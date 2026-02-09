El abrazo del comisionado de la NFL Roger Goodell con Bad Bunny tras el Halftime Show del Super Bowl

El Super Bowl LX dejó momentos destacados tanto dentro como fuera del emparrillado, pero uno de los más comentados llegó tras el Halftime Show y de la mano del comisionado de la NFL, Roger Goodell, y Bad Bunny. La escena, difundida por la propia liga en redes sociales, se volvió rápidamente viral y reflejó la buena relación existente entre ambas figuras.

Una vez finalizada la actuación del artista puertorriqueño en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, ante más de 70.000 espectadores, éste se dirigió a la zona de backstage, donde fue recibido por el máximo ejecutivo de la prestigiosa competición. De hecho, en el video se observa a Goodell abrazar afectuosamente a Benito y felicitarlo a raíz del espectáculo, incluso con un beso en la mejilla como muestra de reconocimiento y afecto.

Por su parte, el Conejo Malo respondió al gesto con la misma cercanía, en un intercambio que duró varios minutos y evidenció la satisfacción de la liga con el resultado del show. La secuencia concluyó con una fotografía conjunta y el agradecimiento del artista, que se dirigió al comisionado en español, después de uno de los eventos más relevantes de su carrera.

"Bad Bunny es, y creo que eso se demostró, uno de los grandes artistas del mundo y esa es una de las razones por la que lo elegimos", afirmó Goodell en las plataformas oficiales de la NFL.

La sintonía entre el mandamás del fútbol americano y el cantante no es nueva. En las semanas previas al Super Bowl, Goodell ya había respaldado públicamente la elección del boricua como encargado del Espectáculo de Medio Tiempo, decisión que generó debate en algunos sectores de la opinión pública, especialmente tras las declaraciones del intérprete sobre temas sociales durante la gala de los Grammy.

BREAKING: #NFL commissioner Roger Goodell spoke about Bad Bunny using his acceptance speech at the Grammys last night to protest ICE.



Roger says that Bad Bunny was chosen to help unite the country like the past performers.



“This platform is used to unite”pic.twitter.com/eyndLZdHqi — MLFootball (@MLFootball) February 2, 2026

Incluso, en la conferencia de prensa celebrada días antes del partido cumbre entre New England Patriots y Seattle Seahawks, Goodell defendió su escogencia señalando que Bad Bunny es uno de los artistas más influyentes del panorama musical global. Asimismo, destacó que el cantautor comprendía la dimensión del escenario del Super Tazón y la capacidad del evento para conectar a personas de diferentes culturas a través de la música y el entretenimiento.

Los datos de audiencia respaldaron la apuesta de Goodell y la NFL por Benito Antonio Martínez Ocasio, pues según cifras televisivas, el finalizado Halftime Show alcanzó los 135 millones de televidentes, convirtiéndose en el más visto en la historia del certamen.

