¿Por qué el Departamento de Justicia está investigando a la NFL?

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha iniciado una investigación sobre la NFL por posibles prácticas anticompetitivas y en medio de un panorama de creciente preocupación por el costo que enfrentan los aficionados para acceder a los partidos.

De acuerdo con un funcionario gubernamental que habló bajo anonimato a la agencia AP, el foco de la pesquisa está puesto en “la asequibilidad para los consumidores y la creación de igualdad de condiciones para los proveedores”. Eso sí, la noticia la dio a conocer inicialmente el diario Wall Street Journal, que agregó que el organismo que encabeza Roger Goodell aún no ha sido notificado sobre la investigación de manera formal.

Asimismo, este proceso se da en paralelo a un mayor escrutinio federal sobre la migración de los eventos deportivos hacia plataformas de pago. Las mencionadas fuentes acotaron que la Comisión Federal de Comunicaciones viene recabando opiniones públicas sobre el traslado de los deportes en vivo desde la televisión abierta hacia servicios de streaming.

Exclusive: The NFL is under investigation by the Justice Department over its broadcasting deals https://t.co/SQxG6moOrJ — The Wall Street Journal (@WSJ) April 9, 2026

A raíz de esto, la propia NFL defendió su modelo actual de distribución, publicando en un comunicado lo siguiente: “El modelo de distribución de medios de la National Football League es el más favorable para los aficionados y las cadenas de televisión en toda la industria del deporte y el entretenimiento. La temporada 2025 fue la más vista desde 1989 y refleja la solidez del modelo de distribución de la liga y su amplia disponibilidad para todos los aficionados”.

Sin embargo, el debate gira en torno a si el sistema en cuestión sigue cumpliendo con el espíritu de la Ley de Radiodifusión Deportiva de 1961, que otorga una exención antimonopolio limitada para la venta conjunta de derechos televisivos. Incluso, el senador republicano Mike Lee cuestionó recientemente este esquema en una carta dirigida al Departamento de Justicia y a la Comisión Federal de Comercio, argumentando que el ecosistema actual, con presencia de las plataformas digitales, cable premium y empresas tecnológicas, dista mucho del contexto en el que se creó la normativa.

El legislador también dijo que los aficionados han tenido que asumir costos cada vez mayores, llegando a gastar cerca de 1.000 dólares en suscripciones. Estimaciones que, de acuerdo a la revista Forbes, sitúan en 765 dólares el costo de acceder a todos los encuentros de la prestigiosa competición, vía streaming, durante la última zafra.

Hay que decir que los desafíos de la NFL se reparten actualmente entre múltiples plataformas y cadenas como CBS, NBC, Fox, ESPN, Amazon, Netflix y YouTube, lo que fragmenta la oferta y eleva el costo para el consumidor.

Por otro lado, la AP reveló que un jurado en Los Angeles determinó en 2024 que la National Football League violó leyes antimonopolio con su paquete “Sunday Ticket”, al margen de que el fallo fue posteriormente anulado por un juez federal debido a inconsistencias en los testimonios.

De igual forma, la nueva investigación podría tener implicaciones profundas no sólo para el circuito deportivo profesional de mayor popularidad en Estados Unidos; también para otras grandes ligas que a día de hoy operan bajo esquemas similares de comercialización de derechos audiovisuales.

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