (TFL): 133

Golpes al quarterback: 164

Fumbles forzados: 11

Intercepciones: 1 (lograda en 2025)

